Если постановление примут, через год Пенсионный фонд России (ПФР) будет проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия.
Политический обозреватель Чак Девор американского телеканала Fox News заявил, что медленная реакция Байдена и его администрации на глобальные вызовы может привести к опасным последствиям, включая войну.
В разрезе конкретных вакцин первое место в мире занимает китайская Sinovac (к началу декабря произведено около 2,37 млрд доз), далее идут европейская AstraZeneca (2,26 млрд доз) и еще одна китайская вакцина — Sinopharm (почти 2,1 млрд доз).
В Германии могут начаться перебои с электричеством при недостаточном объеме поставок газа из России из-за остановки "Северного потока — 2", написал в статье для Handelsblatt обозреватель Юрген Флаугер.