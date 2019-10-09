Экономика

Planet TodayPlanet TodayМинтруд предложил снизить прожиточный минимум в России

Специалисты Министерства труда определились с величиной прожиточного минимума на душу населения за третий квартал. В проекте соответствующего приказа показатель составляет 11 012 рублей.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось

Прожиточный минимум предложили снизить

Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.
Российская газетавчера в 16:50

Подробнее о событии

Прожиточный минимум в России могут снизить

News.ru04:01

Минтруд объяснил решение снизить прожиточный минимум в России

ФАН03:29

Минтруд предложил понизить прожиточный минимум

ФедералПресс01:11

Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года

Народные новости03:17

В России хотят снизить прожиточный минимум

URA.Ruвчера в 22:30

Прожиточный минимум предложили снизить

Российская газетавчера в 16:50

Минтруд назвал величину прожиточного минимума в III квартале

Rambler News Serviceвчера в 10:25
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 21:44, Вашингтон
Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Происшествия

В Саратове задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки, которая пропала в Саратове ранним утром 9 октября.
Известия 18:52
Армия и оружие

Из офиса президента Украины изымут документы по Иловайской трагедии

"Прокурором получено разрешение следственного судьи на временный доступ и изъятие из офиса президента Украины документов, касающихся обстоятельств проведения антитеррористической операции в августе 2014 года в районе Иловайска", - говорится в сообщении пресс-службы главной военной прокуратуры на странице в Facebook.
РИА Новости 10:27
Наука

Пересадка бактерий из здорового влагалища вылечила вагиноз

Израильские ученые выяснили, что лечить даже устойчивый к антибиотикам вагиноз можно «пересадкой» вагинальной жидкости от здоровых женщин.
МедиаПоток 08 октября в 13:45
Происшествия

Стало известно о тайной работе Таганской ОПГ на ФСБ и ГРУ

Агентство утверждает, что группировка предоставляла такие услуги Федеральной службе безопасности и Главному управлению Генштаба (более известно под советским названием ГРУ) — органу внешней разведки Минобороны России.
Lenta.ru 13:08
Политика

Песков отреагировал на стихотворение Шнурова об отдыхе Путина в тайге

Шнуров не впервые комментирует отдых Путина. В июле он посвятил стихотворение погружению президента на дно Финского залива.
Lenta.ru вчера в 16:31
Происшествия

Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме

Lenta.ru 11:11
Кино

Актер Николай Добрынин объявил о своём уходе из сериала «Сваты»

Evo-rus.com вчера в 23:51
Армия и оружие

Министр обороны Германии прибыла в Литву на смотр своих войск

Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 10 октября, встретился в Вильнюсе с прибывшей с визитом министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 07:46
Кино

Вышел трейлер скандального фильма Михалкова «Серебряные коньки»

78.ru 06:24
Происшествия

Присяжные оправдали генерала ФСБ по делу о хищении 25 млн рублей

Присяжные Второго Западного окружного военного суда (бывший Московский окружной военный суд) полностью оправдали четверых фигурантов громкого дела о хищении более 25 млн рублей у ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности Российской Федерации» (ВООП), а также о покушении на убийство военного следователя Александра Паутова.
BFM.ru 08 октября в 15:18
Шоу-бизнес

Вдова Анатолия Папанова актриса Надежда Каратаева умерла в Москве

Актриса Надежда Каратаева скончалась в Москве. Вдова Анатолия Папанова почила на 96-м году жизни.
Регион online 15:53
Происшествия

В Крыму задержали готовившего теракт россиянина

В Крыму задержали члена украинских экстремистских организаций, гражданина России, который планировал теракт на территории республики.
РИА Новости 06:31
Политика

Зеленский не намерен публиковать стенограмму переговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет публиковать стенограммы разговоров с Владимиром Путиным.
РИА Новости 09:15
Футбол

Дубль Дзюбы помог России разгромить Шотландию в отборе на Евро-2020

В матче седьмого тура отборочного раунда чемпионата Европы по футболу сборная России на поле стадиона "Лужники" в Москве разгромила национальную команду Шотландии, забив четыре безответных мяча – 4:0. Первый тайм завершился без забитых мячей.
Вести.Ru 16:39
Кино

Звезда «Аквамена» сыграет главную роль в новой «Матрице»

КиноПоиск вчера в 13:09
Культура

Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости вчера в 09:54
Происшествия

Бывший глава обанкротившегося «Уралтрансбанка» умер в Лондоне

Бывший глава "Уралтрансбанка" Валерий Заводов умер в Лондоне после тяжелой болезни.
ТАСС 10:32
Политика

Госдума отказалась сделать понедельник после Пасхи выходным

Госдума в первом чтении отклонила законопроект об установлении в России дополнительного выходного дня — Светлого пасхального понедельника.
РБК 11:20
Здоровье

Российских водителей проверят на хронический алкоголизм

По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 21:28
Технологии

Опубликовано видео экстремальных испытаний АК-201

Концерн "Калашников" опубликовал видео испытаний автомата АК-201.
РИА Новости 07:25
Происшествия

В Самаре полковник ФСБ получил 20 лет колонии за мошенничество

Российская газета 09:49
Общество

Минсоцзащиты озвучило график выдачи сахалинской доплаты к пенсии

Сахалинское министерство социальной защиты разъяснило порядок выдачи новых пенсионных выплат пенсионерам.
РИА Сахалин-Курилы 20:10
Единоборства

Путин рассказал боксерам, как ему на тренировке сломали нос

Ранее СМИ сообщали, что в феврале нынешнего года, во время тренировки по дзюдо, Путин повредил палец на правой руке.
Труд 12:23
Космос

Космонавт Овчинин заявил о готовности вновь полететь на МКС

Народные новости вчера в 05:15
Экономика

Медведев потребовал прекратить банковский роуминг

В документе ФАС пишет, что размер комиссионного вознаграждения, взимаемого банком за денежные переводы между физическими лицами (со счета на счет этого банка), не может быть «обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) кредитной организации».
Ведомости 08:44
Экономика

Пенсионный фонд России рассказал об увеличении страховой пенсии

Страховая часть пенсии по старости для неработающих пенсионеров увеличится в 2020 году на тысячу рублей, рассказал глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов на заседании комитета Госдумы по социальной политике и делам ветеранов, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:15
Политика

Президентом Кубы избран Мигель Диас-Канель

На должность президента Кубы парламент республики назначил Мигеля Диас-Канеля. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:03
Футбол

Адиев покинул «Ахмат» через 10 дней после назначения

Магомед Адиев рассказал о том, что он покидает тренерский штаб «Ахмата» спустя 10 дней после назначения.
News.ru 15:16
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
Главное