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РИА Новости
РИА Новости

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря в 2021 году, когда этот день выпадает на пятницу. Для этого выходные 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями, перенесут на 5 ноября и 31 декабря соответственно.В источнике
Подробнее о событии
Российская газета

В Совфеде рассказали, придется ли отрабатывать выходной 31 декабря

Российская газета04:12
Интерфакс - Россия

Минтруд предложил продлить январские каникулы в 2021 году до 10 января

Интерфакс - Россия03:01
RT на русском

В СПЧ прокомментировали предложение сделать 31 декабря 2021 года выходным

RT на русском04:57
РИА Новости

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным

РИА Новости03:59
РБК

Минтруд предложил сделать выходным 31 декабря

РБК02:49
Интерфакс

Минтруд предложил установить 10-дневные январские каникулы в 2021 году

Интерфакс03:08
ТАСС

Сенатор: россияне не обязаны работать 2 и 3 января из-за переноса выходного на 31 декабря

ТАСС03:28

В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой

В Государственном пограничном комитете Белоруссии сообщили о задержании на территории Украины пресс-секретаря координационного совета оппозиции Антона Родненкова и исполнительного секретаря Ивана Кравцова, однако сообщения украинских официальных лиц этого не подтверждают.
В Киеве не подтвердили задержание двух соратников Колесниковой
Интерфакс04:30
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Ефремова признали виновным по делу о смертельном ДТП на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы во вторник признал актера Михаила Ефремова виновником ДТП на Садовом кольце, в результате которого погиб водитель другой машины, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости04:25
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В NASA назвали стоимость разработки ракеты для лунной программы

Вашингтон, 6 сентября 2020, 12:35 — REGNUM Стоимость разработки сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) составит около $9,1 млрд, заявила руководитель программы пилотируемых космических полётов американского аэрокосмического агентства NASA Кэти Людерс.
REGNUM6 сентября в 05:35
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О неуязвимости России перед лицом санкций заявили в Германии

Во время экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса, Россия смогла ощутимо нарастить свои валютные резервы,сделавшие страну неуязвимой перед западными санкциями, сообщает немецкое издание Die Welt.
Live245 сентября в 02:39
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Бизнес Германии: «Северный поток-2» остановить практически невозможно

Канцлер Германии Ангела Меркель не исключает введения санкций в отношении трубопровода Остановить «Северный поток-2» из России в Германию практически невозможно, считает бизнес Автор: Служба новостей Фото: Reuters Дата: 8.09.2020 (CHELINDUSTRY) Влиятельная немецкая бизнес-группа заявляет, что «Северный поток - 2» юридически остановить вряд ли возможно.
Chelindustry.ru04:33

Объект МО РФ с Африкандского месторождения в Заполярье могут перенести до конца 2022 года

Объект Министерства обороны РФ под Африкандой в Мурманской области, с места, где планируется разработка месторождения перовскит-титаномагнетитовых руд, планируют передислоцировать в 2021-2022 годах.
ТАССвчера в 16:01