Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Первый флагман с Snapdragon 865 и сверхбыстрой зарядкой на 65 Вт официально готов к запуску
По словам Йирена, смартфон получит экран с разрешением WQHD или 2K и частотой обновления 120 Гц, а также быструю зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт. Oppo Find X2 должен стать первым смартфоном с Snapdragon 865 и сверхбыстрой зарядкой на 65 Вт. Также отмечается, что полная зарядка будет достигаться всего за 35 минут.
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Тренер: отрыв Большунова в общем зачете все равно остается оптимальным
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В Санкт-Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением гашишем.
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В Афганистане разбился самолет с пассажирами
В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
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Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
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Мишустин подписал распоряжения о назначениях в аппарате правительства В числе задач заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко – организация планирования работы правительства, общий контроль реализации нацпроектов.
Экономика
Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%
В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.
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Суд оставил в силе приговор блогеру Синице
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Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина
У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
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Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах
На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Авто
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Bentley показала внедорожную версию купе Continental GT.
Общество
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Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Экономика
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Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
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Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова
Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
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