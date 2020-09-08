Общество
ИзвестияМинтруд предложил сделать 31 декабря 2021 года выходным днем
Минтруд предложил новые даты праздников в 2021 году. Новогодние каникулы в стране предлагается установить с 1 по 10 января, а майские праздники — с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Также в следующем году предлагается перенести выходные, благодаря чему одним из них станет 31 декабря.
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Политика
В Госпогранкомитете Белоруссии подтвердили задержание Колесниковой
Официальный представитель Госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский подтвердил, что члены Координационного совета оппозиции Антон Родненков и Иван Кравцов находятся на территории Украины, Мария Колесникова была задержана, сообщает «Интерфакс».
Ведомости 03:12
Происшествия
Ефремова увезли из Пресненского суда Москвы
Москва, 8 сентября 2020, 14:51 — REGNUM Приговорённого к восьми годам лишения свободы актёра Михаила Ефремова увезли из здания Пресненского районного суда Москвы в СИЗО, сообщает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:51
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В ПФР назвали условия новой выплаты в 15 тыс. руб. на ребенка
Речь идет о единовременных выплатах, на которые могут рассчитывать родители детей до 3 лет, которым не выдали деньги в апреле, мае и июне.
Evo-rus.com 02:21
Шоу-бизнес
Звезда «Орла и Решки» Алина Астровская покидает шоу
В популярном трэвел-шоу "Орел и Решка" грядут сильные изменения. Накануне стало известно, что ведущая Алина Астровская покидает проект.
Piter.tv 03:13
Политика
Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в России
Глава российского Минздрава в ходе рабочего визита в Архангельск оценил ситуацию с коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
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Политика
Лукашенко допустил проведение досрочных президентских выборов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение в стране досрочных выборов главы государства.
Lenta.ru 07:52
Политика
Песков заявил об отсутствии политзаключенных в Белоруссии
Кремль считает, что в Белоруссии нет политзаключенных в результате противостояния властей и протестующих, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 07:26
Здоровье
В десятке петербургских школ зарегистрированы случаи COVID-19
По последним данным, в Петербурге зарегистрировали 38 тыс. 218 случаев COVID-19, умерли более 2,5 тыс. человек.
Росбалт 08:07
Хоккей
«Айлендерс» потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ
Как сообщает "Чемпионат", до этого момента "островитяне" еще не проигрывали в Кубке Стэнли со счетом 2:8. Во встрече с канадским клубом "Айлендерс" потерпели худшее поражение в истории клуба в плей-офф НХЛ.
Газета.Ru 07:01
Армия и оружие
В Ливии сбили МиГ-29 с русскоговорящим летчиком
Истребитель МиГ-29 Ливийской национальной армии (ЛНА) под управлением русскоговорящего летчика сбили в Ливии.
Lenta.ru 06:16
Происшествия
Свидетелям защиты Ефремова грозит уголовное дело за ложные показания
Силовики могут возбудить уголовное дело, если показания свидетелей защиты осуждённого российского актёра Михаила Ефремова признают ложными.
News.ru 07:59
Политика
МИД вызвал посла Германии из-за ситуации с Навальным
Российский МИД вызвал посла Германии для обсуждения ситуации с политиком Алексеем Навальным и заявлений властей ФРГ о его отравлении.
РБК 07:31
Технологии
Sony изменила сроки выхода PlayStation 5
Журналисты издания обратили внимание, что на разных региональных сайтах PlayStation сроки выхода консоли представлены по-разному.
Lenta.ru 07:55
Армия и оружие
В Сирии замечены белорусские комплексы РЭБ «Гроза-С» для борьбы с беспилотниками
На севере Сирии бойцы правительственной армии с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы сбили 2 беспилотника США.
Недвижимость.RU 07:51
Общество
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, назвали «фантастикой»
Диагноз, поставленный Навальному в Германии, удивил омских медиков.
REGNUM 07:56
Происшествия
Кремль о приговоре Ефремову: Не комментируем решения судов
Кремль не комментирует приговоры, вынесенные судами.
РЕН ТВ 06:36
Общество
В президентском музейном проекте сократили 80% сотрудников
Как отмечает телеканал "Дождь", согласно проектам фонда до 2023 года во Владивостоке, Калининграде, Севастополе и Кемерово должны были возникнуть филиалы основных российских музеев и новые культурные центры.
Новые Известия вчера в 06:27
Шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова опубликовала фото поцелуя с возлюбленной
19-летняя девушка показала каминг-аут в своем профиле в Instagram, фотографию поцелуя с девушкой она публично обнародовала в соцсети.
Kursk.com 04:31
Фигурное катание
Алина Загитова стала ведущей шоу «Ледниковый период» на Первом канале
Наша версия 01:35
Культура
Актер Сергей Колтаков скончался на 65-м году жизни
Причина смерти артиста не называется, но есть информация, что он тяжело болел. За свою жизнь Колтаков снялся в порядка 50 фильмах.
Evo-rus.com 03:42
Общество
Путин удивился, что в Приангарье из 116 соцобъектов восстановлены 26
Президент РФ Владимир Путин удивился, что в Иркутской области, пострадавшей от наводнений, из 116 объектов соцсферы восстановлены только 26, и просил обратить на это особое внимание.
РИА Новости 05:52
Футбол
Кокорин вернулся в общую группу «Спартака» перед дерби с ЦСКА
Российский нападающий московского футбольного клуба «Спартак» Александр Кокорин тренировался в общей группе перед дерби со столичным ЦСКА.
Mockva.ru 08:09
Политика
В Белоруссии оппозиция планирует создать свои отряды самообороны
Оппозиция в Белоруссии приступила к формированию отрядов народных дружин и самообороны.
Евразия Daily 07:56
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Вакцина от коронавируса «Спутник V» выпущена в гражданский оборот
Минздрав РФ сообщил o выпуске в гражданский оборот первой партии вакцины от коронавируса "Гам-Ковид-Вак" (" Спутник V"), в ближайшее время ожидаются поставки препарата в регионы страны.
Известия вчера в 19:13
Шоу-бизнес
Брежнева призналась фанатам, что у нее проблемы со здоровьем
Ранее Брежнева призналась, что ей тяжело даётся пандемия.
CT news 06:46
Общество
«Коммерсантъ» узнал о новых правилах расследования дел бизнесменов
Руководители нескольких госструктур (Генпрокуратуры, СКР, ФСБ, МВД и ФТС) подписали документ «Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля», в котором говорится о новых предписаниях, связанных с делами предпринимателей.
РБК вчера в 21:03
Общество
Оптоклуб «Ряды» закрывается в Петербурге
Санкт-Петербург, 8 сентября 2020, 13:43 — REGNUM Сеть гипермаркетов «Ряды» от основателей «Юлмарта» Дмитрия Костыгина и Августа Майера закроется 14 сентября.
REGNUM 06:43
Авто
Легендарный ЗИЛ возродят в виде полноприводного внедорожника
Марка "ЗИЛ", которая уже давно остановила производство в России, возродится в виде автомобиля ZIL Colonel, который создается для удовлетворения нужд американской армии.
iReactor 06:57
Происшествия
В Саудовской Аравии вынесли приговоры по делу об убийстве Хашкаджи
Российская газета вчера в 11:23
Футбол
Влашич может стать одноклубником Миранчука в «Аталанте»
Итальянская "Аталанта" интересуется полузащитником ЦСКА Николой Влашичем.
Честный рейтинг букмекеров 07:35