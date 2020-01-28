Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Читать в источнике
Оценить8762
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Общество
В группе по Конституции разъяснили тонкости индексации пенсий
Сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Талия Хабриева прокомментировала вопрос индексации пенсий.
Общество
Какие 7 продуктов помогут быстро сжечь жир и нарастить мышцы
Происшествия
Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым
Политика
Госдуму попросили уйти в отставку
Государственную думу РФ призвали уйти в отставку.
Музыка
Билли Айлиш получила «Грэмми» в главных номинациях
Американская певица Билли Айлиш была номинирована в шести номинациях. В итоге ей удалось победить в пяти из них.
Общество
Какие новшества ждут игру-ужастик «Resident Evil 8»
Обнародованный ужастик «Resident Evil 8» сохранит геймплей от первого лица своего предшественника, согласно новому отчету.
Гаджеты
Motorola назвала складки на гибком экране Razr нормой
Компания Motorola выпустила серию рекомендательных роликов для складного смартфона Razr.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Общество
Власти КНР поддержали продление каникул из-за эпидемии коронавируса
Идею продления праздничных каникул в честь наступления Нового года по лунному календарю (Чуньцзе, Праздник весны) из-за вспышки коронавируса поддержали власти Китая.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Политика
Трамп опубликовал карту границ Израиля и Палестины по «сделке века»
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в своём микроблоге в Twitter карту предлагаемых по «сделке века» границ Израиля и Палестины.
Космос
Самая горячая из известных экзопланет расщепляет молекулы водорода
Расщепление водорода наблюдается на дневной стороне экзопланеты. В то же время на ночной стороне происходит обратный процесс.
Гаджеты
Дизайн нового iPhone 12 показали на видео
По информации портала, iPhone 12 Mini представляет собой самый компактный вариант, гаджет оснащён 5,4-дюймовым экраном OLED и двойной основной камерой.
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук рассказал в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" о "встрече" Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина, которая якобы состоялась во Львове перед началом Второй мировой войны.
Происшествия
В Москве загорелся трансформатор на ТЭЦ
Трансформатор загорелся на ТЭЦ-26 на Востряковском проезде в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.
Политика
Мишустин распределил обязанности между заместителями
Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщает РИА Новости.
Происшествия
Депутат заказала убийство своего мужа в Самарской области
Сотрудники ФСБ задержали женщину-депутата думы города Чапаевска, нанявшую киллера для убийства мужа.
Экономика
В ЦБ назвали топ регионов по мошенничеству с ОСАГО
Банк России составил мониторинг рисков недобросовестных действий на рынке ОСАГО, по итогам которого назвал регионы РФ, в которых риски наиболее высоки.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Кино
Суперконсерватизм и невезение: почему «Оскар» не замечает Тарантино
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Космос
Астрономы зафиксировали редкий и сильный всплеск в Солнечной системе
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.