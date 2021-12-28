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Минтруд предложил с 2023 года вести учет россиян, нуждающихся в соцподдержке

С 1 января 2023 года в России планируют ввести порядок выявления граждан, которые нуждаются в государственной соцподдержке.
Известия
Если постановление примут, через год Пенсионный фонд России (ПФР) будет проактивно выявлять граждан с низкими доходами и предлагать обратиться за поддержкой на основе данных, полученных по каналам межведомственного взаимодействия.
Известия
Фонд проведет оценку положения людей в трудной ситуации с учетом доходов и имущества членов семьи.
Известия
Федеральная налоговая служба будет передавать в ПФР не только сведения о доходах граждан, но и о материальном положении семьи.
URA.Ru

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«Известия»: Минтруд предлагает вести учет нуждающихся в соцподдержке россиян
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Найти и опособить: в 2023-м введут порядок выявления нуждающихся в соцподдержке
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