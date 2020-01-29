Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

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Парламентская газетавчера в 04:48
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Автоматически обработано 7046 источников, обновлено в 22:21, Ашберн
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Вдова Коби Брайанта Ванесса написала в «Инстаграме» пост, в котором поблагодарила всех сочувствующих трагедии, случившейся в их семье, за поддержку.
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«Норникель» заявил о палладиевом «пузыре» на рынке

По словам Берлина, финансовые спекулянты создали на рынке палладиевый "пузырь", что плохо для отрасли.
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Россия в качестве меры по предотвращению проникновения нового коронавируса продлит закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем для пешеходного и автомобильного сообщения в пяти регионах на Дальнем Востоке.
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Трамп провел совещание по ситуации с коронавирусом

Президент США Дональд Трамп провел совещание, посвященное распространению нового коронавируса 2019-nCoV и заверил, что продолжает внимательно следить за ситуацией.
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Овечкин вышел на девятое место в списке лучших снайперов в истории НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нэшвилл Предаторз».
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Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар

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Новый тип коронавируса преимущественно передается воздушно-капельным путем, но инфицирование может произойти и через прикосновение к глазам грязными руками.
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Бабочки регулируют температуру своих крыльев

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Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке

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КПРФ предложила свои поправки в Конституцию

Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.
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