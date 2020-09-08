Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году. Новогодние каникулы в стране предлагается установить с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря.