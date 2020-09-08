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Известия

Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем

Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году. Новогодние каникулы в стране предлагается установить с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря.В источнике
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РИА Новости

В ОП поддержали предложение сделать 31 декабря выходным

РИА Новости09:02
Интерфакс

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году

Интерфакс03:08
RT на русском

В СПЧ прокомментировали предложение сделать 31 декабря 2021 года выходным

RT на русском04:57
РБК

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря

РБК02:49
ТАСС

Минтруд предлагает установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января

ТАСС02:33
Интерфакс - Россия

Минтруд предложил продлить январские каникулы в 2021 году до 10 января

Интерфакс - Россия03:01
REGNUM

Минтруд поддержат: 31 декабря — неполноценный рабочий день

REGNUM05:16

Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что конечное решение по "Северному потоку - 2" в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального не принято, но оно будет носить общеевропейский, а не германский характер, передает РИА "Новости".
Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским
Газета.Ru08:50
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Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований

Медики в Омске провели Алексею Навальному 60 биохимических исследований, из них 25 – на уровень сахара в крови, сделано несколько кардиограмм, проведено восемь консилиумов врачей, сообщил журналистам главный токсиколог СФО и Омской области Александр Сабаев.
РИА Новости09:40
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Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне

Президент России Владимир Путин в ходе совещания по ликвидации последствий паводка на территории Иркутской области дал поручение врио губернатора региона Игорю Кобзеву взять под особый контроль вопрос темпов ввода в эксплуатацию социальных объектов.
Коммерсантъ09:02
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Власти пока не нашли 48 млрд рублей на строительство моста через Лену

В феврале 2020 г. Якутия заключила концессионное соглашение сроком на 25 лет о строительстве моста через Лену с «Восьмой концессионной компанией» (66,6% принадлежит группе ВИС, 33,4% – компании «РТ – развитие бизнеса», входящей в «Ростех»).
Ведомостивчера в 16:54
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Пенсию на Украине получают 500 тыс. жителей ДНР и ЛНР — Резников

По данным украинских социологов, за немедленное возобновление выплаты пенсий всем пенсионерам, живущим в ДНР и ЛНР, выступает 48,5% жителей Украины, 23,6% опрошенных выступают категорически против этого решения.
REGNUM08:49

Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину

Адвокат Эльман Пашаев прокомментировал обращение актера Ивана Охлобыстина на имя президента Владимира Путина с просьбой помиловать Михаила Ефремова, обвиняемого по делу о смертельном ДТП.
РИА Новостивчера в 10:10
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Брянскому «Динамо» засчитано техническое поражение в матче ФНЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) присудил техническое поражение брянскому "Динамо" за несостоявшийся матч Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с московским "Спартаком-2", сообщается на официальном сайте клуба из Брянска.
РИА Новости08:44
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Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой

Ситуация вокруг высказывания официального представителя МИД России Марии Захаровой по поводу встречи президентов Сербии и США Александара Вучича и Дональда Трампа исчерпана и не отразится на российско-сербских отношениях, заявил глава сербского МИДа, первый вице-премьер Ивица Дачич.
Газета.Ruвчера в 09:31
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