Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.

Политика Толстой избран вице-спикером ПАСЕ Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Политика В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Происшествия Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».

Единоборства Александр Емельяненко тренировался даже под арестом РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.

Происшествия Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.

Общество Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.

Футбол Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.

Политика Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.

Киберспорт SumaiL присоединился к OG Саид Самаил SumaiL Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.

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Общество В Гонконге разработали вакцину против коронавируса Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.