Экономика
РБКМинтруд предложил размер средней пенсии для неработающих пенсионеров
Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).
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с чего всё началось
Согласно документу ведомства, размер индексации страховых пенсий будет равен в 2021 году 6,3%, в 2022 году — 5.9%, а в 2023 году — 5,6%. Таким образом, размер фиксированной страховой пенсии для неработающих пенсионеров составит в 2021 году 6044,48 рубля (40,22 млн человек), в 2022 году — 6401,10 рубля (40,15 млн человек), в 2023 году — 6759,56 рубля (39,68 млн человек), сообщает «Российская газета».News.ru22 июня в 20:37
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