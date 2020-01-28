Установить размер прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года на уровне в 10 609 рублей в расчете на одного человека предложили в Министерстве труда и социальной защиты РФ. Проект приказа опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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Космос Опубликованы самые детальные снимки поверхности Солнца Американские астрономы с помощью телескопа DKIST (Daniel K. Inouye Solar Telescope), расположенного на острове Мауи Гавайского архипелага, получили наиболее подробные на сегодняшний день снимки поверхности Солнца.

Политика Названа зарплата Медведева на новой должности Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

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Армия и оружие Подлодки США вооружили новыми ядерными ракетами ВМС США развернули на субмаринах модернизированные ядерные боеголовки малой мощности W76-2, пишет автор статьи Ганс Кристенсен, директор информационных проектов FAS, касающихся ядерной сферы.

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Происшествия В порту Италии заблокирован круизный лайнер из-за заболевших туристов 6 тысяч пассажиров круизного лайнера компании Costa Crociere не могут сойти на берег из-за подозрений на вирусное заболевание 2019-nCoV у супружеской пары из Гон-Конга, сообщает Corriere Della Sera.

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