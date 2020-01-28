Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Устаревшие новации: почему Конституции не нужен прожиточный минимум

РБК02:44

Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета28 января в 04:48

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС28 января в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ru28 января в 22:44
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Политика

Посольство России отреагировало на новые санкции США

Инициаторы новых антироссийских санкций США по Крыму наносят ущерб лишь собственным интересам и подрывают основу для взаимовыгодного сотрудничества, заявили в посольстве России в Вашингтоне.
RT на русском вчера в 19:12
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Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Политика

На границе США и Мексики снесло часть стены Трампа

News.ru 02:56
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Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового пита, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
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Экономика

Мишустин распорядился увеличить резервный фонд Правительства РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение об увеличении резервного фонда правительства на 169,4 млрд рублей.
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Кристина Орбакайте привыкает жить с травмой ноги

Кристина Орбакайте привыкает жить с травмой ноги Кристина Орбакайте сломала ногу.
Экспресс газета 03:21
Экономика

Bloomberg: состояние Маска выросло за час на $2,3 млрд

Бизнесмен, основатель Теslа и SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на $2,3 млрд из-за повышения рыночной капитализации его компании Теslа, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.
Газета.Ru 01:11
Общество

Мишустин утвердил индексацию социальных выплат с 1 февраля

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которым утвердил размер индексации выплат, пособий и компенсаций с 1 февраля.
РБК 03:59
Теннис

Мугуруса обыграла Халеп и вышла в финал Australian Open

За титул испанка поспорит с 21-летней американкой Софией Кенин, которая ранее выбила из розыгрыша первую ракетку планеты Эшли Барти.
Матч ТВ 02:35
Политика

Глава Чувашии снят с поста из-за утраты доверия

В указе, подписанном Владимиром Путиным, отмечается, что Михаил Игнатьев снят с должности в связи с утратой доверия.
Вести.Ru вчера в 09:43
Политика

Второе чтение законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести

Рассмотрение президентского законопроекта о поправке в Конституцию могут перенести на конец февраля – начало марта, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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Китай: Россия продержится три часа в случае войны с США

Китайские эксперты заявили, что в России сейчас еще проходят работы по восстановлению ракетных, подводных и воздушно-космических войск, вследствие чего разработка нового вооружения ведется в недостаточном объеме.
RuNews24.ru 02:31
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
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Армия и оружие

NI назвал подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Журнал National Interest перечислил пять подлодок, способных уничтожить мир за 30 минут.
РИА Новости вчера в 22:27
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

Задержанный по делу Голунова экс-полицейский назвал обвинения бредом

Ранее сообщалось, что следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задержанным по делу журналиста Ивана Голунова.
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали хозяина пермского отеля, где погибли люди

РИА Новости 03:09
Наука

Грибы могут менять образ жизни в ответ на изменение климата

Индикатор вчера в 11:06
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
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Состоялась закрытая премьера второго сезона «Содержанок»

В Москве состоялась светская премьера второго сезона сериала "Содержанки". Мероприятие прошло в кабаре-театре Crave.
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В Москве кассир магазина убил покупателя за банку кофе

Московский Комсомолец 03:10
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» оборудовали новой гиперзвуковой ракетой

Конструктор добавил, что новая ракета стала еще быстрее, а также не требует большого количества взрывчатого вещества и может более эффективно поражать цель на высокой скорости.
Капитал страны вчера в 12:20
Космос

На картах Google обнаружено загадочное здание в Антарктиде

29.01.2020 В сети активно обсуждают загадочный объект в Антарктиде.
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Политика

На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку

В декабре Венецианская комиссия Совета Европы заявила, что закон о государственном языке Украины не соблюдает баланс между укреплением украинского языка и защитой языковых прав меньшинств, поэтому его необходимо пересмотреть.
Газета.Ru 03:35
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены от десяти до 12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Энергетика

Минэнерго США допустило удорожание нефти до 183 долларов за баррель

Как сообщает агентство ТАСС со ссылкой на прогноз Управления по энергетической информации (EIA), цена нефти марки Brent может достигнуть $183 за баррель в случае высоких издержек добычи и низкой доступности ресурсов.
Российская газета 02:41
Общество

Россия осталась лидером по числу жалоб в ЕСПЧ

Россия в 2019 году осталась лидером по количеству поданных против нее жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), отмечается в ежегодном докладе организации.
РБК 03:43
Общество

Главу Республики Алтай выписали из больницы в Москве

Главу Республики Алтай Олега Хорохордина выписали из больницы в Москве. Об этом РБК сообщил его пресс-секретарь Михаил Максимов.
РБК 03:14
Политика

Трамп озвучил «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что план его администрации по мирному урегулированию на Ближнем Востоке сохраняет Иерусалим неделимой столицей Израиля.
Интерфакс 28 января в 12:31
Общество

Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ

Эксперт: отказ от российской нефти приведет к краху белорусских НПЗ Лукашенко ищет альтернативы.
Экспресс газета вчера в 22:30
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