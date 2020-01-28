Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

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Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

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Минтруд объяснил предложение уменьшить прожиточный минимум

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

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Российская газета05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета04:48
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За сутки количество заболевших новым коронавирусом выросло более чем на тысячу.
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Глава МИД Ирана оценил американскую «сделку века» по Ближнему Востоку

Ранее МИД Турции заявил, что предложенная Дональдом Трампом «сделка века» является мертворожденной и направленной на аннексию палестинских земель.
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Председатель правительства России Михаил Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами.
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Именно перед праздниками в России отмечается всплеск продаж китайской продукции, которая занимает 60% рынка, сообщает РБК.
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ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей

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Общество

В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе

В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
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Кремль ответил Зеленскому о вине СССР за Вторую мировую войну

Кремль ответил Владимиру Зеленскому на его заявление о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны.
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Число жертв коронавируса за сутки выросло на четверть и достигло 125

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В 2019 году Volkswagen выпустил больше сосисок, чем автомобилей

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Эксперт: Трамп меняет роль Польши в Восточной Европе

Эксперт отметил, что период мировой гегемонии США уходит в прошлое, поэтому радикально меняется и модель американо-польских отношений, что вызывает фрустрацию в Варшаве.
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Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
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Игра Dying Light: Bad Blood стала бесплатной в Steam

Получить бесплатную версию Bad Blood смогут все обладатели оригинальной Dying Light. Сообщается, что ранее игру сняли с продаж в Steam.
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Россияне взяли рекордное за 6 лет число автокредитов

Рост выдачи кредитов на покупку машин наблюдается на фоне снижения продаж новых авто: в 2019 году, по данным «Автостата», было реализовано 1,59 млн автомобилей, на 2,5% меньше, чем в 2018-м.
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Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»

Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
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Коллегия присяжных заседателей признала невиновным бывшего директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, обвиняемого в убийстве охранника предприятия в декабре 2017 года, чтобы помешать приставам.
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Российский сверхчувствительный биосенсор найдет применение в гаджетах

Биологические датчики высокой чувствительности разработаны учеными из Центра фотоники и двумерных материалов МФТИ, 28 января рассказал журнал «За науку».
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