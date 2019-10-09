Экономика
Planet TodayМинтруд предложил снизить прожиточный минимум в России
Специалисты Министерства труда определились с величиной прожиточного минимума на душу населения за третий квартал. В проекте соответствующего приказа показатель составляет 11 012 рублей.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газетавчера в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
Народные новости03:17
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Политика
Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Экономика
Правительство предложило книжным магазинам льготы по аренде
Правительство согласовало и внесет в Госдуму законопроект о льготах по аренде для книжных магазинов в учреждениях культуры, например, библиотеках, театрах или музеях.
Интерфакс 08:01
Экономика
Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях
Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Происшествия
В Саратове девятилетняя девочка пропала по дороге в школу
В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
Экономика
Медведев потребовал прекратить банковский роуминг
В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Армия и оружие
Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201
Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Шоу-бизнес
Сотрудник больницы предложил СМИ интервью с Заворотнюк
Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар.
Рамблер 04:19
Политика
Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Происшествия
Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку
Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Происшествия
В Крыму задержали готовившего теракт россиянина
В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Происшествия
Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, севшего на брюхо в Кольцово
Российская газета 08:16
Шоу-бизнес
Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков
На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Происшествия
Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси
Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Политика
Зеленский исключил подачу воды с Украины в Крым
Президент Украины исключил возможность возобновления подачи воды с Украины в Крым по Северо-Крымскому каналу.
ИА Крыминформ 09:17
Армия и оружие
Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов
Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру вчера в 17:00
Экономика
ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян
В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Происшествия
Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Экономика
Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии
Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество
МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Футбол
Петр Чех начал хоккейную карьеру
Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
Армия и оружие
Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября
Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке «Петровское — Богдановка».
RT на русском 09:30
Шоу-бизнес
Эрика Герцег откровенно рассказала об отношении к Меладзе
31-летняя солистка группы «Виа Гра» Эрика Герцег, которую многие считают любовницей Меладзе, винтервью изданию «Телепрограмма» откровенно рассказала о чувствах, которые испытывает к продюсеру.
Вечерний курьер 04:38
Шоу-бизнес
Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк
Популярный российский актер и продюсер Сергей Жигунов, которого в свое время актриса Анастасия Заворотнюк увела из семьи, прокомментировал ее выписку из больницы.
Вечерний курьер 04:07
Шоу-бизнес
Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой
На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru вчера в 07:43
Политика
Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17
Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев
В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
ТАСС 07:19
Экономика
В России нашли новый стратегический ресурс
10 октября комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит в формате расширенного заседания законопроект об ограничении доли иностранного владения в интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры России, 20 процентами голосующих акций, пишет ТАСС.
Lenta.ru 09:04
Теннис
Хачанов проиграл Фоньини и вылетел с «Мастерса» в Шанхае
Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
Нева Спорт 03:04