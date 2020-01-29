Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ru01:55

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС28 января в 13:51

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ru28 января в 22:44

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета28 января в 04:48
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Происшествия

В Екатеринбурге задержали владельца затопленного пермского отеля

РБК 03:52
Общество

Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали

Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и медали.
Lenta.ru 03:14
Происшествия

Найден пропавший 95 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Газета.Ru 02:28
Общество

С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента

С 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных пособий.
Вести.Ru 04:18
Шоу-бизнес

Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы

Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Московский Комсомолец вчера в 13:20
Здоровье

Власти КНР выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны

В конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Российская газета 02:13
Общество

Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса

Глава правительства подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в связи с распространением нового типа вируса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru 04:19
Футбол

Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Газета.Ru 02:35
Политика

Помилованная Путиным израильтянка Иссахар освобождена из колонии

Коммерсантъ 01:28
Происшествия

Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения

Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
RT на русском 02:26
Общество

Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT

Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и министра обороны Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе корреспондентки RT Вафы Шабруни.
РИА Новости 04:01
Политика

Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера

Российская газета вчера в 08:33
Происшествия

В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка

В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Газета.Ru вчера в 14:34
Происшествия

Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали

Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Lenta.ru 04:07
Общество

Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»

На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Российская газета вчера в 21:57
Общество

В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией

В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Lenta.ru 03:01
Происшествия

В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель

REGNUM вчера в 10:50
Политика

Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии

Известия вчера в 23:44
Политика

Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США

Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Российская газета вчера в 23:56
Единоборства

СМИ назвали цены на билеты на бой Нурмагомедова и Фергюсона

Стали известны цены на билеты на турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
RT на русском 02:52
Политика

МИД России оценил слова Эрдогана о невыполнении соглашений по Сирии

Ранее Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийской провинции Идлиб, достигнутые в Астане и Сочи.
RT на русском вчера в 06:21
Общество

В пенсионный план добавили идею денег

Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС.
Коммерсантъ вчера в 18:09
Хоккей

«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина

В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Вести.Ru вчера в 22:31
Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Профиль 27 января в 07:07
Здоровье

Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес

Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери

Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
RT на русском 00:42
Теннис

Мугуруса победила Халеп и вышла в финал Australian Open

Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кенин сенсационно обыграла первую ракетку мира и вышла в финал Australian Open.
ГЛАС.RU 03:33
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU вчера в 23:23
Политика

Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров

Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
РИА Новости 02:37
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу «Арбидола», в которой говорится, что противовирусный препарат может вылечить от коронавируса.
АБН 28 января в 23:54
Как работают Яндекс.Новости?
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