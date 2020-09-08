Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Смотрите также
Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
Лукашенко заявил, что, возможно, он немного пересидел на своем посту
Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Путин поручил проконтролировать строительство соцобъектов в Тулуне
Иван Охлобыстин эмоционально отреагировал на приговор Ефремову
Дочь Толкалиной и Кончаловского вышла замуж
Подруга сняла звезду «Дома−2» Дарью Пынзарь без фильтров
Евгений Марчелли стал новым худруком театра имени Моссовета
Адвокат Ефремова прокомментировал обращение Охлобыстина к Путину
Посол России вызван в МИД Сербии из-за поста Захаровой
В Зеленограде курьер Delivery club избил подростка
Государственный поисковик «Спутник» закрыли
Лукашенко прокомментировал задержание Колесниковой
Меркель заявила, что вердикт по «Северному потоку — 2» будет общеевропейским
Суд приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима
Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Навальному в Омске провели 60 биохимических исследований
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Microsoft представила бюджетную консоль Xbox Series S
На Украине заявили, что откажутся от российской вакцины от COVID-19
Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году. Новогодние каникулы в стране предлагается установить с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря.В источнике
Подробнее о событии