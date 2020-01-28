Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
Читать в источнике
Комментировать1235

Подробнее о событии

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тысячи рублей

RT на русском10:40

Почему прожиточный минимум снижается, хотя инфляция растет

Gorod4806:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известия07:27

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

Газета.Ru06:22

Без добавки

Российская газета05:59

Минтруд рассчитал величину прожиточного минимума на конец 2019 года

РИА Новости09:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 тыс. 609 рублей

ТАСС04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7062 источника, обновлено в 11:05, Ашберн
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Политика

В ГД ответили на введение ЕС новых санкций из-за выборов в Крыму

В Госдуме прокомментировали решение Евросоюза расширить санкционный список чиновников из России из-за проведения выборов в Крыму в сентябре 2019 года.
Газета.Ru 09:49
Политика

Названы перспективы взыскания суверенного долга Украины перед Россией

Летом Верховный суд Великобритании огласит вердикт по делу о суверенном долге Украины перед Россией. Судебная тяжба продолжается пять лет.
Профиль вчера в 23:00
Политика

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

Глава Чувашии уйдет в отставку на фоне скандалов Михаил Игнатьев на этой или следующей неделе покинет пост главы Чувашии.
РБК вчера в 23:59
Происшествия

В Ростовской области найдены убитыми депутат и его жена

Газета.Ru 09:38
Шоу-бизнес

В Мексике нашлась пропавшая Наталья Андрейченко

Актриса находилась в специальном поселении в джунглях и хранила молчание. В Мексике нашлась пропавшая накануне актриса Наталья Андрейченко.
Piter.tv 01:06
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

Футболист петербургского "Зенита" Александр Кокорин заявил РИА Новости, что ничего не может сказать по поводу своего будущего, но на второй сбор команды он не едет.
РИА Новости 07:16
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

Не менее 30 депутатов ПАСЕ из пяти национальных делегаций при голосовании сегодня поддержали предложение оспорить полномочия российской делегации.
Московский Комсомолец вчера в 06:20
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa 01:43
Происшествия

В Самарской области депутата заподозрили в заказе убийства мужа

Российская газета 06:52
Гаджеты

Microsoft представит обновление Windows 7

Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
ToDay News Ufa 26 января в 22:24
Армия и оружие

Стало известно о гибели отвечавшего за атаку на Сулеймани офицера ЦРУ

Известия 07:04
Шоу-бизнес

Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут третьего ребенка

Испанский телеканал Telemundo Entretenimiento сообщил поклонникам Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса радостную новость: в звездной семье снова ожидается пополнение.
Sunmag.me вчера в 11:11
Происшествия

Глава района Нижнего Новгорода подозревается в получении взятки

«По версии следствия, Михаил Шаров и Эдуард Цветков подозреваются в получении взятки в размере 150 тыс. рублей за незаконные бездействия в пользу жителя г. Н. Новгорода», — следует из пресс-релиза.
RT на русском вчера в 16:57
Здоровье

Врач рассказала, как защититься от ОРВИ

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала телеканалу "360", как уберечь себя от ОРВИ.
РИА Новости 09:15
Общество

Ургант извинился за шутку об Иисусе Христе

Телеведущий Иван Ургант извинился перед верующими за шутку в рождественском выпуске телепередачи "Вечерний Ургант" на Первом канале.
РИА Новости 07:31
Спорт

Каноистку оправдали за положительную допинг-пробу после секса

Московский Комсомолец 08:30
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Происшествия

Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус

Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Российская газета 10:02
Общество

Блок №4 Белоярской АЭС начал работу на «топливе будущего»

Взгляд.ру 05:19
Политика

Путин встретится с Нетаньяху в Москве 30 января

РБК 10:50
Здоровье

Минздрав: количество частных медцентров в России выросло в 1,5 раза

Количество частных медицинских центров увеличилось в 1,5 раза за последние пять лет.
Солидарность 10:00
Шоу-бизнес

Алла Пугачева напомнила, что ее следует опасаться

Многие сравнили Аллу Пугачеву с дочерью Кристиной Орбакайте. Якобы на новых фотографиях 70-летняя певица все чаще напоминает наследницу.
Актуальные Новости вчера в 05:43
Футбол

«Динамо» проиграло «Лехии», Н’Жи получил травму

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 2:0 в пользу "Лехии". В этом матче травму получил форвард "Динамо" Клинтон Н'Жи.
РИА Новости 10:44
Армия и оружие

Военные США сбежали с блок-постов на трассе М4 в Сирии

Pravda.Ru 07:01
Кино

Для российского «Холопа» вводятся дополнительные сеансы в США и Канаде

Российская комедия "Холоп", показавшая рекордные достижения на родине, теперь празднует и точечный триумф в зарубежном прокате: прокатчики ленты Клима Шипенко вводят для нее дополнительные киносеансы в США и Канаде.
Российская газета 04:32
Шоу-бизнес

В сети обсуждают пластические операции Гвен Стефани

После выступления на "Грэмми" комментаторы из соцсети сравнили лицо 50-летней певицы с "фальшивыми" чертами Мадонны - они сочли, что Гвен Стефани слишком увлеклась пластическими операциями.
Газета.Ru 10:32
Здоровье

Названы симптомы рака груди у мужчин

В числе основных симптомов эксперт назвала следующие: втяжение соска, утолщение кожи, кровянистые выделения, плотное узловое образование.
Российская газета 09:34
Происшествия

Зарезали у подъезда: за что в Москве убили рыночного торговца

Известно, что погибший управлял торговой точкой на рынке. В Москве возле одного из подъездов жилого дома обнаружено тело 50-летнего мужчины.
Газета.Ru 06:10
Экономика

Россияне взяли рекордное число автокредитов за шесть лет

В прошлом году россияне взяли 947,3 тыс. кредитов на новые и подержанные машины — рекордное число за последние шесть лет, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй и аналитическом агентстве «Автостат» (расчеты есть у РБК).
Коммерсантъ вчера в 21:39
Как работают Яндекс.Новости?
Главное