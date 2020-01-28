Экономика

РИА НовостиРИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ruвчера в 22:44

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газетавчера в 04:48

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАССвчера в 13:51

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новостивчера в 09:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известиявчера в 07:27

Без добавки

Российская газетавчера в 05:59

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБКвчера в 18:46
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Энергетика

Нафтогаз повысил оптовую цену на газ в январе 2020 г. Новая методика

Напротив, 13 января 2020 г. Ю. Витренко дерзко сообщил, что Нафтогаз не имеет контрактов и не ведет переговоров по прямым закупкам газа в России.
Neftegaz.ru 00:29
Здоровье

Главный фармаколог Петербурга рассказал об ошибках при лечении ОРВИ

Не существует иммуномодулирующих препаратов для лечения ОРВИ с доказанной эффективностью считает главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис.
АБН 00:34
Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Lenta.ru вчера в 15:08
Музыка

Билли Айлиш получила премию «Грэмми» в номинации «Лучший поп-альбом»

Сразу двумя премиями "Грэмми" (в категориях "Лучшая рок-песня" и "Лучшее исполнение рок-песни") был отмечен американский исполнитель из Техаса Гэри Кларк — младший.
Life.ru 26 января в 22:07
Интернет

Facebook получает информацию о действиях пользователей вне соцсети

На сайте социальной сети представили функцию "Действия вне Facebook", которая теперь позволяет управлять информацией о данных, полученных от других сайтов.
РИА Новости вчера в 23:55
Происшествия

Самолёт Москва — Екатеринбург задержали из-за детского горшка

Самолёт Москва — Екатеринбург был задержан в аэропорту «Внуково» больше чем на час. Причиной стал детский горшок, пишут местные СМИ.
REGNUM 00:33
Шоу-бизнес

Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей

Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
7Дней.ру вчера в 11:00
Здоровье

В Китае рассказали о новых симптомах коронавируса

Эксперты из Китая рассказали о новых симптомах и способах передачи коронавируса.
ToDay News Ufa вчера в 08:47
Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости вчера в 11:41
Происшествия

Новорожденного ребенка постирала в машинке мать на Урале

Женщина «постирала» в стиральной машинке своего только что родившегося ребенка.
Privet-Rostov.ru 27 января в 10:54
Происшествия

В Воронеже госпитализировали двоих с подозрением на коронавирус

Два человека госпитализированы в воронежскую больницу с подозрением на коронавирус. Об этом «Интерфаксу» сообщил информированный источник.
BFM.ru вчера в 09:50
Происшествия

В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего

На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
REGNUM вчера в 15:59
Здоровье

В ОАЭ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) зафиксирован первый случай заболевания новым типом пневмонии, названным коронавирусом.
Газета.Ru 00:51
Политика

Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ

Зампред Государственной думы РФ, глава российской делегации в ПАСЕ Петр Толстой был избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы.
Капитал страны вчера в 13:39
Футбол

«Астон Вилла» обыграла «Лестер» и вышла в финал Кубка лиги

В ответном полуфинальном матче Кубка английской лиги "Астон Вилла" победила "Лестер Сити" со счётом 2:1.
Чемпионат вчера в 16:42
Происшествия

Историка Олега Соколова признали вменяемым

ТАСС вчера в 10:18
Общество

Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Lenta.ru вчера в 11:20
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Lenta.ru вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Галкина смыло волной на пляже в Тасмании

Судя по опубликованному видеоролику с подписью «Туристам посвящается», Галкина чуть не смыло волной с пляжа в Тасмании.
ФАН вчера в 05:29
Армия и оружие

Почему оружие столетней давности используется в конфликтах новейшего времени

Максим, увязший в джунглях За пределами бывшего СССР пулеметы системы Максима активнее всего использовались в ходе Корейской войны 1950 – 1953 гг. и Вьетнамской войны 1964 – 1975 годов.
Профиль 27 января в 07:07
Кино

Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»

В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Культуромания вчера в 14:36
Футбол

«МЮ» согласовал трансфер Бруну Фернандеша

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш продолжит карьеру в чемпионате Англии, о чем сообщает авторитетное издание Record.
ProstoProSport вчера в 14:44
Общество

В Гонконге разработали вакцину против коронавируса

Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
РИА Новости вчера в 12:57
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском вчера в 12:07
Здоровье

В Екатеринбурге больница закупила противочумные костюмы

В Екатеринбурге больница приобрела противочумные костюмы и напугала горожан.В екатеринбургских телеграм-каналах активно распространяется информация о том, что больница ГКБ № 40 в Екатеринбурге закупает партию противочумных костюмы.
УралПолит.Ru 00:22
Происшествия

В Новосибирске беременную девушку убили ножом в подъезде

Беременную 33-летнюю девушку убили ножом в подъезде в Новосибирске, по подозрению в совершении преступления в Омске задержали ее знакомого.
РИА Новости вчера в 23:17
Здоровье

Минтруд упростил процедуру установления инвалидности онкобольным

Как сообщает ToDay News Ufa со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты, в России упростили получение инвалидности, которая связана с онкологическими заболеваниями и патологиями.
ToDay News Ufa вчера в 01:43
Культура

Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
ToDay News Ufa 27 января в 12:30
Гаджеты

Microsoft выпустила обновление для Windows 7

Компания Microsoft всё-таки выпустила обновление для операционной системы Windows 7, техподдержка которой была завершена в середине этого месяца.
UfaTime.ru вчера в 09:43
Общество

В Белоруссии задержаны директора всех сахарных заводов

По данным ресурса, среди арестованных, по всей вероятности, находятся и директора четырех сахарных заводов.
Красная весна вчера в 12:39
Как работают Яндекс.Новости?
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