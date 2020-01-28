Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать4952

Подробнее о событии

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известиявчера в 07:27

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46
Показать все источники
Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Общество

На Украине водителя автобуса уволили из-за сериала на русском языке

РИА Новости вчера в 18:07
Общество

Минздрав РФ подготовил рекомендации по лечению коронавируса

Министерство здравоохранения России разработало временные методические рекомендации по лечению коронавируса, которым в Китае заражены около 6 тыс. человек.
Газета.Ru 04:13
Армия и оружие

Сирийская армия сообщила о разгроме оплота террористов на юге Идлиба

РИА Новости 03:55
Музыка

Россия выступит в первом полуфинале Евровидения-2020

Представитель России на Евровидении-2020 выступит в первом полуфинале конкурса.
РИА Новости вчера в 13:53
Происшествия

В Ростовской области убили депутата и его жену

МордовМедиа вчера в 22:15
Общество

Сорок процентов россиян стараются не платить налоги

Огромная часть населения страны занимается ремонтом, строительством, собирают ягоды или грибы на продажу.
Интересная Россия 02:56
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Гаджеты

Первый флагман с Snapdragon 865 и сверхбыстрой зарядкой на 65 Вт официально готов к запуску

По словам Йирена, смартфон получит экран с разрешением WQHD или 2K и частотой обновления 120 Гц, а также быструю зарядку SuperVOOC мощностью 65 Вт. Oppo Find X2 должен стать первым смартфоном с Snapdragon 865 и сверхбыстрой зарядкой на 65 Вт. Также отмечается, что полная зарядка будет достигаться всего за 35 минут.
iXBT.com вчера в 21:25
Происшествия

Захарченко оспорит решение о конфискации имущества

REGNUM 02:59
Шоу-бизнес

В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Piter.tv вчера в 01:06
Футбол

«Астон Вилла» вышла в финал Кубка Английской лиги, обыграв «Лестер»

«Астон Вилла» на своем поле обыграла «Лестер» со счетом 2:1 в полуфинале Кубка Английской лиги и вышла в финал турнира.
Metaratings вчера в 16:46
Кино

Кассовую российскую комедию «Холоп» покажут кинолюбителям в Китае

Комедия российского режиссера Клима Шипенко стала самой кассовой в России. За все время картину посмотрели более десяти миллионов зрителей.
Политическая Экспертиза 27 января в 21:23
Спорт

Тренер: отрыв Большунова в общем зачете все равно остается оптимальным

Думаю, ничего страшного не случилось, отрыв в общем зачете Кубка мира остается достаточно оптимальным.
РИА Новости 26 января в 08:43
Общество

«Роскачество» нашло нарушения в школьной форме

Life.ru 02:24
Политика

Премьер Италии обиделся на Германию

Премьер Италии не нашел себе места в первом ряду, ему пришлось встать во второй.
Взгляд.ру вчера в 21:24
Происшествия

Годовалый ребенок в Петербурге отравился гашишем

В Санкт-Петербурге годовалого ребенка госпитализировали с острым отравлением гашишем.
Известия 04:11
Происшествия

В Афганистане разбился самолет с пассажирами

В афганской провинции Газни сегодня, 27 января, крушение потерпел пассажирский лайнер государственной авиакомпании Афганистана Ariana Afghan Airlines.
Megatyumen.ru 27 января в 06:12
Футбол

ЦСКА может приобрести хавбека «Андерлехта» Салемакерса

Столичный ЦСКА интересуется футболистом бельгийского "Андерлехта" Алексисом Салемакерсом. Об этом сообщает бельгийский портал Nieuwsblad.
Газета.Ru 03:52
Энергетика

«Нафтогаз Украины» жульнически берет кредит у населения

Как сообщает Новиков, цена на газ для населения определяется ценой закупленного летом дорогого газа и нежеланием «Нафтогазом Украины» продавать его в убыток.
Красная весна 04:01
Политика

Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами

Мишустин подписал распоряжения о назначениях в аппарате правительства В числе задач заместителя председателя правительства – руководителя аппарата кабмина Дмитрия Григоренко – организация планирования работы правительства, общий контроль реализации нацпроектов.
Право.ру 01:16
Экономика

Реальные располагаемые доходы населения РФ в 2019 году выросли на 0,8%

В целом за 2019 год реальные располагаемые доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) выросли на 0,8% после роста на 0,1% в 2018 году и снижения в 2014-2017 годах.
Интерфакс вчера в 08:09
Происшествия

Суд оставил в силе приговор блогеру Синице

РИА Новости 04:00
Политика

Источники в Кремле назвали три возможных места будущей работы Путина

У президента России Владимира Путина после окончания нынешнего срока в 2024 году есть три возможных места будущей работы.
БИЗНЕС Online 01:30
Гаджеты

Через неделю WhatsApp перестанет работать на устаревших смартфонах

На официальном сайте мессенджера сообщается, что с 1 февраля 2020 года WhatsApp прекратит поддержку операционных систем Android 2.3.7 и iOS 8. Теперь пользоваться приложением смогут лишь юзеры Android 4.0.3, iOS 9 и выше.
Live24 27 января в 08:30
Авто

Компания Bentley превратила купе Continental GT в кроссовер

Bentley показала внедорожную версию купе Continental GT.
Тарантас Ньюс 27 января в 08:47
Общество

В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий

Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Газета.Ru 27 января в 03:34
Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

Новые требования, призванные охладить рынок, ЦБ ввел, чтобы снизить интерес банков к работе со слишком закредитованными гражданами: чем выше ПДН заемщика, тем больше такой кредит требует капитала.
РБК вчера в 23:00
Кино

Вышел дебютный трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat

Синопсис, на первый взгляд, не предлагает никаких новых идей - в очередном турнире "Смертельной битвы" Рейден собирает лучших воинов Земли для защиты человечества.
Российская газета вчера в 13:30
Происшествия

Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

Пять бывших сотрудников УВД по Западному административному округу Москвы доставлены на допрос в Следственный комитет РФ по делу журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова.
ТАСС 02:31
Теннис

Зверев победил Вавринку и вышел в полуфинал Australian Open

RT на русском 01:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное