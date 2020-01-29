Экономика

КоммерсантъКоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум

Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Министр труда оправдался за снижение прожиточного минимума

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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

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Российская газетавчера в 05:59

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46
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Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта

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CyberSport.ru 15:10
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Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
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Происшествия

В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына

В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
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Пять бывших полицейских задержаны по делу Ивана Голунова

ТАСС 02:31
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«Крылья Советов» подтвердили переход Соболева в «Спартак»

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Политика

Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
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Врио главы Чувашии стал Олег Николаев

Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
РБК 10:30
Происшествия

В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль

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Всем танцевать: Первый канал представит новое шоу «Dance Революция»

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На посту главы «Почты России» Подгузов сменил Дмитрия Страшнова, который возглавлял предприятие в течение четырех лет.
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«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ

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Компания из России может купить «Ньюкасл»

В среду, 29-го января, телерадиовещательная организация BBC обнародовала информацию, согласно которой футбольный клуб "Ньюкасл" может быть продан одной из двух крупных компаний из России.
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Причиной блокировки, как в случае и со Startmail, стало использование сервиса для массовых рассылок ложных сообщений о минировании объектов на территории России.
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Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»

Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
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Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ

Украинская и грузинская делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы боятся прямого контакта с Россией, заявил депутат Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".
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Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
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Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.
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