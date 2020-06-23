с чего всё началось

Минтруд определил среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих пенсионеров, следует из проекта основных характеристик бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов (есть у РБК).

Авто Составлен рейтинг самых дорогих в обслуживании автомобилей в России Эксперты онлайн-агрегатора Autospot.ru опубликовали рейтинг наиболее затратных с точки зрения обслуживания автомобилей: они изучили стоимость трёх первых ТО наиболее востребованных моделей в двух крупнейших городах России, Москве и Санкт-Петербурге. 5

Футбол «Монако» объявил об уходе шести футболистов "Монако" объявил об уходе сразу группы игроков. Клуб покинули шесть футболистов, у которых завершился контракт или срок аренды.

Футбол Зенит — Крылья Советов 2:1 В матче 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) петербургский «Зенит» на своём поле обыграл самарские «Крылья Советов».

Политика Российский лингвист заявила об отсутствии ошибки в бюллетенях Ведущий научный сотрудник института, кандидат филологических наук Ольга Северская в эфире радиостанции «Эхо Москвы», запись которого доступна на YouTube, заявила о найденной грамматической ошибке в бюллетенях. 1,2K

Общество Пытавшегося проголосовать дважды журналиста Лобкова опросила полиция В первый день голосования, 25 июня, Лобков пытался дважды проголосовать по поправкам к Конституции — сначала на избирательном участке, а затем дистанционно. 1,5K

Футбол Стал известен календарь сборной России по футболу в Лиге наций УЕФА Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обнародовал расписание матчей группового этапа Лиги наций УЕФА.

Общество Unilever приостановит рекламу в социальных сетях в США Международная компания Unilever приостановит рекламу в Facebook, Twitter и Instagram в США из-за "поляризованной атмосферы".

Политика В Кремле прокомментировали флаг ЛГБТ на здании посольства США в Москве Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков заявил о недопустимости нарушения закона, запрещающего пропаганду в России гомосексуализма - так он прокомментировал появление радужного флага ЛГБТ на здании американского посольства в Москве на Новинском бульваре, передает ТАСС. 3,1K

Общество Руководитель «Руси сидящей» объявила о закрытии фонда Руководитель проекта «Русь сидящая» Ольга Романова заявила о закрытии фонда с 26 июня, об этом она написала на своей странице в Facebook. 13

Авто Новые автомобили Kia получат инновационную трансмиссию Как сообщает портал "Новые автомобили" со ссылкой на пресс-службу производителя, трансмиссия iMT сочетается со стартер-генератором на 48 Вольт. 10

Политика Путин пригласил Лукашенко на открытие мемориала Советскому солдату Российский президент Владимир Путин пригласил своего белорусского коллегу Александра Лукашенко принять участие в церемонии открытия нового мемориала, посвященного Советскому солдату. 15

Шоу-бизнес Ксения Собчак перенесла операцию после сотрясения и перелома носа Российская телеведущая Ксения Собчак опубликовала в своем Instagram-аккаунте видео, на котором она запечатлена лежащей в больничной палате с носом, заклеенным медицинскими пластырями. 1K