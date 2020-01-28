Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тысячи рублей

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Минтруд выступил за понижение прожиточного минимума

Газета.Ru11:05

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ТАСС04:42

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

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Gorod4806:54

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума на конец 2019 года

РИА Новости09:54
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Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

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Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ

Комитет Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по мониторингу рекомендовал подтвердить полномочия делегации РФ в полном объеме, передает РИА "Новости" со ссылкой на вице-спикера Госдумы Петра Толстого.
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Эксперты оценили планы «Газпрома» по экспорту газа в Европу

Несмотря на увеличение поставок европейцам сжиженного природного газа российский газовый монополист ожидает сохранить объемы экспорта газа на территорию Европы на уровне прошлых лет.
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Швейцарский теннисист Роджер Федерер был предупреждён за использование нецензурной лексики в матче 1/4 финала Australian Open против американца Тенниса Сандгрена.
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