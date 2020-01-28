Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ruвчера в 01:55

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно, заявил Котяков

Парламентская газета29 января в 06:57

Глава Минтруда: избежать колебаний размера прожиточного минимума в течение года невозможно

ТАСС29 января в 04:56

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газета29 января в 12:06
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Политика

Зеленский позвал США добывать нефть и газ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский позвал компании из США добывать нефть и газ на украинской территории, в первую очередь на шельфовых участках Черного моря.
Lenta.ru 11:45
Шоу-бизнес

Ирина Отиева опубликовала первое фото после скандала с Малаховым

Певица Ирина Отиева опубликовала в Instagram первое новое селфи после скандала вокруг телепередачи Андрея Малахова, для которой, по ее словам, ее сняли без ее ведома.
Газета.Ru 02:33
Общество

Смертельный коронавирус проник в Россию. Уже двое заболевших

«В России выявлены первые два человека, зараженные коронавирусом, оба являются гражданами Китая», – цитирует 31 января заявления вице-премьера РФ Татьяны Голиковой ТАСС.
Фонтанка.Ру 07:53
Гаджеты

Apple запустила производство долгожданного недорогого iPhone SE 2

Ferra вчера в 03:16
Происшествия

Найден пропавший 100 лет назад в Бермудском треугольнике корабль

Команда экспертов обнаружила торговое судно, которое исчезло в Бермудском треугольнике в 1925 году.
Газета.Ru 29 января в 22:53
Армия и оружие

Пентагон заявил о росте числа пострадавших от ракетного удара Ирана

Военное обозрение 29 января в 04:58
Происшествия

В Петербурге во время демонтажа спорткомплекса обрушилась крыша

В Санкт-Петербурге во время демонтажа спортивно-концертного комплекса «Петербургский» на проспекте Гагарина обрушилась кровля.
Ведомости 07:40
Армия и оружие

Польша подписала контракт на покупку у США истребителей F-35

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35.
RT на русском 09:34
Общество

В Германии впервые коронавирус выявили у ребенка

В Германии выявлен шестой случая заболевания пневмонией, которую вызывает новый коронавирус 2019-nCoV.
Московский Комсомолец 08:30
Футбол

Смолов обратился к фанатам «Сельты» на английском

Нападающий Федор Смолов, перешедший из «Локомотива» в «Сельту» на правах аренды, записал видеообращение к болельщикам испанского клуба на английском языке.
Спорт-Экспресс 14:21
Общество

Совладельцем Aston Martin стал канадский миллиардер Лоуренс Стролл

Канадский бизнесмен Лоуренс Стролл стал совладельцем Aston Martin — консорциум во главе с миллиардером приобрел 16,7% акций британского автопроизводителя, сообщает Лондонская фондовая биржа.
Коммерсантъ 03:40
Армия и оружие

На Украине сообщили о морских испытаниях нового корабля ВМС

В Одессе прошли испытания ходовых возможностей нового корабля Военно-морских сил Украины.
Известия 12:58
Энергетика

Украина повысила тариф на транзит российского газа в Европу

Транзит российского газа через Украину в Европу в 2020 году подорожал на 2%. За пять лет он может обойтись более чем в 7 миллиардов долларов.
РЕН ТВ 00:07
Экономика

FT оценила состояние экономики России в условиях санкций

В материале газеты Financial Times сообщается, что экономический рост России под воздействием санкций стал «медленнее, но стабильнее».
RT на русском вчера в 21:30
Политика

Глава горсовета Керчи после слов главы Крыма снова заявила об отставке

РБК 05:53
Шоу-бизнес

Гимнастка Хоркина призналась в рождении сына от мужа Веры Глаголевой

Двукратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира 41-летняя российская гимнастка Светлана Хоркина в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявила, что отцом ее старшего сына является бывший муж актрисы Веры Глаголевой миллиардер Кирилл Шубский.
Взгляд.ру 14:31
Общество

Вылет со скандалом. Собчак выгнали из самолёта во «Внуково»

Скандально известную участницу различных телешоу Ксению Собчак сняли с авиарейса в аэропорту «Внуково», сообщает 30 января телеграм-канал Mash.
REGNUM вчера в 10:40
Общество

ProtonMail удалила рассылающие письма с угрозами аккаунты

Компания ProtonMail, заблокированная в России из-за массовой рассылки писем о лжеминировании, подтвердила, что письма рассылались ее пользователями, и удалила их аккаунты.
Известия 14:05
Общество

МИД Болгарии прокомментировал осквернение памятника советскому солдату

В Министерстве иностранных дел Болгарии прокомментировали осквернение памятника «Алёша» на холме Бунарджик, который был воздвигнут в честь советских солдат — освободителей.
RT на русском 03:10
Здоровье

Минздрав посоветовал три лекарства для лечения коронавируса

Три препарата вошли в список рекомендованных для лечения коронавирусной инфекции у взрослых, следует из временных методических рекомендаций Минздрава России и Роспотребнадзора по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
РИА Новости вчера в 04:13
Политика

Посол ФРГ в России назвал ожидаемую дату запуска «Северного потока-2»

Посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что трубопровод «Северный поток-2» должен быть запущен не позднее первого квартала 2021 года.
РБК 06:28
Авто

Компания General Motors анонсировала электропикап Hummer EV

Американский концерн General Motors анонсировал выход в продажу нового внедорожника Hummer EV, который станет возможным приобрести уже в конце 2021 года.
Rusargument 05:26
Шоу-бизнес

Любовь Успенская попросила не разрушать психическое здоровье ее дочери

На днях Любовь Успенская на своей странице в Инстаграм обратилась к подписчикам и журналистам и попросила оставить в покое ее дочь Татьяну Плаксину.
Uznayvse.ru вчера в 10:08
Происшествия

В Орловской области в результате взрыва на заводе погибли три человека

Как минимум три человека погибли в результате взрыва, произошедшего на заводе города Мценск в Орловской области.
REGNUM 03:12
Политика

МИД Польши уверен в праве требовать от России военные репарации

Что касается компенсации, то Польша еще в середине мая прошлого года настаивала, что по завершении подсчета ущерба, нанесенного государству во время Второй мировой войны, Германия должна будет выплатить ей около $1 трлн.
Газета.Ru 13:40
Происшествия

Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канала Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Экономика

Россиян предупредили о потере пенсионных накоплений

РФ предупредил россиян о том, что в этом году негосударственные пенсионные фонды начнут борьбу за новых клиентов, сообщает DEITA.
Deita.ru 09:30
Армия и оружие

Сирийская армия нашла западное оружие у боевиков в Идлибе

Сирийская армия нашла большое количество вооружения, оставленного боевиками при отступлении вглубь Идлибской зоны, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
РИА Новости 15:08
Здоровье

Роспотребнадзор назвал категорию граждан в зоне риска коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала категории граждан, для которых особо опасен коронавирус, сообщает РИА Новости.
Мой Брянск 10:07
Политика

ПАСЕ в резолюции потребовала от России вернуть Крым

ПАСЕ призвала Россию активизировать свои усилия по полному соблюдению всех обязательств как страны-члена организации, в частности, полностью выполнять минские соглашения и «положить конец его военному вмешательству и поддержке незаконно вооруженных формирований на востоке Украине».
РБК вчера в 21:42
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