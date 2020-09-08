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Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем

Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году. Новогодние каникулы в стране предлагается установить с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря.В источнике
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РИА Новости

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным

РИА Новости10:14
Российская газета

В Минтруде предложили сделать выходным 31 декабря 2021 года

Российская газета03:20
REGNUM

Минтруд поддержат: 31 декабря — неполноценный рабочий день

REGNUM05:16
РБК

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря

РБК02:49
ТАСС

Минтруд предлагает установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января

ТАСС02:33
RT на русском

В СПЧ прокомментировали предложение сделать 31 декабря 2021 года выходным

RT на русском04:57
Интерфакс

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году

Интерфакс03:08

Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе

Потерю костной и мышечной массы, вызванную длительным нахождением в условиях микрогравитации, можно предотвратить, если вводить ингибитор белка миостатина — рецептор-обманку (модификацию рецептора к активину II типа, ACVR2B), сообщается в Proceedings of the National Academy of Sciences.
Ингибитор миостатина помог мышам сохранить кости и мышцы в космосе
N+1вчера в 15:41

«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ

Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru07:01

Омские врачи не передавали Charite результаты анализов Навального

Омская больница скорой помощи была готова передать в Берлин результаты обследований политика Алексея Навального, но клиника Charite не спрашивала, какие анализы у него брали, сообщил главный токсиколог Омской области, завотделением острых отравлений этой больницы Александр Сабаев.
Интерфакс08:48
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Цена нефти Brent упала ниже $41 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2020 года на бирже ICE в Лондоне опустилась на 2,57% к уровню закрытия предыдущих торгов и достигла отметки в $40,93 за баррель, свидетельствуют данные площадки на 13:40 мск.
ТАСС06:40
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Глава ВТБ предложил ввести «отрицательный НДФЛ» в России

России следует пойти по пути некоторых западных стран и ввести постоянно действующий механизм поддержки граждан с низким доходами в виде специальных вычетов, вплоть до отрицательной ставки подоходного налога, заявил глава ВТБ Андрей Костин, выступая на Московском финансовом форуме.
РИА Новости10:47
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Германия согласует с партнерами ответ Москве по ситуации с Навальным

Канцлер ФРГ Ангела Меркель полагает, что любой ответ Москве на инцидент с оппозиционером Алексеем Навальным необходимо согласовать с европейскими партнерами, он не должен быть односторонним немецким, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на чиновника из партии Христианско-демократический союз.
Интерфакс08:42
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Штаб Бабарико узнал местонахождение задержанной Колесниковой

В штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико заявили, что глава штаба, член президиума Координационного совета оппозиции Мария Колесникова задержана и в настоящее время находится в Мозырском погранотряде.
РИА Новости10:18
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