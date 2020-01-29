Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд установил величину прожиточного минимума

News.ruвчера в 01:55

Прожиточный минимум пока никому не нужен

Независимая газета29 января в 12:06

Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС28 января в 13:51

Минтруд сообщил о сохранении размера соцвыплат для россиян

РБК28 января в 18:46

Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости28 января в 09:54

Без добавки

Российская газета28 января в 05:59

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

Парламентская газета28 января в 04:48
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Об обрушении крыши спорткомплекса при демонтаже стало известно ранее, 31 января. В сети появилось видео процесса демонтажа.
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Кокорин рассказал о своих договорённостях с «Зенитом»

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РИА Новости 29 января в 11:31
Музыка

Участницу отбора на «Евровидение» от Украины затравили за русский язык

Украинскую певицу Екатерину Гуменюк (Ассоль), которая будет бороться за право представлять страну на конкурсе «Евровидение-2020», раскритиковали за рассказ о песне на русском языке.
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Суд арестовал замначальника управления угрозыска МВД по делу о взятке

По информации Telegram-канал Baza, речь идет о взятке в 25 млн руб. от вора в законе Мирона Амадяна (также известного как Дмитрий Чантурия или Мирон) за прекращение проверки по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
Коммерсантъ 11:49
Происшествия

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Выплаты для льготников с 1 февраля проиндексируют

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Газета.Ru вчера в 01:11
Шоу-бизнес

Мать Аршавина объяснила выселение бывшей невестки

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Вирус из Китая пришел в Россию. Главное

Что произошло Первые два случая заражения коронавирусом 2019-nCoV выявлены в России 31 января, спустя месяц после того, как в Китае новым вирусом заболел первый человек.
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В Домодедово задержали угрожавшую взорвать самолет S7 пассажирку

РБК вчера в 07:57
Общество

В Керчи чиновницы в шубах вручили блокадникам по батону

Как сообщает ИА «SM-News», глава Горсовета Керчи прокомментировала возмущение пользователей соцсети и объяснила, почему чиновницы подарили 11 блокадникам по батону хлеба.
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Шоу-бизнес

Певицу Елену Князеву госпитализировали с подозрением на коронавирус

Российскую певицу Елену Князеву госпитализировали в одну из больниц Таиланда в связи с подозрением на коронавирус.
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Располневшая Дана Борисова поделилась снимком в купальнике

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Погребинский призвал Россию выдвинуть жесткие требования Украине

Российской Федерации следует выдвинуть Украине жесткие требования, невыполнение которых повлечет «серьезные последствия», заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
ФАН вчера в 19:02
Политика

В Госдуме оценили заявление Польши о праве на репарации от России

С заявлением о праве Польши на репарации от России Яблонский выступил ранее 31 января.
Lenta.ru 12:33
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Роскомнадзор возбудил дело против Facebook и Twitter

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Президент Владимир Путин предложил председателю КНР Си Цзиньпину помощь в борьбе с распространением коронавируса нового типа (2019-nCoV).
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Береговой ракетный комплекс «Утес» в Крыму могут модернизировать

Комплекс оснащен крылатой ракетой П-35 и может применяться в системе с береговыми ракетными комплексами «Бал» и «Бастион».
ТК Звезда 03:20
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Брошенных отцом в Шереметьево детей передадут их бабушке

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Полиция Испании изъяла крупнейшую партию спортивного допинга

Полиция Испании пресекла деятельность преступной организации, которая снабжала спортсменов допингом на национальном и международном уровнях, изъята крупнейшая партия нелегального стимулятора, сообщается в пресс-релизе Гражданской гвардии.
РИА Новости вчера в 09:52
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