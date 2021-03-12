Минтруд предложил скорректировать выплаты пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. По мнению ведомства, нужно ограничить помощь подозрительно бедным семьям, у которых низкие доходы, но имеется существенное имущество.

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С чего всё началось Минтруд предлагает проанализировать выплаты на детей подозрительно бедным Во многом поэтому на 2021 год (выплаты по этому году начинаются с 1 апреля, рассчитываясь с 1 января) Минтруд предлагает нестандартную для соцполитики в России меру — впервые на федеральном уровне наличие существенного имущества у семьи с формально низкими доходами будет препятствовать получению «детских» денег. Коммерсантъ 11 марта в 15:40