Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Какая бедность? Капуста подешевела!

Росбалтвчера в 08:14

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета29 января в 06:57

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС29 января в 04:56

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газета29 января в 12:06

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59
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Политика

Глава горсовета Керчи отозвала заявление об отставке

Председатель Керченского городского совета Мая Хужина отозвала заявление об отставке, которое сделала на фоне скандала вокруг поздравления блокадников.
РИА Новости 02:58
Общество

В России могут увеличить штрафы за превышение скорости

Предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести новый состав преступления: вождение в нетрезвом виде с ребенком в салоне.
Газета.Ru 01:55
Здоровье

ВОЗ признала коронавирус международной чрезвычайной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.
Коммерсантъ вчера в 14:51
Общество

Депутат объяснил, введут ли в России «налог на огород»

В России не планируется введение нового так называемого «налога на огород».
Городовой вчера в 06:13
Здоровье

Минздрав назвал препараты для лечения коронавируса

Минздрав в четверг, 30 декабря, опубликовал временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции 2019-nCoV.
Фармацевтический вестник вчера в 10:49
Политика

Помпео прибыл с официальным визитом на Украину

Российская газета вчера в 19:34
Общество

С 1 февраля проиндексируют социальные выплаты и пособия

С 1 февраля будет проиндексирован целый ряд социальных выплат, пособий и компенсаций, предоставляемых Пенсионным фондом России.
Алтайская правда 00:03
Политика

Правительство Чувашии отправлено в отставку

Правительство Чувашии в полном составе ушло в отставку после того, как новый врио главы республики Олег Николаев вступил в должность.
REGNUM 01:33
Происшествия

В Волгограде три человека пострадали в массовом ДТП

Шесть машин столкнулись в центре Волгограда, в результате ДТП пострадали три человека, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
РИА Новости 01:20
Происшествия

Прокуратура обязала СК переквалифицировать обвинение сестрам Хачатурян

Известия вчера в 15:50
Происшествия

Взрыв произошел на заводе в Орловской области

Взрыв произошел на заводе в городе Мценск Орловской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
ТАСС 03:17
Происшествия

В Индии застрелили мужчину, взявшего в заложники более 20 детей

РИА Новости вчера в 20:07
Игры

Star Wars Jedi: Fallen Order «значительно превзошла» ожидания Electronic Arts

Первоначально, напомним, в Electronic Arts надеялись реализовать 8 млн копий Star Wars: Jedi Fallen Order до апреля 2020 года.
3DNews 01:15
Происшествия

В «Домодедово» задержали пассажирку, угрожавшую взорвать самолет

Сотрудники правоохранительных органов задержали неадекватную женщину, прилетевшую из Симферополя в Москву и угрожавшую взорвать самолет рейса S7 2008, сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.
Интерфакс вчера в 07:53
Энергетика

«Нафтогаз» повысил тариф на транзит российского газа в Европу

Итоговый тариф вырос, но при этом снизились объемы прокачки газа через Украину, замечает источник, близкий к российской стороне переговоров с «Нафтогазом», — в 2019-м «Газпром» прокачал через территорию Украины около 90 млрд куб. м, то есть почти в 1,5 раза больше текущего плана.
РБК вчера в 23:00
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Известия вчера в 23:45
Армия и оружие

Die Welt: военная мощь России значительно возросла

Военная мощь России значительно увеличилась с 2008 года, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на анализ Исследовательского института национальной обороны при министерстве обороны Швеции.
Газета.Ru вчера в 23:10
Экономика

Совкомбанк предупредил инвесторов о неожиданном риске

Представитель Совкомбанка подтвердил упоминание этого «гипотетического» риска в проспекте, отказавшись от других комментариев.
Ведомости вчера в 15:50
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

REGNUM вчера в 10:40
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Политика

Великобритания в ночь с пятницы на субботу официально покинет Евросоюз

После эмоциональных дебатов законодатели проголосовали «ЗА». И уже 31 января Великобритания формально покинет ЕС.
TV BRICS вчера в 08:28
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Биатлон

Халиуллина: с Логиновым у меня нет никаких контактов

В 2013 году саратовский тренер по биатлону Екатерина Халиуллина, воспитавшая Александра Логинова, была признана Союзом биатлонистов России лучшим детским тренером.
News.ru вчера в 16:05
Политика

Власти Грузии уклоняются от Сергея Лаврова

Грузинские власти не исключают того, что запланированное на 15 мая заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) по их просьбе будет перенесено из Тбилиси в Страсбург.
Коммерсантъ вчера в 17:54
Политика

Мнения россиян о цели поправок в Конституцию разделились пополам

Мнения россиян о целях поправок в Конституцию разделились практически поровну: почти 50% считают, что они нужны президенту РФ Владимиру Путину для закрепления своей власти, такое же количество граждан уверены в их нацеленности на реформу госуправления, свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра".
Интерфакс вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала, как передвигается с переломом

Суть событий вчера в 04:40
Политика

Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
REGNUM вчера в 14:57
Экономика

В ПФР жестко ответили работающим пенсионерам об индексации

Работающие пенсионеры попросили сотрудников ПФР рассказать об индексации, но получили довольно жесткий ответ.
Актуальные Новости 03:00
Фигурное катание

Плющенко: Титова пришла ко мне от Тутберидзе с двойными прыжками

«Пришла она ко мне с двойными прыжками, ни одного тройного прыжка не было», — сказал тренер, добавив, что сейчас они с Титовой изучают четверные прыжки, а также тройной аксель.
Нева Спорт вчера в 14:47
Происшествия

Зарезан 16-летний актер «Ералаша»

В Волгограде зарезали 16-летнего подростка, который оказался актером из «Ералаша». Юноша умер от полученных ран в больнице.
Взгляд.ру вчера в 10:03
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