Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.

с чего всё началось

Специалисты Министерства труда определились с величиной прожиточного минимума на душу населения за третий квартал. В проекте соответствующего приказа показатель составляет 11 012 рублей.

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