Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка
Центральный Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского Морского банка. Об этом говорится на сайте регулятора.
Кино
Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»
Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
Политика
В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»
Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Общество
ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России
«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Шоу-бизнес
Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши
На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Политика
«Единая Россия» выступает за отставку главы Чувашии
Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Футбол
Эксперт прокомментировал переход Кокорина в «Зенит-2»
Ситуация вокруг Александра Кокорина получила продолжение.
Спорт
WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян
Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Армия и оружие
Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету
Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна
Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Спорт
Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга
Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Политика
Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной
План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram
Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Футбол
«Спартак» интересуется форвардом из Буркина-Фасо
Нападающий тунисского «Клуб Африкен» и сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре находится в сфере интересов «Спартака», сообщает ettachkila.com со ссылкой на Mosaique FM.
Общество
Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа
Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Политика
ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Шоу-бизнес
Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой
Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала правду о проведенных операциях певицы Аллы Пугачевой.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Происшествия
Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух
Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
Политика
Путин встретится с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами
Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с бывшими членами правительства, чтобы обсудить с ними перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить их за работу в кабмине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Музыка
Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020
Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
Космос
Сегодня ночью в небе над США могут столкнуться два спутника
Примерно через 12 часов в небе над США могут столкнуться космический телескоп со спутником.
Общество
Apple отчиталась о рекордной выручке
Выручка компании Apple в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 28 декабря 2019 года, составила 92 миллиарда долларов, сообщила компания.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.