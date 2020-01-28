Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
В Кремле заявили о "категорическом несогласии" со словами президента Украины Владимира Зеленского о виновности СССР в начале Второй мировой войны.
Общество
На Украине решили уволить водителя из-за скандала с русским сериалом
Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
Игры
В World of Tanks появились новые двухорудийные танки
27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.
Космос
Вода на Марсе признана пригодной для жизни
Обнаруженные на Марсе водоемы оценили пригодными для жизни.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Космос
Астрономы NASA обнаружили на Плутоне странный туман
Группа астрономов Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии обнаружила странный туман, наблюдаемый на Плутоне.
Здоровье
В восьми областях Украины школы закрылись на карантин
Школы восьми областей Украины приостановили работу из-за вспышки гриппа и ОРВИ, сообщает 27 января «РБК-Украина».
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Гаджеты
WhatsApp перестанет работать на старых смартфонах с 1 февраля
С 1 февраля на старых системах Android 2.3.7 и iOS 8 перестанет работать популярный мессенджер WhatsApp.
Происшествия
В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста
По информации "Вести Хакасия", чиновник получил два года лишения свободы условно за нападение на журналиста в прошлом году.
Общество
Патриарх Кирилл призвал значительно ограничить аборты
Выступая на Рождественских парламентских встречах в Совете Федерации, предстоятель Русской православной церкви вновь напомнил о позиции Церкви, которая заключается в том, чтобы исключить искусственное прерывание беременности по желанию, а не по медицинским показаниям, из понятия "медицинской помощи", выведя такие аборты из ОМС.
Происшествия
Жестокое убийство рыночного торговца в Москве попало на видео
Нападение, совершенное у подъезда дома, попало в объектив камеры наблюдения.
Армия и оружие
Стало известно о гибели курировавшего атаку на Сулеймани офицера ЦРУ
В результате катастрофы американского военного самолета в провинции Газни в Афганистане погиб высокопоставленный офицер ЦРУ США Майкл Д'Андреа (Michael D’Andrea), который курировал операции на Ближнем Востоке и, в частности, атаку на главу спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Касема Сулеймани.
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ", сообщил во вторник РИА Новости его представитель.
Интернет
Антивирус Avast обвинили в продаже данных пользователей
Компания Avast продает данные своих клиентов таким компаниям, как Google, Home Depot, Microsoft и Pepsi.
Происшествия
На Урале мать постирала младенца в стиральной машине
Гаджеты
Смартфон Samsung Galaxy S20 начнут продавать раньше ожидаемого срока
Компания Samsung начнёт продажи нового смартфона Galaxy S20 раньше ожидаемого срока.
Политика
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ
Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
Армия и оружие
В Пентагоне допустили возобновление КНДР ракетных испытаний
Северная Корея может готовить новые ракетные испытания, их проведение будет расценено властями США как провокация.
Политика
Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе
Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
Армия и оружие
Военные США и Канады проведут наблюдательный полет над Россией
Футбол
«Динамо» уступило «Лехии» в товарищеской встрече
Встреча, прошедшая в турецком Белеке, завершилась со счётом 2:0. Голы в матче забивали Лукаш Гараслин и Кристерс Тоберс.
Культура
Макаревич назвал причину отмены съёмок фильма о «Машине времени»
Единоборства
Александр Емельяненко вышел на свободу
Российский боец ММА Александр Емельяненко вышел на свободу после ареста за пьяный дебош в Анапе, сообщают «Кубанские новости».
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле
По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Футбол
Мане не сыграет с «Вест Хэмом» и, видимо, с «Саутгемптоном»
27-летний сенегалец получил повреждение в игре с "Вулверхэмптоном" (2:1).