Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известиявчера в 07:27

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48
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Происшествия

На Сахалине с оторвавшейся льдины сняли всех рыбаков

Life.ru 26 января в 04:28
Происшествия

В Красноярске мать убила трёхлетнего сына и покончила с собой

По версии следствия, 28 января житель Красноярска пришёл в квартиру в Кировском районе, где проживал его трёхлетний сын со своей 32-летней матерью.
REGNUM вчера в 23:45
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости вчера в 10:28
Общество

Посольство установило связь со 177 россиянами в китайском Хубэе

Российское посольство в Пекине вышло на связь со 177 гражданами России, находящимися в китайской провинции Хубэй, где зарегистрирована вспышка коронавируса.
RT на русском вчера в 23:51
Спорт

Брянский лыжник Большунов не попал в финал спринта Кубка мира

Брянский лыжник Александр Большунов, лидирующий в общем зачете, не смог пробиться в финал. Он уступил соотечественнику в полуфинале.
Городской телеканал (Брянск) 27 января в 00:28
Политика

Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы выбрали вице-спикером ассамблеи зампредседателя Госдумы Петра Толстого.
Ореанда-Новости вчера в 13:20
Политика

Кравчук рассказал о встрече Сталина и Гитлера перед войной

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что советский вождь Иосиф Сталин встречался с лидером Третьего рейха Адольфом Гитлером во Львове перед началом Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 17:12
Общество

Российская авиакомпания приостановила полеты в Европу из-за коронавируса

Авиакомпании «Уральские авиалинии» приостановила прямые полеты в несколько стран Европы из-за коронавируса.
Lenta.ru 00:32
Здоровье

В ОАЭ зарегистрировали первый случай заболевания новым коронавирусом

Первый случай заболевания новым коронавирусом зарегистрирован в Объединенных Арабских Эмиратах, говорится в сообщении министерства здравоохранения, распространенном в среду Эмиратским агентством новостей.
РИА Новости 00:30
Экономика

В Минэкономразвития оценили рост ВВП России в 2019 году

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на документ Минэкономразвития, в 2019 году валовый внутренний продукт (ВВП) России вырос на 1,4% (после 2,5% в 2018 году), что оказалось выше прогнозируемого уровня.
Московский Комсомолец вчера в 16:27
Культура

Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa вчера в 07:16
Гаджеты

Apple устранила многомесячную проблему в новых iPhone

Компания Apple выпустила обновление программного обеспечения для iPhone и iPad — iOS 13.3.1 и iPadOS 13.3.1.
iXBT.com вчера в 20:22
Шоу-бизнес

Виктория Боня вышла на связь после исчезновения в Перу

Бывшая звезда «Дома-2» наконец объявилась в соцсетях. Модель вышла на связь с поклонниками через микроблог своей лучшей подруги.
7Дней.ру вчера в 06:00
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Хоккей

Кузнецов: Овечкин не думает о рекорде Гретцки

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Евгений Кузнецов высказался о результативности своего одноклубника Александра Овечкина.
Газета.Ru 00:37
Происшествия

Глава района получил срок за нападение на журналиста

Суд назначил чиновнику 2 года лишения свободы условно и удовлетворил иск журналиста в сумме 50 тыс. рублей.
ДЕЛА.ru вчера в 07:15
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости вчера в 07:16
Политика

В России может появиться Верховный правитель

Напомним, что о планах внести изменения в Конституцию России заявил президент РФ Владимир Путин 15 января, когда оглашал Послание Федеральному Собранию.
Кавказ Пост вчера в 23:43
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру вчера в 11:00
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru вчера в 16:55
Музыка

Российский артист выступит в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Согласно результатам жеребьевки, артист из России выйдет на сцену в первом полуфинале конкурса.
ТВ Центр вчера в 14:22
Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

Министерство труда Омской области назвало законным начисление пенсии в 200 тысяч рублей бывшему губернатору Леониду Полежаеву.
РИА Новости вчера в 04:01
Политика

Нетаньяху прилетит к Путину, чтобы сообщить о «сделке века»

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 29 января проведет в Москве встречу с президентом России Владимиром Путиным.
Российский Диалог вчера в 10:06
Общество

Курорты Египта могут открыться для россиян в апреле

По данным "Интерфакса", российская инспекция по авиабезопасности разрешила открыть авиасообщение между Россией и курортами Красного моря.
Вестник Кавказа вчера в 08:39
Футбол

Фанаты «МЮ» совершили нападение на дом вице-президента клуба Вудворда

В ночь на 29 января в графстве Чешир, на северо-западе Англии, на дом вице-президента и действующего исполнительного директора английского «Манчестер Юнайтед» Эда Вудворда было совершено нападение, сообщает Sky Sports.
Чемпионат вчера в 18:43
Армия и оружие

СМИ опубликовали видео первых полетов новейших Су-35С в Карелии

Истребители последнего поколения Су-35С отработали первые воздушные задачи в 2020 году в Карелии. Видео опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Известия вчера в 22:59
Политика

Что случилось за день. Главные новости РБК

Источники РБК сообщили, что Игнатьев будет уволен с занимаемой должности.
РБК вчера в 10:21
Наука

Некоторые любят погорячее

Если некоторые растения и грибы получают пользу от пожара напрямую — за счет освободившегося пространства, большего притока света, насыщения почвы небывалым количеством питательных веществ, то животные в лучшем случае способны извлечь из стихийного бедствия опосредованные выгоды.
N+1 27 января в 14:55
Общество

СВР рассекретит биографии семерых советских и российских разведчиков

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретит биографии семерых сотрудников, сообщил журналистам во вторник руководитель СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.
ТАСС вчера в 03:54
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