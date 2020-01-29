Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Какая бедность? Капуста подешевела!

Росбалтвчера в 08:14

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета29 января в 06:57

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС29 января в 04:56

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газета29 января в 12:06

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59
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Происшествия

Застрявших из-за коронавируса пассажиров лайнера отпускают на берег

Ридус 03:59
Политика

Оливер Стоун: США стали «силой зла» и это вернётся бумерангом

Соединённые Штаты стали «силой зла» в глазах простых людей и это зло вернётся бумерангом, заявил 30 января всемирно известный американский кинорежиссёр Оливер Стоун в интервью RT.
REGNUM вчера в 14:57
Фигурное катание

Плющенко победил Тутберидзе: его ученица опередила соперницу

Тренер и чемпион Олимпийских игр Евгений Плющенко эмоционально отреагировал на успех своей ученицы Софьи Титовой, которая одержала победу над ученицей Тутберидзе.
Амур.инфо 03:32
Общество

Роспотребнадзор предложил продлить отпуск китайцам

Роспотребнадзор предложил российским работодателям при наличии у них сотрудников из Китая, находящихся сейчас в отпуске на родине, продлить им отпуск.
Росбалт 03:24
Политика

Аксёнов оценил нежелание главы горсовета Керчи уходить в отставку

RT на русском 03:44
Происшествия

Пять человек погибли при хлопке газа на заводе в Мценске

В результате у здания обрушилась кровля на площади 200 кв. м. Жертвами ЧП стали пять человек, ещё четверо пострадали.
RT на русском 04:10
Политика

США поддержали продолжение транзита российского газа через Украину

США поддерживают сохранение транзита российского газа через Украину.
Известия 02:50
Футбол

«Локомотив» и «Сельта» не договорились о сумме выкупа Смолова

Вести.Ru 03:28
Политика

Путин поручил ужесточить ответственность за оскорбления

Как сказано в пресс-релизе, Путин поручил к июлю «рассмотреть вопрос об усилении ответственности за оскорбление и совершенствовании механизмов опровержения недостоверной информации».
Медиазона вчера в 07:30
Политика

В бундестаге обвинили НАТО в обмане СССР при Горбачеве

По словам депутата, СССР «дал себя обмануть», отказавшись от закрепления обещаний альянса не расширяться дальше Германии, если после восстановления единства этой страны она целиком останется в НАТО.
Известия вчера в 23:45
Технологии

Дуров рассказал об опасности WhatsApp

Угрозы, с которыми могут столкнуться пользователи приложения WhatsApp, назвал создатель мессенджера Telegram, предприниматель и программист Павел Дуров в сообщении в своем телеграм-канале.
REGNUM вчера в 18:48
Общество

В новом КоАП предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Штраф за превышение скорости на 20-40 километров в час хотят повысить с 500 рублей до трех тысяч, а за превышение на 40-60 километров в час — до четырех тысяч рублей.
РИА Новости 01:08
Общество

Глава Гидрометцентра пообещал москвичам «морозище» на следующей неделе

По данным Гидрометцентра, днем в пятницу, 31 января, и 1 февраля прогнозируется от одного градуса мороза до одного градуса тепла, 2 февраля - 0 градусов - два градуса тепла, 3 февраля - два градуса мороза - три градуса тепла, 4 и 5 февраля - пять градусов мороза - 0 градусов.
ТАСС 01:12
Спорт

Министерство спорта приостановило госаккредитацию ВФЛА

Министерство спорта России до 1 марта 2020 года приостановило государственную аккредитацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
РБК 04:25
Политика

Правительство Чувашии ушло в отставку

Правительство Чувашии отправлено в отставку.
Известия 01:07
Гаджеты

Обновление убило аккумуляторы смартфонов Xiaomi

На убившее аккумуляторы смартфонов Xiaomi обновление обратили внимание пользователи Reddit и тематических форумов.
Lenta.ru 29 января в 07:12
Общество

В Китае создали экспресс-тест на выявление коронавируса

Китайские эксперты смогли разработать экспресс-тест, который позволит выявлять наличие коронавирусе в организме человека за короткое время, сообщает ТАСС со ссылкой на городское Управление по науке и технологиям.
Газета.Ru 04:04
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Согласно временным методическим рекомендациям Минздрава РФ и Роспотребнадзора, в список рекомендуемых лекарственных средств для лечения коронавирусной инфекции у взрослых вошли препараты Рибавирин, Лопинавир/Ритонавир и Рекомбинантный интерферон бета-1b.
Инфорос вчера в 05:40
Шоу-бизнес

Мать Аршавина выселяет бывшую жену и ребенка футболиста из квартиры

Мать Андрея Аршавина планирует выселить из квартиры в Петербурге бывшую супругу футболиста Алису Казьмину.
Росбалт вчера в 04:44
Гаджеты

Китайцы показали новейшие процессоры на замену Intel и AMD

Ferra вчера в 03:47
Шоу-бизнес

Отиева показала себя накрашенной после скандала с Малаховым

VSE42.RU 29 января в 23:23
Общество

РЖД отменили приказ о прекращении грузового сообщения с Китаем

"В связи с поступившими разъяснениями (приказ Минтранса России 25 от 30 января 2020 года) оперативный приказ 89 от 30 января 2020 года отменяется", - говорится в приказе, который подписал первый заместитель Центра фирменного транспортного обслуживания РЖД Сергей Колесников (документ есть в распоряжении ТАСС).
ТАСС вчера в 11:43
Политика

ПАСЕ приняла резолюцию с претензиями к России

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию по мониторингу выполнения обязательств десятью странами-членами организации, документ содержит ряд претензий к России.
Газета.Ru вчера в 17:19
Здоровье

ВОЗ признала вспышку коронавируса чрезвычайной международной ситуацией

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала вспышку коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения.
Ведомости вчера в 15:01
Происшествия

Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

РИА Новости вчера в 07:30
Авто

УАЗ в 2019 году увеличил экспорт на 29%

Автостат вчера в 06:28
Политика

Мишустин раскритиковал работу правительства

Премьер-министр России Михаил Мишустин раскритиковал работу правительства в связи с тем, что сейчас «достаточно много» неисполненных поручений президента.
Lenta.ru вчера в 06:34
Общество

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за коронавируса

В Россию перестали привозить китайские смартфоны из-за вируса: производители Huawei, Xiaomi, Vivo, Realme, ZTE и Lenovo начали переносить сроки поставок гаджетов из-за распространения нового смертельного вируса.
Lenta.ru 01:29
Кино

Вован и Лексус разыграли актера Хоакина Феникса от имени Греты Тунберг

Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли голливудских актеров Хоакина Феникса (сыграл главную роль в «Джокере») и его невесту Руни Мару, позвонив им от лица 17-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг и ее отца Сванте.
РБК вчера в 06:58
Происшествия

Девятиклассник выбил молотком глаз школьнику в Красноярском крае

В школе ответили, что разберутся. А спустя месяц на уроке 9-классник выбил Коле глаз молотком.
ТВК 01:36
Как работают Яндекс.Новости?
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