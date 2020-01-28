Экономика

REGNUMREGNUMМинтруд РФ предложил снизить прожиточный минимум

Установить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на уровне в 10 609 рублей в расчете на одного человека предложили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

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РБК28 января в 18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

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Российская газета28 января в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета28 января в 04:48
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6 тысяч пассажиров круизного лайнера компании Costa Crociere не могут сойти на берег из-за подозрений на вирусное заболевание 2019-nCoV у супружеской пары из Гон-Конга, сообщает Corriere Della Sera.
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Дочь Михаила Ефремова пожаловалась на алкоголизм матери

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Стало известно, когда Samsung Galaxy S20 и Z Flip поступят в продажу

Автор портала XDA Developers Макс Вайнбах в своем Twitter-аккаунте опубликовал очередную порцию утечек о новой флагманской линейке смартфонов Samsung Galaxy S20 и "раскладушке" Galaxy Z Flip.
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Когда человечество сможет колонизировать другие планеты?

Что касается переселения, создания колоний на других планетах, если мы говорим про нашу Солнечную систему, здесь Марс считается наиболее пригодным для колонизации.
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Китайцы показали новейшие процессоры на замену Intel и AMD

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Минобороны рассекретило документы по Ялтинской конференции

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Вдова Коби Брайанта впервые прокомментировала гибель мужа и дочери

Вдова легендарного баскетболиста Ванесса Брайант выступила с первым заявление после гибели мужа и дочери Джианны.
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«Крылья Советов» подписали защитника сборной Алжира

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Украина заявила о прибывших в Донбасс снайперах из России

Украина заявила, что на Донбасс прибыли дополнительные снайперские пары с территории России.
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Мишустин принял решение закрыть границу на Дальнем Востоке

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился закрыть границу на Дальнем Востоке.
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Вот какие антивирусы можно использовать при переходе с Windows 7 на Windows 10

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