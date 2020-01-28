Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

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Почему прожиточный минимум снижается, хотя инфляция растет

Gorod4806:54
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Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
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Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
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Microsoft представит обновление Windows 7

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