Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

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Почему прожиточный минимум снижается, хотя инфляция растет

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Автоматически обработано 7049 источников, обновлено в 14:17, Ашберн
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