Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Почему Минтруд решил уменьшить размер прожиточного минимума?

Аргументы и Факты05:11

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС04:56

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48
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Экономика

ЦБ принял решение о санации Севастопольского Морского банка

Центральный Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского Морского банка. Об этом говорится на сайте регулятора.
RT на русском 02:13
Кино

Вышел тизер-трейлер фильма «Форсаж 9»

Как сообщает ToDay News Ufa, реклама предваряет выход полноценного трейлера, который представят на масштабном мероприятии в Майями 31 января.
ToDay News Ufa 01:03
Политика

В Кремле прокомментировали идею ввести термин «Верховный правитель»

Инициатива по переименованию в Конституции РФ термина "президент" на "верховный правитель" новая, в ходе работы над поправками в основной закон поступает идей много, какие-то будут приняты, какие-то отсеют, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:36
Общество

ЦИАН оценил количество пятиэтажек под снос в регионах России

«В 16 крупнейших региональных рынках (города-миллионники, Московская и Ленинградская области) из 107 тыс. многоэтажных жилых домов московским критериям включения в программу реновации соответствует около 27% от числа зданий, на которые приходится 18% площади жилого фонда», — отмечают аналитики.
РБК 04:08
Происшествия

Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова

Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Газета.Ru 01:50
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Экономика

Какие изменения ждут россиян с 1 февраля

В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Вести.Ru 27 января в 09:00
Политика

Скабеева оценила слова Кравчука о «встрече» Сталина и Гитлера

РИА Новости 01:25
Шоу-бизнес

Киркоров и Ревва выступили на празднике 6-летней миллионерши

На дне рождения 6-летнего блогера Насти Радзинской, которая благодаря роликам в YouTube зарабатывает 18 млн долларов в год, выступили Филипп Киркоров и Александр Ревва, сообщает Teleprogramma.pro.
Рамблер 03:00
Политика

«Единая Россия» выступает за отставку главы Чувашии

Партия «Единая Россия» считает, что глава Чувашии Михаил Игнатьев должен покинуть свой пост, заявил первый заместитель руководителя фракции в Госдуме Андрей Исаев.
Коммерсантъ 04:26
Футбол

Эксперт прокомментировал переход Кокорина в «Зенит-2»

Ситуация вокруг Александра Кокорина получила продолжение.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 14:54
Спорт

WADA сообщает об изменениях в данных о допинг-пробах 145 россиян

Руководитель отдела расследований Всемирного антидопингового агентств Гюнтер Юнгер сообщил журналистам, что его структура обнаружила изменения в данных 145 допинг-проб российских спортсменов.
Вести.Ru 05:10
Армия и оружие

Комплекс ПВО «Панцирь-С» получил гиперзвуковую ракету

Российский зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» получил новейшую гиперзвуковую ракету.
Известия 01:38
Шоу-бизнес

Олег Газманов станцевал в микротрусиках у бассейна

Олег Газманов зажег на Мальдивах в микротрусиках. Фанаты певца считают, что он – серьезный конкурент для Джанлуки Вакки .
Актуальные Новости вчера в 05:09
Политика

Посольство США признало ошибку в посте об освобождении Освенцима

РИА Новости 04:46
Общество

Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне

Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Salt Mag 03:01
Спорт

Легков дисквалифицирован за нарушение правил на марафоне Марчалонга

Российский лыжник, победитель Олимпийских игр в Сочи Александр Легков дисквалифицирован из-за нарушений правил на марафоне «Марчалонга».
Inc-news.ru вчера в 22:53
Политика

Песков сообщил об отсутствии поддержки «сделки века» Палестиной

План США по урегулированию израильско-палестинского конфликта, названный «сделкой века», получил поддержку со стороны Израиля и других государств, но встретил категорическое неприятие палестинцев.
Известия 04:54
Шоу-бизнес

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram

Наталья Бочкарёва выложила откровенное фото в Instagram.
Открытый Нижний 27 января в 09:43
Футбол

«Спартак» интересуется форвардом из Буркина-Фасо

Нападающий тунисского «Клуб Африкен» и сборной Буркина-Фасо Бассиру Компаоре находится в сфере интересов «Спартака», сообщает ettachkila.com со ссылкой на Mosaique FM.
Sport24.ru вчера в 15:13
Общество

Болгария объявила о планах сократить закупки российского газа

Болгария к концу 2020 года намерена найти замену российскому газу и получать 50% топлива из других источников.
Известия вчера в 20:39
Политика

ПАСЕ призвала Россию выполнять решения Европейского суда

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) следит за поправками в Конституцию России и призывает выполнять решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).
Lenta.ru 01:56
Шоу-бизнес

Пластический хирург раскрыла правду об операциях Пугачевой

Известный пластический хирург Лейла Еприкян рассказала правду о проведенных операциях певицы Аллы Пугачевой.
Слово и Дело 02:00
Общество

Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы

Волгоградская правда 26 января в 01:47
Происшествия

Число погибших в ДТП с автобусом под Ростовом-на-Дону выросло до двух

Два человека погибли и семь пострадали, по уточненным данным, при столкновении в Ростовской области четырех автомобилей, в том числе автобуса и фуры, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД России по региону.
РИА Новости 02:31
Политика

Путин встретится с ушедшими в отставку вице-премьерами и министрами

Президент РФ Владимир Путин в среду встретится с бывшими членами правительства, чтобы обсудить с ними перспективы их дальнейшей занятости и поблагодарить их за работу в кабмине, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 04:26
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
Космос

Сегодня ночью в небе над США могут столкнуться два спутника

Примерно через 12 часов в небе над США могут столкнуться космический телескоп со спутником.
Rusvesna.su 04:13
Общество

Apple отчиталась о рекордной выручке

Выручка компании Apple в первом квартале 2019-2020 финансового года, который завершился 28 декабря 2019 года, составила 92 миллиарда долларов, сообщила компания.
Российская газета 05:15
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru вчера в 16:58
Как работают Яндекс.Новости?
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