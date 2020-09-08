Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным
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Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу. Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.В источнике
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