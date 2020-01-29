Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета06:57
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Политика
США расширили санкции против России
В Вашингтоне принято решение о введении новых односторонних санкций в отношении России.
Общество
Песков рассказал, как в Кремле защищаются от вирусов
В связи со вспышкой пневмонии, вызванной коронавирусом, в Кремле никакие специальные меры не принимаются, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Происшествия
Кассационный суд оставил без изменений приговор блогеру Синице
Второй кассационный суд в Москве отклонил жалобу на приговор блогеру Владиславу Синице, осуждённому на пять лет колонии по обвинению в экстремизме, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
Общество
Чешские программисты за два дня бесплатно создали сервис, на который министр хотел потратить 16 млн евро. Его уволили
Программисты из Чехии бесплатно создали государственный сервис, на который министерство транспорта хотело потратить более 400 миллионов чешских крон (около 16 миллионов евро).
Происшествия
Пять полицейских задержали по делу журналиста Ивана Голунова
Пять сотрудников полиции были задержаны по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к следствию.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Наука
Ученые подтвердили, что из-за стресса появляется седина
Из-за стресса в организме выделяется гормон норадреналин, в результате чего стволовые клетки делиться чаще.
Культура
В Москве открывается выставка Сальвадора Дали
Уникальная экспозиция станет продолжением цикла выставок известных художников XX века, который организовали столичный департамент культуры, фонд "Связь времен" и Музей Фаберже.
Политика
Европарламент одобрил соглашение о выходе Британии из ЕС
Европарламент одобрил соглашение о выходе Великобритании из состава Евросоюза, передаёт Sky News.
Футбол
Лучший бомбардир «Крыльев Советов» перейдет в «Спартак»
Павел Андреев, агент форварда самарских «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что футболист в ближайшее время перейдет в московский «Спартак».
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Авто
В Mercedes запустили двигатель на новой машине
Во вторник вечером в Mercedes опубликовали видео с первым запуском двигателя на новой машине 2020 года.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.
Политика
ПАСЕ ратифицировала полномочия российской делегации в полном объеме
Парламентская ассамблея Совета Европы на пленарном заседании в среду приняла резолюцию о ратификации полномочий российской делегации в полном объёме, свидетельствуют итоги голосования.
Политика
Путин помиловал осужденную в России израильтянку Нааму Иссахар
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании гражданки Израиля Наамы Иссахар, осужденной в России за хранение и контрабанду наркотиков.
Космос
Роскосмос поделился удивительной фотографией замерзшего Марса
Экономика
ФРС США сохранила базовую ставку
Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам заседания 28—29 января сохранила базовую процентную ставку на уровне в 1,5—1,75% годовых.
Общество
С 28 января более 20 украинских телеканалов исчезнут из бесплатного доступа
Во вторник, 28 января, 23 наиболее рейтинговых телеканала Украины прекращают вещание в свободном доступе, передает "112 Украина" О прекращении спутникового вещания в открытом доступе бесплатного сигнала спутника украинцев предупреждали еще с 2017 года.
Общество
В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов страны
В конце прошлой недели белорусские силовики задержали руководителей всех четырех сахарных заводов Белоруссии, сообщает tut.by со ссылкой на источник.
Происшествия
Житель Новосибирска зарезал беременную женщину в подъезде
34-летнего жителя Новосибирска задержали по подозрению в убийстве 33-летней бывшей возлюбленной, которая находилась на восьмом месяце беременности, сообщает региональный Следственный комитет.
Общество
Мишустин установил размер индексации выплат военнослужащим в 2020 году
В России установлен размер индексации в 2020 году отдельных выплат военнослужащим и сотрудникам силовых ведомств.
Происшествия
Найдено тело подозреваемого в убийстве ростовского депутата
Религия
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище
Протоиерея Всеволода Чаплина похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом в среду, 29 января, сообщает ТАСС.
Происшествия
Американский военный самолет разбился в Ираке
В Ираке разбился американский военно-транспортный самолет. Об этом сообщает агентство Fars.
Общество
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем
Россия ограничит железнодорожное сообщение с Китаем из-за вспышки коронавируса, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.