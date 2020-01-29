Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС28 января в 13:51

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газета29 января в 12:06

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ruвчера в 01:55

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета28 января в 04:48
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Общество

Правительство России проиндексировало выплаты инвалидам и ветеранам

Отмечается, что индексация затронет ветеранов, инвалидов, граждан, имеющих детей, а также будет касаться выплат при обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
RT на русском вчера в 08:43
Общество

В Керчи чиновницы в шубах подарили по батону блокадникам

Чиновники в Керчи решили подарить людям, пережившим блокаду Ленинграда, по батону.
Московский Комсомолец вчера в 05:21
Происшествия

По делу сестер Хачатурян назначены дополнительные экспертизы

Следственный комитет РФ назначил в отношении обвиняемых в убийстве отца сестер Хачатурян новые психолого-психиатрические экспертизы.
Российская газета 04:57
Спорт

Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА

РИА Новости 05:09
Происшествия

Бомбу не нашли у угрожавшей взорвать в Домодедово самолет женщины

Газета.Ru вчера в 08:15
Происшествия

Телеграм-канал Baza рассказал подробности о первых заболевших коронавирусом в России

У двух первых заболевших коронавирусом в России диагноз поставлен «под сомнением». Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
БИЗНЕС Online 08:34
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru 01:29
Происшествия

Под завалами рухнувшего спорткомплекса в Петербурге нашли погибшего

При обрушении спортивно-концертного комплекса в Петербурге погиб рабочий.
Российская газета 09:41
Технологии

В Китае разработан экспресс-тест для выявления коронавируса

С помощью экспресс-теста, как утверждают китайские специалисты, возможно за 8-15 минут выявить коронавирус 2019-nCoV в организме.
Портал Поиск 10:33
Здоровье

Минздрав РФ назвал список препаратов для лечения коронавируса

На сегодняшний день для лечения коронавируса нового типа, вспышка которого произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, можно использовать три медицинских препарата.
REGNUM вчера в 04:02
Политика

Названа зарплата Медведева на новой должности

Зампредседатель Совбеза Дмитрий Медведев будет получать 618 тысяч рублей в месяц, следует из указа президента, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости вчера в 15:43
Шоу-бизнес

Располневшая Дана Борисова выложила фото в купальнике

43-летняя телеведущая Дана Борисова поделилась архивным фото в купальнике, которое было сделано во время отдыха в начале января этого года.
Газета Metro вчера в 05:48
Транспорт

В Твери губернатор Игорь Руденя осмотрел новые городские автобусы

Вся Тверь 07:11
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Происшествия

Mash: в Москве подтвердили случай заболевания коронавирусом

В одной из инфекционных больниц Москвы у пациента обнаружен коронавирус, сообщат Telegram-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 15:15
Общество

МИД Болгарии осудил осквернение памятника советскому воину в Пловдиве

Russkie.org 09:25
Общество

Россия приостанавливает авиасообщение с Китаем

Россия с 1 февраля приостанавливает почти все авиасообщение с КНР из-за эпидемии нового коронавируса.
Накануне.Ru 07:53
Политика

Газета принесла извинения за сканворд с вопросом про Крым

«Крымская газета» принесла извинения за публикацию сканворда, в одном из вопросов которого с формулировкой «украино-татарский полуостров» было загадано слово из четырех букв.
Lenta.ru 10:35
Политика

Зеленский заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра»

Владимир Зеленский на брифинге заявил, что готов отправиться в Вашингтон «хоть завтра», если стороны смогут договориться о чем-то важном.
Политика Сегодня 06:16
Происшествия

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из управления МВД

В Москве задержали высокопоставленного полицейского из главного управления уголовного розыска МВД Евгения Кузина, следует из ходатайства, поступившего в Пресненский суд.
РИА Новости 10:15
Политика

Правительство Чувашии отправлено в отставку

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
REGNUM 01:33
Общество

Январь в Москве стал самым тёплым за всю историю метеонаблюдений

RT на русском 10:10
Армия и оружие

США развернули ядерное оружие малой мощности на подлодках

Развертывание новейших ядерных боеприпасов малой мощности предписано новой ядерной доктриной США, опубликованной 2 февраля 2018 года.
REGNUM вчера в 06:20
Футбол

СМИ: «Крылья Советов» близки к приобретению футболиста «Гамбурга» Пападопулоса

Ранее футболист «Гамбурга» Пападопулос прокомментировал слухи о переходе в «Динамо».
RT на русском 08:49
Гаджеты

Розничная сеть DNS стала официальным партнером бренда OPPO

В магазинах сети будут представлены следующие модели бренда: Reno2, Reno2 Z, A9 2020, A5 2020, A5s и A1k.
CNews вчера в 04:34
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Происшествия

У прибывших в Москву бортпроводников заподозрили коронавирус

У бортпроводников прибывшего из Китая в Москву рейса заподозрили смертельный коронавирус.
Lenta.ru 09:30
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК вчера в 23:00
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашли пропавший 100 лет назад корабль

Команда морских археологов нашла пропавший около 100 лет назад корабль в Бермудском треугольнике. Об этом сообщил телеканал Fox News.
Известия 29 января в 19:39
Футбол

Ташаев получил травму на сборах «Рубина»

Евро-футбол.ру 07:06
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