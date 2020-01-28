Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд сохранит социальные выплаты после уменьшения прожиточного минимума

URA.Ru22:44

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК18:46

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета04:48

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости09:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

Известия07:27

Без добавки

Российская газета05:59

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС13:51
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Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире

В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
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Назван возможный срок появления коронавируса в России

Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
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Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату

Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
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Политика

Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове

Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
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Толстой избран вице-спикером ПАСЕ

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Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек

Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом достигло 5 974 человек.
Online47.ru 23:00
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В Ростовской области убили депутата заксобрания и его жену

РИА Новости 10:28
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Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп

Роспотребнадзор пояснил, почему осложнения гриппа могут быть опасны для жизни.
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Политика

МИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио

Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио.
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Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом

Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Ruposters.ru 12:17
Происшествия

Отец брошенных в Шереметьево детей попросил не отдавать их матери

Мужчина, представившийся отцом двух мальчиков, брошенных 26 января в аэропорту Шереметьево, направил письмо уполномоченному по правам ребенка России Анне Кузнецовой с просьбой не отдавать детей матери.
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Выросло количество эвакуированных из-за минирования судов в Кемерове

Ещё два районных суда эвакуировали в Кемерове. Фотографии с мест происшествия начали появляться в соцсетях.
Газета Кемерова 23:05
Политика

Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов

Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
Профиль 01:57
Кино

Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном

Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
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Экономика

Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ

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Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной

Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Известия 14:00
Политика

Новым куратором Крыма в правительстве РФ стал Хуснуллин

Глава республики отметил, что на этой неделе проведет встречу с Хуснуллиным, в ходе которой власти "уточнят планы действий".
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Общество

В МВД рассказали о новых российских паспортах

Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
РИА Новости 11:41
Общество

Назван самый депрессивный город России для путешествий

Норильск завоевал звание самого депрессивного города России для путешествий.
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Авто

DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер

Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
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Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»

ToDay News Ufa 07:16
Космос

NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид

По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
Газета Кемерова 25 января в 16:17
Политика

Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»

Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который получил название «сделки века».
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Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»

Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
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Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах

Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
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После отдыха в жарких странах Анна Семенович поправилась на несколько килограммов. Теперь певица собирается активно худеть.
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