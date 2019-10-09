Экономика

Planet TodayPlanet TodayМинтруд предложил снизить прожиточный минимум в России

Специалисты Министерства труда определились с величиной прожиточного минимума на душу населения за третий квартал. В проекте соответствующего приказа показатель составляет 11 012 рублей.
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с чего всё началось

Прожиточный минимум предложили снизить

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.
Российская газетавчера в 16:50

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Прожиточный минимум в России могут снизить

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Минтруд объяснил решение снизить прожиточный минимум в России

ФАН03:29

Прожиточный минимум предложили снизить

Российская газетавчера в 16:50

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

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В России хотят снизить прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 22:30

Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года

Народные новости03:17

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в III квартале

Rambler News Serviceвчера в 10:25
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Политика

Зеленский прокомментировал возможность встречи с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что двусторонняя встреча с российский лидером Владимиром Путиным пока не планируется.
РИА Новости 05:07
Экономика

Правительство предложило книжным магазинам льготы по аренде

Правительство согласовало и внесет в Госдуму законопроект о льготах по аренде для книжных магазинов в учреждениях культуры, например, библиотеках, театрах или музеях.
Интерфакс 08:01
Экономика

Налоговики заявили о выплатах серых зарплат в крупных компаниях

Серые зарплаты выплачивают не только малые и средние предприятия, но и крупные компании, говорится в сообщении Федеральной налоговой службы по итогам совещания в Приволжском федеральном округе с участием властей региона.
РБК 08 октября в 05:01
Происшествия

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В Саратове вторые сутки полиция, спасатели и волонтеры ведут поиски 9-летнего ребенка, пропавшего в Кировском районе города.
Российская газета 02:18
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Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Армия и оружие

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
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Сотрудник больницы, в которой находится Анастасия Заворотнюк, предложил записать интервью с ней за соответствующий гонорар.
Рамблер 04:19
Политика

Зеленский не опубликует стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограмму переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным, так как это не приведет к положительному исходу.
Газета.Ru 08:10
Происшествия

Российский солдат заплатит миллионы рублей за сломанную артустановку

Нальчикский гарнизонный суд постановил взыскать 25,4 миллиона рублей с военнослужащего Никиты Проскурина в пользу Минобороны России.
Lenta.ru 03:25
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Общество

Нобелевские премии по литературе получили писатели из Польши и Австрии

РБК 07:05
Происшествия

Эксперты оценили действия пилотов Ан-12, севшего на брюхо в Кольцово

Российская газета 08:16
Шоу-бизнес

Сонное селфи Селены Гомес собрало 8 миллионов лайков

На первом месте находится официальный аккаунт самого приложения Instagram, на втором – Криштиану Роналду, а на третьем – поп-звезда Ариана Гранде.
Sunmag.me вчера в 10:21
Происшествия

Самолет Bombardier вернулся в Шереметьево из-за проблем с шасси

Самолет Bombardier CRJ200, на борту которого находились 36 человек, совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево из-за проблем с передней стойкой шасси, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
РИА Новости 08:31
Политика

Зеленский исключил подачу воды с Украины в Крым

Президент Украины исключил возможность возобновления подачи воды с Украины в Крым по Северо-Крымскому каналу.
ИА Крыминформ 09:17
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Трамп пригрозил Турции последствиями за попытку уничтожения курдов

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал «разрушить» турецкую экономику, если Анкара начнет уничтожать курдов на северо-востоке Сирии.
Взгляд.ру вчера в 17:00
Экономика

ЦБ впервые раскрыл масштаб продаж персональных данных россиян

В первой половине 2019 года специалисты ЦБ обнаружили 13 тыс. объявлений о продаже и покупке баз персональных данных, говорится в ежегодном докладе ФинЦЕРТа (Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере Банка России).
РБК 08:42
Происшествия

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол».
REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

Два бортпроводника найдены мертвыми в квартире в Химках

Газета.Ru 05:58
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Общество

МВД предлагает штрафовать родителей курящих детей

Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети.
Коммерсантъ вчера в 21:55
Футбол

Петр Чех начал хоккейную карьеру

Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех подписал контракт с хоккейным клубом из Великобритании «Гилдфорд Феникс».
Спорт-Экспресс вчера в 15:18
Армия и оружие

Киев и Донецк вновь попытаются отвести силы в Донбассе 11 октября

Представители Киева и Донецка 11 октября предпримут новую попытку разведения сил и средств на участке «Петровское — Богдановка».
RT на русском 09:30
Шоу-бизнес

Эрика Герцег откровенно рассказала об отношении к Меладзе

31-летняя солистка группы «Виа Гра» Эрика Герцег, которую многие считают любовницей Меладзе, винтервью изданию «Телепрограмма» откровенно рассказала о чувствах, которые испытывает к продюсеру.
Вечерний курьер 04:38
Шоу-бизнес

Сергей Жигунов рассказал о выписке Анастасии Заворотнюк

Популярный российский актер и продюсер Сергей Жигунов, которого в свое время актриса Анастасия Заворотнюк увела из семьи, прокомментировал ее выписку из больницы.
Вечерний курьер 04:07
Шоу-бизнес

Анна Седокова перестала скрывать роман с баскетболистом Янисом Тиммой

На днях в своем микроблоге популярная российская певица Анна Седокова опубликовала совместный снимок с 27-летним баскетболистом Янисом Тиммой, тем самым подтвердив слухи об их романе.
RuNews24.ru вчера в 07:43
Политика

Глава МИД Нидерландов сообщил о переговорах с Киевом по делу MH17

Нидерланды уже начали переговоры с Украиной по поводу расследования роли Киева в крушении рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.
РБК 09:20
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил ЕС открыть границы для сирийских беженцев

В ходе своего выступления, трансляцию которого вел телеканал NTV, турецкий лидер пригрозил открыть дверь для беженцев в Европу, если та назовет эту операцию вторжением.
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Экономика

В России нашли новый стратегический ресурс

10 октября комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи обсудит в формате расширенного заседания законопроект об ограничении доли иностранного владения в интернет-ресурсах, значимых для информационной структуры России, 20 процентами голосующих акций, пишет ТАСС.
Lenta.ru 09:04
Теннис

Хачанов проиграл Фоньини и вылетел с «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Шанхае (Китай).
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