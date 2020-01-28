Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Общество
ВОЗ созывает экстренное совещание по поводу вспышки коронавируса
Как сообщил телеканал CNBC, стремительное распространение нового вируса за пределами Китая вызывает "серьезную обеспокоенность" международных экспертов, и именно это обстоятельство побудило Всемирную организацию здравоохранения вновь созвать экстренное совещание, чтобы решить, является ли это глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения.
Общество
Песков: в Кремле не принимают особых мер против коронавируса
Пресс-секретарь отметил, что график работы в Кремле очень напряженный.
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Мужчина, оставивший сыновей в Шереметьево, сам явился к следователям
Политика
Путин уволил Игнатьева с поста главы Чувашии
Президент России Владимир Путин отправил в отставку главу Чувашии Михаила Игнатьева «в связи с утратой доверия».
Кино
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За океаном, как сообщает «Московский комсомолец», объявили лауреатов кинопремии AVN Awards, более известной как «Порно-Оскар».
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В Бермудском треугольнике нашелся пропавший 95 лет назад корабль
Команда подводных исследователей и морских археологов обнаружила недалеко от побережья США остатки парохода под названием SS Cotopaxi (Котопахи), который в 1925 году таинственно исчез в Бермудском треугольнике.
Политика
ПАСЕ подтвердила полномочия делегации России в полном объеме
Большинство депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) поддержали ратификацию полномочий российской делегации в полном объеме, проголосовав за соответствующую резолюцию.
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В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
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В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Футбол
Крылья Советов объявили о переходе Соболева в «Спартак»
Самарские "Крылья Советов" официально объявили о том, что нападающий клуба Александр Соболев перешел в "Спартак" на правах аренды, после окончания которой московский клуб сможет выкупить игрока.
Гаджеты
DFI представила первые материнские платы с LGA 1200 для Comet Lake-S
Обе материнские платы выполнены в форм-факторе Micro-ATX и оснащены процессорным разъёмом LGA 1200, так что теперь можно уверенно сказать, что именно в таком исполнении выйдут процессоры Intel Comet Lake-S.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Происшествия
Адвокат сообщила о возобновлении дела в отношении врача Каабака
Адвокат Осинина заявила, что дело в отношении Каабака было возбуждено в 2015 году, а обвинение врачу предъявили в 2018-м.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Происшествия
В Волгограде задержали подозреваемого в убийстве 16-летнего подростка
Ранее СУ СК по Волгоградской области сообщал, что в среду в больницу Волгограда поступил 16-летний студент местного колледжа с колото-резаной раной на шее, от полученного ранения подросток скончался.
Общество
Аршавина обвинили в попытке выгнать двухлетнюю дочь из квартиры
Алиса Казьмина, бывшая жена Андрея Аршавина, заявила о попытке футболиста выселить ее и их совместную дочь из квартиры в Санкт-Петербурге.
Гаджеты
Раскрыт дизайн и характеристики Samsung Galaxy Z Flip
Как сообщает ToDay News Ufa, дизайн и технические характеристики Samsung Galaxy Z Flip стали достоянием широкой публики.
Политика
Зеленский поддержал позицию Польши по Второй мировой войне
Общество
ФСБ заблокировала Protonmail из-за сообщений о минировании
В пресс-релизе ведомства говорится, что сервис отказался предоставить сведения об администраторах почтовых ящиков, с которых рассылались ложные сообщения о минировании.
Политика
Помилованная Путиным израильтянка улетит домой вместе с Нетаньяху
Мать осужденной за наркотики Яффа Иссахар выразила благодарность президенту России Владимиру Путину за проявленное сочувствие и решение помиловать ее дочь.
Политика
Между вице-премьерами распределили обязанности
Глава правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.
Общество
Кейт Миддлтон посетила детскую больницу в Лондоне
Кейт Миддлтон продолжает серию официальных визитов — накануне герцогиня посетила детскую больницу Evelina London, чтобы пообщаться с маленькими пациентами.
Экономика
ФРС США сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%
Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, сохранила базовую процентную ставку на уровне 1,5-1,75%, как и ожидалось рынком.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.