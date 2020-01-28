Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Политика
В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму
В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Политика
Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией
Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Политика
Что случилось за ночь. Главные новости РБК
Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
Шоу-бизнес
В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко
Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
Политика
В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации
Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.
Здоровье
Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным
Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
Происшествия
В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Шоу-бизнес
Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка
Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Происшествия
Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки
«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
Здоровье
Врач рассказала, как защититься от ОРВИ
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала телеканалу "360", как уберечь себя от ОРВИ.
Общество
Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе
Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
Спорт
Каноистку оправдали за положительную допинг-пробу после секса
Экономика
ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей
Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Здоровье
Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза
Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться
Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Футбол
«Динамо» проиграло «Лехии», Н’Жи получил травму
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лехии". В этом матче травму получил форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи.
Кино
Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде
Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
Шоу-бизнес
В сети обсуждают пластические операции Гвен Стефани
После выступления на "Грэмми" комментаторы из соцсети сравнили лицо 50-летней певицы с "фальшивыми" чертами Мадонны - они сочли, что Гвен Стефани слишком увлеклась пластическими операциями.
Здоровье
Названы симптомы рака груди у мужчин
В числе основных симптомов эксперт назвала следующие: втяжение соска, утолщение кожи, кровянистые выделения, плотное узловое образование.
Происшествия
Зарезали у подъезда: за что в Москве убили рыночного торговца
Известно, что погибший управлял торговой точкой на рынке. В Москве возле одного из подъездов жилого дома обнаружено тело 50-летнего мужчины.
Экономика
Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет
В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).