Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известиявчера в 07:27

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

Российская телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала в Telegram-канале слова первого президента Украины Леонида Кравчука о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове незадолго до Второй мировой войны.
РИА Новости 01:25
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы в Европу из-за коронавируса

Отмечается, что «Уральские авиалинии» отменяют ряд рейсов своей полётной программы до конца зимней навигации из-за сложной эпидемиологической ситуации в КНР и из-за введения ограничений со стороны властей Китая и Ростуризма на поездки китайских и российских туристов.
RT на русском 00:55
Армия и оружие

Армия Сирии восстановила контроль над городом Маарет ан-Нуман в Идлибе

Политика Сегодня вчера в 09:59
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости 27 января в 07:37
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru вчера в 21:41
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Политика

Посольство США назвало американцев освободителями Освенцима

Посольство США в Дании приписало освобождение нацистского лагеря смерти "Аушвиц-Биркенау" (Освенцим) американской армии.
Газета.Ru 00:33
Происшествия

По делу Ивана Голунова задержаны бывшие полицейские

В Москве задержаны бывшие сотрудники УВД по ЗАО, которых уволили после дела журналиста Ивана Голунова.
Ведомости 02:02
Общество

Челябинец отправил президенту Путин деньги, чтобы достроили его дом

Новый День 02:08
Происшествия

Коронавирус пока не подтвержден у госпитализированных воронежцев

Глава воронежского управления Роспотребнадзора Игорь Механтьев рассказал о предварительном диагнозе госпитализированных накануне мужчины и женщины.
Kursk.com 01:33
Здоровье

РБК: новый штамм коронавируса может попасть в Россию в феврале

Национальный медицинский исследовательский центр фтизиопульмонологии назвал февраль месяцем предположительного появления коронавируса в России.
ТАСС 01:06
Футбол

Кто может сменить Прядкина в РПЛ

Действующий глава РПЛ Сергей Прядкин был переизбран на свой пост в середине января.
RT на русском вчера в 13:39
Спорт

Code Vein получила первое из трёх крупных дополнений

Компания Bandai Namco Entertainment без предварительного объявления выпустила Hellfire Knight — первое из трёх крупных дополнений к своему ролевому экшену Code Vein.
3DNews 01:58
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

По последним данным, в Китае из-за коронавируса нового типа скончались 106 человек, заражены более 4,5 тыс. человек.
Эхо Москвы в Челябинске вчера в 06:18
Политика

Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
РБК вчера в 15:59
Происшествия

Найден убийца академика РАН и его супруги в Ростовской области

Lenta.ru 02:03
Общество

Лавинную опасность прогнозируют в нескольких районах Сахалина

Лавинную опасность прогнозируют 30-31 января в Корсаковском и Долинском районах, а также в Южно-Сахалинске и пригороде.
АСТВ 01:34
Происшествия

«Ведомости»: Захарченко намерен обжаловать конфискацию имущества

Коммерсантъ вчера в 20:40
Общество

Названо число «скрывающихся» от государства россиян

Около 40 процентов всего трудоспособного населения России стараются не иметь дел с государством, работать за наличные и платить наличными, минуя кассы и не выплачивая налоги.
Lenta.ru вчера в 16:35
Здоровье

Число заразившихся китайским коронавирусом выросло до 6 тыс. человек

Издание сообщает, что количество заразившихся коронавирусом превысило число зараженных атипичной пневмонией в 2002–2003 годах, когда, по данным ВОЗ, 5327 человек заболели и 349 погибли.
DP.RU 00:39
Общество

Опубликовано видео полета вертолета Брайанта незадолго до трагедии

Газета.Ru вчера в 23:50
Общество

Экс-депутат Рады задержана на территории режимного объекта на Украине

Ведомство опубликовало запись видеокамер, на которых видно, как экс-депутат Верховной рады перелезает через забор Государственного бюро расследований и проникает на охраняемую территорию.
REGNUM 00:50
Политика

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом "сделку века". Глава Палестины заявил, что предложение США является заговором против страны.
Piter.tv 00:48
Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
Общество

Минкомсвязи РФ намерено создать единую сеть 5G

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ намерено создать в России единую 5G-сеть.
Долг.рф 02:22
Политика

ЕС ввел санкции против семерых россиян из-за выборов в Крыму

Согласно документу, опубликованному в официальном журнале Евросоюза, санкции введены «за проведение местных выборов 8 сентября прошлого года в Крыму и Севастополе, которые ЕС продолжает считать „нелегально аннексированными“».
НТВ вчера в 09:18
Гаджеты

Компания Apple отчиталась о рекордной прибыли

По данным Apple, выручка в последнем квартале 2018 года возросла на 9% и достигла самого высокого показателя в истории компании — $91,8 млрд.
Life.ru вчера в 20:47
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Происшествия

В Пермском крае мужчина поджег кассира магазина

На кадрах видно, как мужчина подходит к витрине магазина, за которой стоит женщина-кассир, обливает ее бензином, та убегает в подсобку, злоумышленник следует за ней.
Российская газета вчера в 06:22
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