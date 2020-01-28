Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

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Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тысячи рублей

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Gorod4806:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

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Потребительская корзина красноярца: что это такое и что в нее входит

Newslab.ru26 января в 23:22
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В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой

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Компания-перевозчик уволила водителя после того, как он высадил украинок Ярину Черногуз и Настю Конфедерат из автобуса из-за их возмущения показом в салоне сериала на русском языке.
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В Хакасии главу района осудили за нападение на журналиста

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Армия и оружие

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Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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Северная Корея может готовить новые ракетные испытания, их проведение будет расценено властями США как провокация.
Известия 11:09
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Чайка рассказал о клановости и коррупции на Северном Кавказе

Коррупция и клановость являются главными препятствиями для реализации проектов по развитию Северо-Кавказского федерального округа.
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Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
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Мане не сыграет с «Вест Хэмом» и, видимо, с «Саутгемптоном»

27-летний сенегалец получил повреждение в игре с "Вулверхэмптоном" (2:1).
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