Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
Читать в источнике
Комментировать4716

Подробнее о событии

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости09:54

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК18:46

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС13:51

Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ru22:44

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известия07:27

Без добавки

Российская газета05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета04:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 23:18, Ашберн
Происшествия

В Ростовской области убили депутата заксобрания и его супругу

Ведомости 10:56
Происшествия

Из-за схода вагонов с углем под Иркутском задерживаются три поезда

В связи с ликвидацией последствий схода 30 вагонов с углем на станции Мегет два поезда отправились на два часа позже от действующего расписания, еще три поезда, один из которых дальнего следования Иркутск–Усть-Илимск, задерживаются.
Известия 21:19
Общество

Австралия решила вывозить своих граждан из Уханя на остров Рождества

Власти Австралии пообещали вывезти своих граждан из провинции Хубэй, где была зафиксирована вспышка нового коронавируса.
РБК 21:00
Здоровье

Число зараженных коронавирусом превысило 6 тыс. человек

Ранее стало известно, что официальное число инфицированных коронавирусом превысило количество заболевших атипичной пневмонией в 2003 году, когда за девять месяцев заболели 5327 человек.
РБК 22:52
Политика

Трамп предложил демилитаризацию Палестины в рамках «сделки века»

Палестина будет демилитаризирована в рамках «сделки века» между США и Израилем по урегулированию палестино-израильского конфликта.
РБК 13:46
Политика

Мишустин распределил обязанности между заместителями

Премьер-министр России Михаил Мишустин распределил обязанности между своими заместителями, сообщается на сайте правительства.
Газета.Ru 16:55
Здоровье

ФАС проверит рекламу «Арбидола» из-за коронавируса

Компания-производитель с этой недели в рекламе позиционирует препарат "Арбидол" как средство против коронавируса.
Аргументы недели 10:57
Общество

США могут приостановить авиасообщение с Китаем из-за коронавируса

Белый дом рассматривает возможность приостановки авиасообщения с Китаем из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает CNBC со ссылкой на информированные источники.
Газета.Ru 18:48
Армия и оружие

Российские С-400 пытались заставить сбить самолёт госдепа США над Сирией

Пентагон попытался подставить сирийские ПВО, чтобы сбить самолёт госдепа США.
Avia.pro 26 января в 21:27
Экономика

ГПП сможет прибавить к пенсии около 30 тысяч рублей

Наибольший размер прибавки ожидает москвичей (32,7 тыс. рублей) и жителей Сахалинской области (30 тыс. рублей).
Газета.Ru 03:45
Футбол

Эриксен стал игроком миланского «Интера»

ODDS.ru 08:13
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Жительница Свердловской области положила новорожденного ребенка в стиральную машину и включила ее, пишет 26 января E1.RU со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Известия 26 января в 15:34
Общество

Названы способы обмана автовладельцев на АЗС

Сотрудники АЗС могут не долить в машину до двух литров бензина, пока автовладелец расплачивается за топливо.
URA.Ru 21:41
Происшествия

Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок

Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
RT на русском 12:07
Политика

Кремль ответил на слова Зеленского о вине СССР в начале Второй мировой

Слова Владимира Зеленского, что началу Второй мировой войны послужил сговор СССР и нацистской Германии, должны быть оскорбительны для россиян, миллионов жителей стран СНГ и Украины.
РБК 05:31
Спорт

Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Ruposters.ru 12:17
Происшествия

Убившего аспирантку историка Соколова признали вменяемым

Российская газета 09:49
Футбол

«Монако» с Головиным вылетел из Кубка Франции

В матче 1/8 финала Кубка Франции по футболу "Монако" проиграл на своем поле "Сент-Этьену" (0:1) и завершил выступление в турнире.
Российская газета 17:08
Здоровье

В России частота мужского бесплодия выросла вдвое за восемь лет

С 2000 по 2018 год количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза, первичная заболеваемость — в 1,8 раза.
Medvestnik.ru 09:38
Общество

Россиян предупредили о 30-градусных морозах

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина предупредила россиян о 30-градусных морозах.
Lenta.ru 21:58
Футбол

Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»

РИА Новости 07:16
Здоровье

80 классов закрыты на карантин по гриппу в школах Приморья

Кроме школ под номерами 9, 26, 28, 60, 63, с 67 по 70, 73 и 82-ой, под карантин подпала и владивостокская гимназия №2. В общем по всему Приморью закрылись на «временную консервацию» 80 школьных классов.
Deita.ru 21:27
Здоровье

Назван возможный срок появления коронавируса в России

Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Lenta.ru 16:58
Экономика

В 2020 году дефицит бюджета США может достичь $1 трлн

По данным аналитиков, дефицит составит около 4,6% по отношению к ВВП и увеличится к 2030 году до 5,4%, достигнув отметки в 1,3 триллиона долларов.
Аргументы и Факты 19:30
Общество

Пенсию в 200 тысяч рублей омскому экс-губернатору признали законной

РИА Новости 04:01
Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Motor 09:22
Кино

Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»

Московский Комсомолец 11:53
Политика

Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения

Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
РИА Новости вчера в 07:37
Армия и оружие

«Исламское государство» пригрозило атаковать Израиль

Террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в РФ) распространила в социальных сетях угрозы атаковать Израиль, сообщает The Times of Israel.
Интерфакс вчера в 12:37
Технологии

Сооснователь Vine запустил новое приложение коротких видео

Сооснователь приложения Vine Дом Хофманн считает, что это станет основным отличием Byte от конкурентов.
ToDay News Ufa 05:50
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное