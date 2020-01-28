Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Культура
Передача «АБВГДейка» закрылась после 45 лет в эфире
В эфир программа выходила 45 лет, последние 20 лет ее выпускал телеканал ТВЦ. Передача предназначалась для зрительской аудитории до 6 лет.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Возможный срок назвал заместитель директора Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний профессор Владимир Чуланов, сообщает «Фармацевтический вестник».
Общество
Россияне назвали необходимую для роста производительности зарплату
Четверть россиян (40%) ответили, что готовы повысить свою производительность, если их зарплата вырастет в полтора-два раза (21 и 19% соответственно).
Политика
Елену Бойко освободили от должности замминистра здравоохранения
Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения РФ по ее просьбе, соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.
Здоровье
Десятки школ закрыли в Бийске из-за эпидемии гриппа и ОРВИ
Десятки школ и детсадовских групп закрыли на карантин в Бийске из-за большого количества заболевших гриппом и ОРВИ 27 января, сообщает «Бийский рабочий».
Политика
Кравчук рассказал о «встрече» Гитлера и Сталина во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил слова нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны.
Кино
Российские порноактеры завоевали четыре «Порно-Оскара»
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Глава российской делегации вице-спикер Госдумы Пётр Толстой избран вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Здоровье
Число зараженных коронавирусом в Китае достигло почти 6 тысяч человек
Количество зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом достигло 5 974 человек.
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал, какими осложнениями опасен грипп
Роспотребнадзор пояснил, почему осложнения гриппа могут быть опасны для жизни.
Политика
МИД РФ вызвал японского дипломата из-за выставки о Курилах в Токио
Советник-посланник посольства Японии в Москве был вызван в МИД России из-за выставки «Территория и суверенитет» в Токио.
Спорт
Чемпионка мира из Канады оправдала положительный допинг-тест сексом
Канадскую спортсменку Лоренс Венсан-Лапуант не стали дисквалифицировать после нарушения антидопинговых правил, сообщает CBC.
Происшествия
Отец брошенных в Шереметьево детей попросил не отдавать их матери
Мужчина, представившийся отцом двух мальчиков, брошенных 26 января в аэропорту Шереметьево, направил письмо уполномоченному по правам ребенка России Анне Кузнецовой с просьбой не отдавать детей матери.
Футбол
Кокорин заявил, что не поедет на второй сбор с «Зенитом»
Происшествия
Выросло количество эвакуированных из-за минирования судов в Кемерове
Ещё два районных суда эвакуировали в Кемерове. Фотографии с мест происшествия начали появляться в соцсетях.
Политика
Глава Чувашии уйдёт в отставку из-за скандалов
Глава Чувашии Михаил Игнатьев подаст в отставку из-за двух недавних скандалов.
Кино
Стартовали съемки «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном
Мэтт Ривз объявил в Twitter о начале производства фильма «Бэтмен» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
Экономика
Банки снизили выдачу кредитов населению на фоне ограничений ЦБ
Банки в конце 2019 года ощутили первый эффект от ограничений ЦБ в рознице — выдачи необеспеченных кредитов и кредитных карт упали как в количественном, так и в денежном выражении, следует из данных бюро кредитных историй «Эквифакс» (входит в топ-3 на российском рынке), с которыми ознакомился РБК.
Экономика
Ипотека в северных регионах России оказалась самой доступной
Регионами с самой доступной для жителей России ипотекой оказались Магаданская область, Ямало-Ненецкий и Ненецкий автономные округа.
Политика
Новым куратором Крыма в правительстве РФ стал Хуснуллин
Глава республики отметил, что на этой неделе проведет встречу с Хуснуллиным, в ходе которой власти "уточнят планы действий".
Общество
В МВД рассказали о новых российских паспортах
Руководитель Главного управления по вопросам миграции МВД России генерал-майор полиции Валентина Казакова рассказала газете "Известия", как будут выглядеть новые российские паспорта.
Общество
Назван самый депрессивный город России для путешествий
Норильск завоевал звание самого депрессивного города России для путешествий.
Авто
DeLorean DMC-12 снова встанет на конвейер
Компания Delorean Motor Company из Техаса, которая не имеет прямого отношения к ирландскому автопроизводителю, в следующем году может приступить к мелкосерийному выпуску модернизированного DeLorean DMC-12.
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма к 50-летию «Машины времени»
Космос
NASA: к Земле приближается потенциально опасный астероид
По данным РИА Новости, космический объект относится в группе астероидов, чьи трассы полёта пересекают орбиту Земли, поэтому считается потенциально опасным.
Политика
Махмуд Аббас отверг предложенную Трампом «сделку века»
Президент Палестины Махмуд Аббас отверг предложенный президентом США Дональдом Трампом мирный план по урегулированию израильско-палестинского конфликта, который получил название «сделки века».
Общество
Виталий Мутко возглавил «Дом.рф»
Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства России по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко возглавил инвестиционную государственную компанию «Дом.рф».
Шоу-бизнес
Бледанс и Кудрявцеву возмутили слова Боярского о поздних родах
Актриса Эвелина Бледанс и телеведущая Лера Кудрявцева ответили на слова актера Михаила Боярского, назвавшего "придурью" позднее материнство.
Шоу-бизнес
Семенович рассказала, как похудеть на 5 кг за 10 дней
После отдыха в жарких странах Анна Семенович поправилась на несколько килограммов. Теперь певица собирается активно худеть.