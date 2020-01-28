Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Происшествия
Присяжные признали экс-директора «Меньшевика» невиновным в убийстве
Бывший директор фабрики «Меньшевик» Илья Аверьянов признан присяжными невиновным в деле об убийстве охранника в декабре 2017 года.
Политика
Историк ответил Зеленскому, обвинившему СССР в развязывании Второй мировой
Ранее украинский лидер Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Теннис
Федерер считает, что не заслужил победы над Сандгреном
Шоу-бизнес
Виталий Гогунский после развода закрутил роман с бывшей стриптизершей
Виталий Гогунский официально развелся со своей женой Ириной в прошлому году. А на днях актер появился с новой избранницей.
Кино
Появился первый трейлер анимационного фильма по Mortal Kombat
Опубликован дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной Mortal Kombat («Смертельная битва»). Видеоролик появился на портале IGN.
Общество
Баскетболист Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета
Американский баскетболист, пятикратный чемпион НБА Коби Брайант погиб при крушении частного вертолета в Калифорнии.
Общество
В МВД рассказали о новых паспортах России
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала в беседе с газетой «Известия» о том, как будут выглядеть новые паспорта России.
Футбол
Леонид Слуцкий пожаловался на проклинающих его фанатов Ольги Бузовой
Дмитрий Тарасов и сам ранее жаловался, что его и новую супругу Анастасию Костенко травят в соцсетях фанаты Бузовой.
Шоу-бизнес
В семье жены Никиты Преснякова произошло пополнение
Никита и Алёна постоянно подчеркивают, что детей они действительно планируют, но только никаких конкретных сроков пополнения в семье очертить не могут.
Экономика
Экономические потери от снижения беспошлинного ввоза оценили в 81 млрд рублей
В Федеральной таможенной службе считают, что за три года снижение порога беспошлинного ввоза принесет бюджету около 300 миллиардов рублей, но в Высшей школе экономики считают что прогноз на нынешний год завышен как минимум в пять раз, - отмечает телеканал "Дождь".
Кино
Дополнительные сеансы «Холопа» введены в США и Канаде
Картина вызвала такой интерес, что были введены дополнительные сеансы. До 2 февраля кино будет показано в Канаде и США.
Культура
Выставка Дали в Манеже собрала огромную очередь еще до открытия
Выставка Сальвадора Дали, открывшаяся во вторник, 28 января, в Манеже, собрала огромную очередь до открытия, сообщает РИА Новости со ссылкой на организаторов проекта.
Общество
В Россию вернулась советская практика «касс взаимопомощи» на работе
В Россию из-за снижения доходов населения вернулась советская практика организации на работе «касс взаимопомощи» — ежемесячных взносов в фонд из зарплат для помощи коллегам в трудных жизненных ситуациях.
Общество
Украинский миллиардер купил самый дорогой особняк в мире
Общество
ФБК: семья Мишустина владеет недвижимостью почти на 2,8 млрд рублей
Руководитель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный утверждает, что семья премьер-министра Михаила Мишустина владеет недвижимостью рыночной стоимостью около 2,8 млрд руб.
Политика
Главу Чувашии Игнатьева исключили из «Единой России»
Президиум генерального совета "Единой России" исключил главу Чувашии Михаила Игнатьева из партии, сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
Армия и оружие
Уничтожение ракетой танка Т-72 попало на видео
В сети появился видеоролик, на котором запечатлен момент попадания в сирийский танк Т-72 М1 «Adra» противотанковой ракеты.
Политика
Трамп показал карту Израиля и Палестины в рамках «сделки века»
Президент Дональд Трамп опубликовал в Twitter карты Израиля и Палестины в границах согласно плану США.
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Происшествия
У берегов Ямайки произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7
В Карибском море между Ямайкой и Кубой произошло мощное землетрясение магнитудой 7,7. Оно было зарегистрировано в 14.23 по местному времени в 117 километрах к северо-западу от Лусеи на Ямайке.
Хоккей
СКА дома разгромил минское «Динамо»
Экономика
Какие изменения произойдут в жизни россиян с 1 февраля
Новые поправки в законодательстве, вступающие в силу с 1 февраля, принесут ряд изменений в жизнь россиян.
Происшествия
В Петербурге ищут водителя, сбившего насмерть женщину и сбежавшего
На юге Петербурга, во Фрунзенском районе, водитель автомобиля вечером 28 января сбил женщину и скрылся с места ДТП.
Армия и оружие
Сирийская армия вернула контроль над городом Маарэт-ан-Нуман в Идлибе
Общество
В Китае сообщили, когда наступит пик вспышки коронавируса
Врач-пульмонолог, глава специальной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань рассказал, когда наступит пиковая стадия вспышки коронавируса в Китае.
Авто
Обновленную Kia Rio показали на первых фото
В социальных сетях появились фотографии обновленного хэтчбека корейского производства Kia Rio, сделанные во время тестовых испытаний.
Происшествия
Умер второй пилот разбившегося под Алма-Атой самолета Bek Air
Скончался второй пилот самолета авиакомпании Bek Air, разбившегося в конце декабря после вылета из аэропорта Алма-Аты.