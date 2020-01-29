Экономика
КоммерсантъМинтруд предложил снизить прожиточный минимум
Минтруд предложил установить уровень прожиточного минимума за четвертый квартал 2019 года ниже на 3,7%, чем за третий квартал. Ведомство объясняет это снижением стоимости продуктов, которые используются при расчете прожиточного минимума.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Происшествия
Следователи рассказали о деталях крушения вертолета Коби Брайанта
Киберспорт
Saksa присоединился к составу OG по Dota 2
Киберспорт
Разработчик Warcraft III сравнил игру с «Крёстным отцом»
Милкер рассказал, что во время анонса Warcraft III: Reforged он ещё работал над Heroes of the Storm.
Футбол
«Рубин» хочет приобрести бразильского защитника «Браги»
Очередной целью казанского клуба стал защитник «Браги» Пабло Сантос.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Общество
В Белоруссии задержали директоров всех сахарозаводов
По данным белорусских журналистов, задержан директор Скидельского сахарного комбината Дмитрий Егоров, директор Городейского сахарного комбината Михаил Криштапович, директор Слуцкого сахарорафинадного завода Николай Прудник, а также директор Жабинковского сахарного завода Виктор Миронов.
Политика
Кравчук отказался от своих слов о Сталине и Гитлере
Бывший украинский президент Леонид Кравчук прокомментировал свое высказывание о встрече Иосифа Сталина и Адольфа Гитлера во Львове.
Общество
Историки впервые показали коллекцию фотографий из концлагеря Собибор
Немецкий музей «Топография террора» объявил о находке неизвестной публике коллекции фотографий, сделанных в существовавшем в 1942–1943 годах на территории оккупированной Германией Польши нацистском концлагере Собибор.
Политика
Президент Германии предостерег от переписывания истории
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в бундестаге предостерег от инструментализации истории нацистских преступлений, превращении ее "в оружие".
Происшествия
В Подмосковье отец насмерть отравил снотворным четырехмесячного сына
В подмосковном Пушкино отец насмерть отравил снотворным своего четырехмесячного сына, мужчина задержан.
Политика
Эрдоган обвинил Москву в нарушении договора по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву в несоблюдении договоренностей в рамках сочинского и астанинского форматов по Сирии.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Происшествия
В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Культура
Всем танцевать: Первый канал представит новое шоу «Dance Революция»
Первый канал заходит на новую территорию развлекательного контента – танцевального – с проектом «Dance Революция» В проекте примут участие как заслуженные артисты, хореографы, например Сергей Полунин, режиссеры, так и актеры, певцы и другие известные личности.
Политика
Глава «Почты России» станет заместителем нового руководителя
На посту главы «Почты России» Подгузов сменил Дмитрия Страшнова, который возглавлял предприятие в течение четырех лет.
Футбол
«Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм» в матче АПЛ
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
«Ведомости»: Шадаев предложил дать силовикам доступ к данным россиян
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев предложил предоставить онлайн-доступ к различным данным российских граждан сотрудникам правоохранительных органов, которые ведут оперативно-разыскную деятельность.
Футбол
Компания из России может купить «Ньюкасл»
В среду, 29-го января, телерадиовещательная организация BBC обнародовала информацию, согласно которой футбольный клуб "Ньюкасл" может быть продан одной из двух крупных компаний из России.
Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
В России заблокировали второй иностранный почтовый сервис за неделю
Причиной блокировки, как в случае и со Startmail, стало использование сервиса для массовых рассылок ложных сообщений о минировании объектов на территории России.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Политика
Толстой заявил о страхе Украины и Грузии от контакта с Россией в ПАСЕ
Украинская и грузинская делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы боятся прямого контакта с Россией, заявил депутат Госдумы Петр Толстой в интервью газете "Известия".
Гаджеты
Apple отчиталась о рекордной в истории выручке за квартал
Американская компания Apple рассказала о прибыли за квартал, который закончился 28 декабря прошлого года, составляющая 91,8 млрд долларов.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Футбол
Роналду первым в мире достиг отметки 200 млн подписчиков в Instagram
Пятикратному обладателю "Золотого мяча" покорилась отметка в 200 млн подписчиков в Instagram, что позволило ему стать первым пользователем социальной сети со столь значительной аудиторией.
Общество
Россия закрывает автомобильную и пешеходную границу с Китаем
Россия временно закрывает пешеходную и автомобильную границу с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса.