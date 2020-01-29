Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газета28 января в 04:48
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Общество
Крымские чиновницы в шубах подарили блокадникам по батону и медали
Крымские чиновники 27 января, в годовщину полного снятия блокады Ленинграда, навестили проживающих в Керчи блокадников, которых осталось всего 11 человек, и вручили им по батону хлеба и медали.
Общество
С 1 февраля социальные выплаты россиянам увеличатся на 3 процента
С 1 февраля в России проиндексируют ряд социальных пособий.
Шоу-бизнес
Аршавин выселяет бывшую жену и дочь из квартиры мамы
Как следует из опубликованного документа, ей и ее дочери от спортсмена Есении предписано покинуть квартиру в Санкт-Петербурге, принадлежащую матери бывшего супруга.
Здоровье
Власти КНР выявили зараженных коронавирусом во всех регионах страны
В конце прошлого года в Китае были зафиксированы первые случаи заболевания пневмонией нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Общество
Мишустин распорядился закрыть границу РФ из-за коронавируса
Глава правительства подписал распоряжение о закрытии границы России на Дальнем Востоке в связи с распространением нового типа вируса, сообщает РИА Новости.
Футбол
Кокорин хочет разорвать контракт с «Зенитом»
Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин хочет разорвать контракт с клубом.
Происшествия
Задержавшим Голунова экс-полицейским предъявлены обвинения
Следствие предъявило обвинения экс-полицейским, задерживавшим журналиста Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в пресс-службе Басманного суда Москвы.
Общество
Симоньян поблагодарила Минобороны за спасение раненой журналистки RT
Главный редактор RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян поблагодарила российских военных и министра обороны Сергея Шойгу за спасение раненной в Идлибе корреспондентки RT Вафы Шабруни.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Происшествия
В Волгограде во время драки зарезали 16-летнего подростка
В Волгограде местный житель зарезал 16-летнего подростка. Об этом сообщается на сайте регионального СК.
Происшествия
Из галереи в Стокгольме похитили более десяти работ Сальвадора Дали
Из галереи Couleur в Стокгольме, Швеция, были похищены 10-12 бронзовых скульптур и гравюр художника Сальвадора Дали.
Общество
Власти США скрыли факт столкновения подводного аппарата с «Титаником»
На суде представители компании заявили, что подводный аппарат стоимостью 35 миллионов долларов врезался в затонувший лайнер в июле прошлого года, когда "интенсивные и крайне непредсказуемые подводные течения" привели к тому, что пилот лодки потерял контроль над судном.
Общество
В Киеве появились билборды за стратегическое партнерство с Россией
В Киеве появились билборды с надписью на русском языке «Россия — наш главный стратегический партнер». Об этом сообщает портал «Страна.ua».
Происшествия
В Новокузнецке из суда сбежал осужденный на 15 лет грабитель
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Политика
Оператор железнодорожных перевозок в Крым оценил новые санкции США
Оператор пассажирских железнодорожных перевозок в Крым компания "ГрандСервисЭкспресс" не испытает на себе влияния новых санкций США, поскольку ее деятельность не ведется за границами России.
Единоборства
СМИ назвали цены на билеты на бой Нурмагомедова и Фергюсона
Стали известны цены на билеты на турнир UFC 249, главным событием которого станет поединок действующего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова с американцем Тони Фергюсоном.
Политика
МИД России оценил слова Эрдогана о невыполнении соглашений по Сирии
Ранее Эрдоган заявил, что Россия не выполняет свои обязательства по соглашениям об урегулировании в сирийской провинции Идлиб, достигнутые в Астане и Сочи.
Общество
В пенсионный план добавили идею денег
Финансовые власти рассматривают возможность распространения программы софинансирования со стороны государства, действующей сейчас в рамках обязательного пенсионного страхования (ОПС), и на разрабатываемый гарантированный пенсионный план, в который можно будет конвертировать и пенсионные накопления граждан по ОПС.
Хоккей
«Вашингтон» проиграл, несмотря на гол Овечкина
В первом периоде Александр отправил шайбу в ворота "хищников" при счете 1:3. Этот гол стал для Овечкина 693-м в НХЛ.
Армия и оружие
Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени
Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Здоровье
Минздрав посоветовал лекарства для лечения коронавируса
Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава РФ и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Шоу-бизнес
Вдова Коби Брайанта впервые высказалась после гибели мужа и дочери
Ванесса Брайант, вдова легендарного баскетболиста Коби Брайанта, сделала первое заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
Теннис
Мугуруса победила Халеп и вышла в финал Australian Open
Ранее ГЛАС сообщал о том, что Кенин сенсационно обыграла первую ракетку мира и вышла в финал Australian Open.
Шоу-бизнес
Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым
Политика
Группа французов попросила власти Крыма помочь переехать на полуостров
Ранее спикер крымского парламента Владимир Константинов заявил, что с 2014 года более 50 тысяч граждан Украины приехали в республику на постоянное место жительства.
Здоровье
ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса
Федеральная антимонопольная служба проверит рекламу «Арбидола», в которой говорится, что противовирусный препарат может вылечить от коронавируса.