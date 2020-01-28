Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Общество
Родителей оставленной на пять лет в клинике девочки объявили в розыск
Судебные приставы объявили в розыск родителей, пять лет не забирающих дочь из московской клиники.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом превысило 6 тысяч человек
Число жертв нового коронавируса в Китае выросло до 132, количество заразившихся коронавирусом составило 5974 человек.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Политика
Белый дом опубликовал предложения по «сделке века» на Ближнем Востоке
Белый дом разместил на своем сайте предложения по «сделке века», предполагающей урегулирование на Ближнем Востоке.
Армия и оружие
Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате крушения американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб офицер ЦРУ Майкл Д'Андреа, который курировал операции на Ближнем Востоке, в том числе атаку на главу подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Ирана Касема Сулеймани.
Космос
NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид
По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
Здоровье
Власти Китая заявили, что коронавирус передаётся через руки и глаза
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на китайские власти, недавно ученые доказали, что подхватить коронавирус можно контактным путем – если он, к примеру, попал на кожу рук, а человек потер ими глаза.
Здоровье
США передали Китаю непроверенные для борьбы с коронавирусом препараты
Непроверенные препараты в борьбе с коронавирусом предоставлены властям Китая американскими фармацевтическими компаниями для проверки эффективности антивирусной терапии непосредственно в очаге инфекции, 27 января сообщает The Wall Street Journal.
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Общество
Три пункта пропуска с КНР закрыли на Дальнем Востоке
В Хабаровском крае и Еврейской автономии закрыли пункты пропуска на границе с Китаем.
Экономика
В 2019 году госдолг Украины вырос более чем на 7%
В 2019 году совокупный государственный и гарантированный государством долг Украины в иностранной валюте вырос на 7,71% и достиг уровня $84,4 млрд, сообщила 28 января пресс-служба министерства финансов Украины.
Происшествия
Убийцу беременной подруги задержала полиция
Подозреваемый в убийстве беременной девушки в подъезде дома по адресу Кирова, 25 в Новосибирске задержан полицией Омска.
Политика
Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы большинством голосов избрали заместителем председателя ПАСЕ вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Кино
Голливудский продюсер планирует запустить в разработку ремейк отечественного фэнтези «Кома»
До российского проката фильм дебютанта Никиты Аргунова «Кома» добирается уже достаточно давно.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Баскетбол
Жена Овечкина показала подарки Александру от Коби Брайанта
Жена хоккеиста Александра Овечкина Анастасия показала подарки, которые ее муж получил от американского баскетболиста Коби Брайанта.
Общество
На Украине возбудили дело о хулиганстве против экс-депутата Рады
Государственное бюро расследований возбудило дело против бывшего депутата Верховной рады Татьяны Черновол за хулиганство, поскольку она во вторник якобы незаконно проникла на территорию ведомства.
Общество
Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон
Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
Происшествия
Двух человек госпитализировали в Воронеже с подозрением на коронавирус
В Воронеже 35-летний мужчина и 55-летняя женщина были госпитализированы с подозрением на коронавирус 2019-nCoV.
Шоу-бизнес
Семья Отиевой может подать на Малахова в суд за скрытую съемку
На телеведущего Андрея Малахова могут подать в суд за скрытую съемку в квартире заслуженной артистки России Ирины Отиевой и использование отснятых материалов в шоу.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Путешествия
Иностранцам начнут выдавать российские визы на полгода
Иностранцам, получившим туристическую визу, разрешат гостить в России в течение шести месяцев.
Теннис
Роджер Федерер вышел в полуфинал Australian Open
Экономика
В 2020 году дефицит бюджета США может достичь $1 трлн
По данным аналитиков, дефицит составит около 4,6% по отношению к ВВП и увеличится к 2030 году до 5,4%, достигнув отметки в 1,3 триллиона долларов.
Происшествия
В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов
В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.