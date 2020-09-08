Общество

ИзвестияИзвестияМинтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем

Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году. Новогодние каникулы в стране предлагается установить с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря.
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Выходные и праздники в 2021 году. Проект Минтруда

РИА Новости07:23

Минтруд предложил продлить январские каникулы в 2021 году до 10 января

Интерфакс - Россия03:01

Минтруд поддержат: 31 декабря — неполноценный рабочий день

REGNUM05:16

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря

РБК02:49

Минтруд предлагает установить новогодние каникулы в 2021 году с 1 по 10 января

ТАСС02:33

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году

Интерфакс03:08

В СПЧ прокомментировали предложение сделать 31 декабря 2021 года выходным

RT на русском04:57
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Технологии

Sony изменила сроки выхода PlayStation 5

Журналисты издания обратили внимание, что на разных региональных сайтах PlayStation сроки выхода консоли представлены по-разному.
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Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни

Причина смерти артиста не называется, но есть информация, что он тяжело болел. За свою жизнь Колтаков снялся в порядка 50 фильмах.
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