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Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах

Добавляется, что коэффициенты будут применяться с 2022 года.В источнике
РИА Новости
SakhaLife.ru
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Парламентская газета

С чего всё началось

Минтруд предложил схему расчета прожиточного минимума в регионах

Минтруд РФ предлагает рассчитывать прожиточный минимум в регионах путем умножения всероссийского прожиточного минимума на коэффициент региональной дифференциации, соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов правовых актов.
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