Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Политика
Чайка вступил в должность полпреда президента в СКФО
Бывший генеральный прокурор России Юрий Чайка прибыл в Пятигорск, где был представлен в должности полпреда президента России в Северо-Кавказском федеральном округе.
Игры
Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam
Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
Шоу-бизнес
Нашлась пропавшая актриса Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко вышла на связь после сообщений о своем исчезновении.
Политика
Зурабишвили потребовала от России выплатить 10 млн евро грузинам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала Россию выплатить компенсацию в размере 10 млн евро грузинам, выдворенным из РФ в 2006 году.
Происшествия
Умер второй пилот самолета, разбившегося под Алма-Атой
Умер второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, который разбился в конце декабря 2019 года, вылетая из аэропорта Алма-Аты.
Политика
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава делегации России, зампредседателя Госдумы Петр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) во втором туре голосования.
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Политика
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов
Глава Чувашии уйдет в отставку после двух скандалов. Об этом сообщил "РБК" источник, близкий к администрации президента РФ.
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Общество
В Китае рассказали, когда наступит пик распространения коронавируса
Глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань, рассказал, когда произойдет пик вспышки коронавируса на территории Китая.
Хоккей
Московское «Динамо» гарантировало себе участие в плей-офф КХЛ
До бело-голубых участие в плей-офф себе гарантировали московский ЦСКА, петербургский СКА и финский "Йокерит".
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Общество
Суд отменил решение о розыске Елены Батуриной
Элистинский городской суд во вторник отменил постановление о розыске предпринимательницы, вдовы экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной и направил материалы дела о клевете, фигурантом которого она является, в мировой суд для рассмотрения по существу, сообщил Эренцен Манжеев - финансовый управляющий в деле о банкротстве брата предпринимательницы Виктора Батурина.
Происшествия
В Москве на ТЭЦ загорелся трансформатор
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Футбол
«Монако» объявил об уходе хавбека Бошильи
«Монако» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника Габриэла Бошильи.
Футбол
Отчим Кокорина заявил, что футболист не поедет на сборы с «Сочи»
Кирилл Логинов, агент и отчим футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил о том, что игрок не присоединится к ФК «Сочи» на тренировочном сборе, несмотря на наличие арендного соглашения между клубами.
Общество
Суд в Нидерландах подтвердил право России на водку «Столичная»
Верховный суд Нидерландов постановил, что права на водочный бренд «Столичная» принадлежат России, а не владельцу SPI Group Юрию Шефлеру.
Здоровье
Количество жертв коронавируса в Китае увеличилось до 106 человек
В Китае общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса, достигло 4 515 человек.
Гаджеты
Microsoft представит обновление Windows 7
Финальные обновления Windows 7 – установка апдейтов KB4534310 и KB4534314, которые компания выпустила в день окончания поддержки, привели к проблемам с обоями.
Здоровье
Испанский диетолог перечислила продукты, замедляющие старение
Шесть продуктов, которые провоцируют раннее старение, назвала испанский врач-диетолог, сообщает издание Lavanguardia.
Политика
Помощник Зеленского назвал речь президента Украины в Польше провальной
Помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что текст выступления главы украинского государства в Польше является провальным.
Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Гаджеты
Новый iPhone 12 позирует на качественных рендерах
Apple представит новое поколение своих флагманских смартфонов — iPhone 12 уже в этом году.
Энергетика
Украинский Кабмин установил цены на газ в соответствии с требованием МВФ
Оптовая цена на газ в рамках ПСО (специальных обязательств) для населения, теплогенерирующих потребителей и прочих защищенных потребителей Украины составила в январе 2020 года 4,65 гривен за кубометр, 28 января сообщает пресс-служба «Нафтогаз».
Общество
В Гонконге заявили о разработке вакцины от нового коронавируса
Исследователи в Гонконге разработали вакцину против нового вида коронавируса, обнаруженного в Китае, однако необходимо время, чтобы ее протестировать.