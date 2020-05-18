Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.

с чего всё началось

Минтруд выступил с инициативой с 2021 года снизить размер ежемесячной накопительной пенсии. Сделать это предлагается за счет увеличения срока выплат. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на законопроект министерства, разработанный на данных Росстата о росте продолжительности жизни.

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