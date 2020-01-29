Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика
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В Москве состоялась светская премьера «Содержанок-2»
Напомним, первый сезон «Содержанок» вышел весной 2019 года. Режиссером проекта выступил Константин Богомолов.
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Происшествия
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Экс-директор московской фабрики "Меньшевик" Илья Аверьянов, обвиняемый в убийстве охранника, оправдан присяжными, передает ТАСС.
Политика
Толстой ответил украинскому депутату, назвавшему ПАСЕ Анной Карениной
Представитель украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) Алексей Гончаренко провел параллель между ассамблеей и героиней романа Льва Толстого «Анна Каренина», на что получил ответ потомка великого писателя — руководителя делегации России Петра Толстого 29 января.
Общество
Опрос показал, где больше всего хотят отдохнуть россияне
Опрос был проведен "ВЦИОМ-Спутник" в два этапа 13 и 26 ноября 2019 года среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет методом телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных.
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На Украине заявили о разделении детей на три сорта по языку
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Здоровье
Онкологи назвали предшествующую раку болезнь
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В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за 18 лет
С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Здоровье
В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса
Новый тип коронавируса преимущественно передается воздушно-капельным путем, но инфицирование может произойти и через прикосновение к глазам грязными руками.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на военно-полевой источник, войска правительства Сирии вернули контроль над важным городом Маарэт ан-Нуман.
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Бабочки регулируют температуру своих крыльев
Экономика
Дерипаска заявил о «тошноте» из-за политики ЦБ на финансовом рынке
Ранее Счетная палата опубликовала отчет об анализе основных направлений развития финансового рынка в 2016–2018 годах, в котором заявила, что России не удалось улучшить позиции в разделе Индекса глобальной конкурентоспособности, посвященном финрынку.
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Некоторые же решили обсудить внешность Елены и Стефании – поклонники отмечают, что мать выглядит моложе собственной дочери.
Политика
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Заместитель председателя ЦК КПРФ Дмитрий Новиков рассказал о предложенных поправках КПРФ ко второму чтению законопроекта.