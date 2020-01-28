Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика
Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера
Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
Общество
«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса
Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
Армия и оружие
Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Общество
Названы способы обмана автовладельцев на АЗС
Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Политика
Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима
Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Происшествия
По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские
В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Происшествия
Коронавирус пока не подтвержден у госпитализированных воронежцев
Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал о предварительном диагнозе госпитализированных накануне мужчины и женщины.
Здоровье
РБК: новый штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале
Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии назвал февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России.
Футбол
Кто может сменить Прядкина в РПЛ
Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января.
Спорт
Code Vein получила первое из трёх крупных дополнений
Компания Bandai Namco Entertainment без предварительного объявления выпустила Hellfire Knight — первое из трёх крупных дополнений к своему ролевому экшену Code Vein.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
По последним данным, в Китае из-за коронавируса нового типа скончались 106 человек, заражены более 4,5 тыс. человек.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Общество
Лавинную опасность прогнозируют в нескольких районах Сахалина
Лавинную опасность прогнозируют 30-31 января в Корсаковском и Долинском районах, а также в Южно-Сахалинске и пригороде.
Происшествия
«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества
Общество
Названо число «скрывающихся» от государства россиян
Около 40 процентов всего трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работать за наличные и платить наличными, минуя кассы и не выплачивая налоги.
Здоровье
Число заразившихся китайским коронавирусом выросло до 6 тыс. человек
Издание сообщает, что количество заразившихся коронавирусом превысило число зараженных атипичной пневмонией в 2002–2003 годах, когда, по данным ВОЗ, 5327 человек заболели и 349 погибли.
Общество
Опубликовано видео полета вертолета Брайанта незадолго до трагедии
Общество
Экс-депутат Рады задержана на территории режимного объекта на Украине
Ведомство опубликовало запись видеокамер, на которых видно, как экс-депутат Верховной рады перелезает через забор Государственного бюро расследований и проникает на охраняемую территорию.
Политика
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Общество
Минкомсвязи РФ намерено создать единую сеть 5G
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено создать в России единую 5G-сеть.
Политика
ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму
Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
Гаджеты
Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли
По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Происшествия
В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина
На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.