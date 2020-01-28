Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК18:46

Без добавки

Российская газета05:59

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости09:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известия07:27

В России из-за цен на картофель снизится прожиточный минимум

URA.Ru06:00

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС13:51

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета04:48
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Политика

Мишустин распределил обязанности между своими заместителями

Премьер-министр Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями.
РИА Новости 16:07
Культура

Режиссер Римас Туминас раскритиковал игру Александра Домогарова

Дни24 вчера в 10:46
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР во Второй мировой войне

В Кремле «категорически не согласились» со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в развязывании Второй мировой войны.
Профиль 06:18
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае выросло до 106 человек

Общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 4515 человек, из них 106 скончались, говорится в сообщении Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР.
РИА Новости вчера в 21:37
Космос

SpaceX отложила запуск 60 спутников Starlink из-за непогоды

Компания SpaceX сообщила о переносе запуска тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с группой из 60 интернет-спутников Starlink.
РБК вчера в 22:26
Кино

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
КиноПоиск 01:08
Шоу-бизнес

Бузова и Манукян готовятся к свадьбе

Ольга Бузова и Давид Манукян, вернувшись из совместных новогодних путешествий, готовятся к предстоящей свадьбе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Рамблер 26 января в 11:19
Политика

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
РБК 13:46
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Lenta.ru 11:20
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
Политика

МИД разъяснил ситуацию с договором с США о Беринговом проливе

Обсуждение ситуации вокруг договора с США по Беринговому проливу прошло в понедельник, соглашение продолжает действовать во временном режиме, заявил в понедельник замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
РИА Новости вчера в 05:49
Авто

Корпорация Nissan обновила внедорожную вариацию пикапа Navara

Пикап во флагманской вариации N-Guard, на основе которого построен Off-Roader AT32, на британском рынке продается по стоимости от 30 025 фунтов стерлингов (приблизительно 2,47 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 16:31
Происшествия

Самарский депутат заказала убийство мужа

Женщины встретились с фейковым киллером в кафе, где предложили ему совершить убийство человека за 400 тысяч рублей.
RuNews24.ru 19:35
Общество

Разлетевшаяся на ветру юбка подставила Кейт Миддлтон

Стоило герцогине выйти из машины, как сильный порыв ветра едва не задрал ей юбку.
ТВ Центр 07:52
Футбол

Роналду поздравил возлюбленную с днем рождения

На выложенном в социальные сети фото Роналду вместе с детьми поздравляет Джорджину в днем рождения.
ProstoProSport вчера в 12:03
Происшествия

Россиянин зарезал сбежавшую от него беременную подругу

В Новосибирске мужчина зарезал сбежавшую от него беременную подругу. Об этом во вторник, 28 января, сообщает «Комсомольская правда».
Lenta.ru 12:10
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарева выложила в социальные сети откровенный снимок

В подписи к снимку Бочкарева предложила подписчикам поговорить о том, как для них проходит воскресный вечер.
ИнфоСМИ 03:37
Происшествия

Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве

Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
РБК 15:30
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости 11:41
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru вчера в 09:00
Армия и оружие

Армия Сирии освободила город Маарэт-ан-Нуман в Идлибе

Газета.Ru 18:32
Происшествия

В Иркутской области 30 вагонов с углем сошли с рельсов

В Иркутской области сошли с рельсов 30 вагонов грузового поезда с углем, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги.
РБК 03:40
Общество

В Китае назвали вероятный источник нового коронавируса

Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний установили вероятный источник нового типа коронавируса.
Терра 26 января в 12:39
Общество

Украинку высадили из автобуса за критику сериала на русском языке

Украинскую волонтерку Ярину Черноуз высадили из автобуса после ее возмущений относительно того, почему в салоне показывают сериал на русском языке.
Газета.Ru 00:30
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости 12:57
Общество

С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа

Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Украина.ру 01:39
Экономика

Компания Усманова решила продать уральский завод поставщику «Газпрома»

ЗТЗ появился на трубном рынке в конце 2016 года, когда запустил производство труб большого диаметра и стал крупным поставщиком «Газпрома», заставив его традиционных поставщиков снижать цены.
РБК 00:00
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру 11:00
Футбол

Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение

Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
Спорт день за днем 15:39
Общество

ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

Ведомости 14:09
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