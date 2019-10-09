Экономика
Planet TodayМинтруд предложил снизить прожиточный минимум в России
Специалисты Министерства труда определились с величиной прожиточного минимума на душу населения за третий квартал. В проекте соответствующего приказа показатель составляет 11 012 рублей.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газетавчера в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
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Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:44, Вашингтон
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Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности
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