Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

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Минтруд объяснил предложение уменьшить прожиточный минимум

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

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Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

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Российская газета05:59

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Парламентская газета04:48
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Тренер говорит, что мы с Ребровым должны быть в команде. Что мы можем помогать и другим игрокам, и ему в тренировочном процессе.
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В сети появились возможные подробности Resident Evil 8

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