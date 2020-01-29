Экономика
РИА НовостиМинтруд предложил понизить размер прожиточного минимума
Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. Соответствующий документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей
Парламентская газетавчера в 04:48
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Политика
Кравчук признал ошибкой свои слова о якобы встрече Сталина и Гитлера
Бывший президент Украины Леонид Кравчук признался, что его заявление о встрече Сталина и Гитлера в начале Второй мировой войны не подкреплено никакими документальными свидетельствами.
Общество
Чешский министр хотел потратить на создание сайта 16 миллионов евро. Местные программисты сделали его за выходные и бесплатно
Правительство Чехии предложило разработчикам деньги за сайт, но программисты подарили его государству — это они задумывали сделать изначально.
Политика
Путин помиловал израильтянку Иссахар
Происшествия
Возобновлено уголовное дело против спасшего сотни детей хирурга
Следователи возобновили уголовное дело о халатности против главы отделения трансплантологии Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей (НЦЗД) Михаила Каабака, который спас сотни нуждающихся в пересадке почек детей.
Политика
Врио главы Чувашии стал Олег Николаев
Временно исполнять обязанности главы Чувашии после отставки Михаила Игнатьева будет глава думского комитета по делам национальностей, уроженец республики Олег Николаев, следует из указа президента.
Общество
Главу Республики Алтай госпитализировали в Москве
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин госпитализирован в Москве из-за проблем с желудком, сообщил ТАСС в среду пресс-секретарь главы региона Михаил Максимов.
Общество
ВОЗ созывает 30 января заседание комитета по ЧС из-за ситуации в Китае
Комитет Всемирной организации здравоохранения проведёт 30 января заседание, на котором будет принято решение о том, нужно ли объявлять режим чрезвычайной ситуации в мире в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV в Китае.
Политика
Болгария намерена сократить закупки российского газа
Глава Минэнерго Болгарии Теменужка Петкова объявила, что к концу года София намерена вдвое сократить закупку голубого топлива из России.
Здоровье
Врач рассказал, спасут ли медицинские маски от коронавируса
Вирусолог и руководитель международного научно-образовательного центра биологической безопасности Роспотребнадзора на базе ДВФУ Михаил Щелканов рассказал, как правильно пользоваться медицинскими масками.
Футбол
Александр Соболев продолжит карьеру в «Спартаке»
Нападающий Александр Соболев проведет вторую половину сезона в московском "Спартаке".
Спорт
AIU рекомендовал рассмотреть полное исключение ВФЛА из World Athletics
"AIU считает, что, если обвинения против ВФЛА подтвердятся, в свете серьезности нарушений и полного отсутствия раскаяния со стороны ВФЛА, а также принимая во внимание тот факт, что предыдущее наказание, по-видимости, не смогло удержать ВФЛА от повторных нарушений, совет World Athletics должен рассмотреть возможность применить самые серьезные санкции в отношении ВФЛА", - говорится в пресс-релизе.
Политика
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Глава правительства Михаил Мишустин утвердил распределение обязанностей между вице-премьерами.
Здоровье
Назван возможный срок появления коронавируса в России
Риск появления коронавируса на территории России Чуланов оценил как высокий.
Политика
Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении договоренностей по Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Россию в несоблюдении сочинских и астанинских договоренностей по Сирии, сообщает в среду издание Sabah.
Авто
Nissan запустил онлайн-сервис для поиска автомобилей у дилеров
Компания Nissan объявила о запуске на территории России онлайн-сервис «Автомобили в наличии».
Общество
В Финляндии подтвердили первый случай заражения новым коронавирусом
Первый случай заражения новым коронавирусом зафиксирован в Финляндии, сообщает портал телерадиовещания Yle.
Футбол
Дубль Обухова принес «Тамбову» победу над «Радником»
Экономика
Boeing отчиталась о первом годовом убытке с 1997 года
Boeing представила финансовые результаты за четвертый квартал и весь 2019 год: чистый убыток компании за год составил $636 млн против чистой прибыли $10,5 млрд годом ранее.
Происшествия
Бывшие полицейские задержаны по делу Голунова
Задержаны бывшие оперативники УВД по Западному административному округу Москвы, проходящие по делу о фальсификации материалов уголовного дела в отношении журналиста Ивана Голунова, сообщил Telegram-канал Baza.
Политика
Петра Толстого выбрали вице-спикером ПАСЕ
Вице-спикера Госдумы России Петра Толстого выбрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Общество
Генпрокуратура предложила реже сажать в СИЗО за нетяжкие преступления
Генеральная прокуратура РФ в среду выступила за то, чтобы заключение под стражу за преступления небольшой и средней тяжести применялось реже, чем сейчас.
Музыка
Россия и Украина выступят в первом полуфинале «Евровидения-2020»
Россия и Украина выступят в первом полуфинале 12 мая. Кто будет представлять эти страны, пока неизвестно.
Киберспорт
Afoninje и V-Tune станут временными игроками Winstrike
Текущий состав Winstrike Team: Алик 'V-Tune' Воробей (стендин); Андрей 'Afoninje' Афонин (стендин); Василий 'AfterLife' Шишкин; Илья 'ALOHADANCE' Коробкин; Владимир 'RodjER' Никогосян; Арсений 'ArsZeeqq' Усов (тренер).
Происшествия
В Ростовской области два человека погибли в ДТП с автобусом
Два человека погибли и 10 пострадали в ДТП на трассе «Дон» под Ростовом-на-Дону, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.
Авто
Кроссовер Genesis GV80 получит два бензиновых турбомотора
Для американцев же марка подготовила два бензиновых движка. Напомним, в продаже Genesis GV80 может появиться уже этим летом.
Хоккей
Наставник «Вашингтона» назвал Овечкина феномальным игроком
Наставник ХК «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден считает капитана команды Александра Овечкина феномальным хоккеистом.
Экономика
ЦБ принял решение о санации Севастопольского морского банка
Банк России принял решение о финансовом оздоровлении Севастопольского морского банка, сообщается в пресс-релизе регулятора.