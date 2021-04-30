Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах
Добавляется, что коэффициенты будут применяться с 2022 года.В источнике
С чего всё началось
Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах
Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
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