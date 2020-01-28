Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газета28 января в 04:48
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Политика
Посольство России отреагировало на новые санкции США
Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
Здоровье
Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса
На сегодняшний день для лечения коронавируса нового пита, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
Экономика
Мишустин распорядился увеличить резервный фонд Правительства РФ
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 169,4 млрд рублей.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте привыкает жить с травмой ноги
Кристина Орбакайте привыкает жить с травмой ноги Кристина Орбакайте сломала ногу.
Экономика
Bloomberg: состояние Маска выросло за час на $2,3 млрд
Бизнесмен, основатель Теslа и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Теslа, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
Общество
Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
Теннис
Мугуруса обыграла Халеп и вышла в финал Australian Open
За титул испанка поспорит с 21-летней американкой Софией Кенин, которая ранее выбила из розыгрыша первую ракетку планеты Эшли Барти.
Политика
Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия
В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Политика
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Рассмотрение президентского законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля – начало марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Армия и оружие
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Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Армия и оружие
NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут
Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Происшествия
Задержанный по делу Голунова экс-полицейский назвал обвинения бредом
Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задержанным по делу журналиста Ивана Голунова.
Наука
Грибы могут менять образ жизни в ответ на изменение климата
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Культура
Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»
В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
Происшествия
В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой
Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.
Космос
На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде
29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
Политика
На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены от десяти до 12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Энергетика
Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель
Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Общество
Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ
Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
Общество
Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве
Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из больницы в Москве. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.
Политика
Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Общество
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ
Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы.