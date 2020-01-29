Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков
Парламентская газета29 января в 06:57
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Политика
Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке
Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
Общество
В России могут увеличить штрафы за превышение скорости
Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Здоровье
ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
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Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»
В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
Здоровье
Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса
Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Политика
Помпео прибыл с официальным визитом на Украину
Общество
С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия
С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Политика
Правительство Чувашии отправлено в отставку
Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
Происшествия
В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП
Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Происшествия
Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян
Происшествия
Взрыв произошел на заводе в Орловской области
Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
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В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей
Игры
Star Wars Jedi: Fallen Order «значительно превзошла» ожидания Electronic Arts
Первоначально, напомним, в Electronic Arts надеялись реализовать 8 млн копий Star Wars: Jedi Fallen Order до апреля 2020 года.
Происшествия
В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет
Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Энергетика
«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу
Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
Политика
В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве
По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Армия и оружие
Die Welt: военная мощь России значительно возросла
Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Экономика
Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске
Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Общество
Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»
Политика
ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Политика
Великобритания в ночь с пятницы на субботу официально покинет Евросоюз
После эмоциональных дебатов законодатели проголосовали «ЗА». И уже 31 января Великобритания формально покинет ЕС.
Шоу-бизнес
Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери
На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Биатлон
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В 2013 году саратовский тренер по биатлону Екатерина Халиуллина, воспитавшая Александра Логинова, была признана Союзом биатлонистов России лучшим детским тренером.
Политика
Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова
Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Политика
Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам
Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом
Политика
Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом
Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
Экономика
В ПФР жестко ответили работающим пенсионерам об индексации
Работающие пенсионеры попросили сотрудников ПФР рассказать об индексации, но получили довольно жесткий ответ.
Фигурное катание
Плющенко: Титова пришла ко мне от Тутберидзе с двойными прыжками
«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
Происшествия
Зарезан 16-летний актер «Ералаша»
В Волгограде зарезали 16-летнего подростка, который оказался актером из «Ералаша». Юноша умер от полученных ран в больнице.