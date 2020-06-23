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Происшествия В квартире арестованного Петра Верзилова снова прошел обыск Что важно знать:Утром 21 июня в квартире Верзилова выломали дверь, после чего он перестал выходить на связь.

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