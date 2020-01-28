Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС13:51

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета04:48

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известия07:27

В России из-за цен на картофель снизится прожиточный минимум

URA.Ru06:00

Без добавки

Российская газета05:59

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости09:54
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Общество

Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск

Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
ТАСС 04:36
Здоровье

Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек

Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Коммерсантъ 19:38
Политика

Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной

Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Известия 14:08
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 16:55
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Газета.Ru 00:30
Политика

Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке

Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.
Известия 15:15
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Известия 07:04
Космос

NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
Газета Кемерова 25 января в 16:17
Здоровье

Власти Китая заявили, что коронавирус передаётся через руки и глаза

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайские власти, недавно ученые доказали, что подхватить коронавирус можно контактным путем – если он, к примеру, попал на кожу рук, а человек потер ими глаза.
ToDay News Ufa 06:23
Здоровье

США передали Китаю непроверенные для борьбы с коронавирусом препараты

Непроверенные препараты в борьбе с коронавирусом предоставлены властям Китая американскими фармацевтическими компаниями для проверки эффективности антивирусной терапии непосредственно в очаге инфекции, 27 января сообщает The Wall Street Journal.
Красная весна 21:54
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Ведомости 14:09
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания 14:36
Общество

Три пункта пропуска с КНР закрыли на Дальнем Востоке

В Хабаровском крае и Еврейской автономии закрыли пункты пропуска на границе с Китаем.
EastRussia 18:26
Экономика

В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%

В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
REGNUM 05:42
Происшествия

Убийцу беременной подруги задержала полиция

Подозреваемый в убийстве беременной девушки в подъезде дома по адресу Кирова, 25 в Новосибирске задержан полицией Омска.
VN.RU 10:36
Киберспорт

Ceb: «Ana — один из лучших игроков, которые заходили в Dota 2»

Sport24.ru 20:30
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Газета.Ru 15:27
Кино

Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»

До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
Вокруг ТВ вчера в 10:48
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
Баскетбол

Жена Овечкина показала подарки Александру от Коби Брайанта

Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия показала подарки, которые ее муж получил от американского баскетболиста Коби Брайанта.
РИА Новости 04:46
Общество

На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады

Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства.
РИА Новости 19:55
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Происшествия

Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус

В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Известия 18:19
Шоу-бизнес

Семья Отиевой может подать на Малахова в суд за скрытую съемку

На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за скрытую съемку в квартире заслуженной артистки России Ирины Отиевой и использование отснятых материалов в шоу.
Газета.Ru 08:03
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости 11:41
Путешествия

Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода

Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев.
Известия 18:40
Теннис

Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open

Inc-news.ru 08:36
Экономика

В 2020 году дефицит бюджета США может достичь $1 трлн

По данным аналитиков, дефицит составит около 4,6% по отношению к ВВП и увеличится к 2030 году до 5,4%, достигнув отметки в 1,3 триллиона долларов.
Аргументы и Факты 19:30
Происшествия

Самолет совершил экстренную посадку в Новосибирске

РБК 06:20
Происшествия

В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
РБК 03:40
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