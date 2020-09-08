Минтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
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Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году. Новогодние каникулы в стране предлагается установить с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря.В источнике
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