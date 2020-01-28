Экономика
РБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Политика
Трамп озвучил свою «сделку века» по конфликту Израиля и Палестины
Израиль делает большой шаг к миру. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в связи с обнародованием «сделки века».
Политика
Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
Главу российской делегации, зампредседателя Госдумы Петра Толстого избрали вице-спикером Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Культура
Макаревич рассказал о срыве съемок фильма о «Машине времени»
Рок-музыкант Андрей Макаревич рассказал в Facebook, почему отменили съемки фильма о "Машине времени".
Политика
В Кремле прокомментировали слова Зеленского об СССР и Второй мировой
Москва категорически не согласна с высказываниями президента Украины Владимира Зеленского о «виновности» СССР в начале Второй мировой войны, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Происшествия
Бросивший детей в Шереметьеве отец объяснил свой поступок
Виктор Гаврилов, оставивший двоих сыновей в аэропорту Шереметьево, объяснил свой поступок, попросил у детей прощения и выразил надежду, что скоро они «будут вместе».
Кино
Вышел тизер-трейлер боевика «Форсаж 9»
В сети появился тизер-трейлер ролик боевика «Форсаж 9» с Шарлиз Терон, Финном Коул, Хелен Миррен в главных ролях.
Единоборства
Александр Емельяненко тренировался даже под арестом
РИА Новости со ссылкой на Алексея Яценко, президента Absolute Championship Akhmat (ACA) сообщает о том, что находящийся в заключении российский спортсмен Александр Емельяненко даже в заключении продолжал тренировки.
Шоу-бизнес
Пелагея и Иван Телегин вместе отметили день рождения дочери
Пелагея устроила веселый праздник для дочери, пригласив и Ивана Телегина.
Шоу-бизнес
Бузова и Манукян готовятся к свадьбе
Ольга Бузова и Давид Манукян, вернувшись из совместных новогодних путешествий, готовятся к предстоящей свадьбе, — рассказывает «Комсомольская правда».
Происшествия
Двое воронежцев госпитализированы с подозрением на коронавирус
Медики напомнили, что это не первая госпитализация с подозрением на коронавирус в России, диагноз ни разу не подтвердился.
Происшествия
Актера из «Интернов» Илью Глинникова ограбили в центре Москвы
Культура
Надежда Ангарская станет участницей шоу «Последний герой»
Надежда Ангарская стала одной из участниц шоу, желая похудеть и одержать победу.
Футбол
Полузащитник «Зенита» Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»
По информации турецких СМИ, полузащитник "Зенита" Роберт Мак перейдет в турецкий "Коньяспор".
Общество
Мутко возглавил госкомпанию «Дом.РФ»
Бывший вице-премьер Виталий Мутко назначен гендиректором госкомпании "Дом.РФ".
Общество
Кодирование спутниковых каналов: в борьбе Киева с российскими медиа победила жадность
Авторы же инициативы по кодированию телеканалов, медиахолдинги «1+1 media», «Украина», StarLightMedia и Inter Media Group, мотивируют свое решение необходимостью «развивать рынок платного телевидения», проще говоря, владельцы телеканалов и провайдеры хотят больше денег.
Происшествия
В ДТП с автобусом в Подмосковье пострадали десять человек
В результате лобового ДТП с автобусом в Московской области пострадали десять человек. Об этом заявили в пресс-службе ГИБДД.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Футбол
Сердар Азмун предпочел футболу главное иранское увлечение
Нападающий «Зенита» и сборной Ирана Сердар Азмун рассказал о своей любви к скачкам и о параллелях между футболом и конным спортом.
Политика
Грузия потребовала у России €10 млн за высылку своих граждан в 2006 году
Президент Грузии Саломе Зурабишвили, выступая на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в Страсбурге, заявила, что Россия по-прежнему не выполнила постановление Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), согласно которому российские власти должны выплатить 1,5 тыс. грузинских граждан, которые были депортированы из России в 2006 году, компенсацию в размере €10 млн.
Шоу-бизнес
Олег Газманов станцевал в плавках возле бассейна на Мальдивах
Газманов опубликовал видео, в котором танцует в плавках возле бассейна. Затем 68-летний артист ныряет в воду.
Киберспорт
SumaiL присоединился к OG
Саид Самаил SumaiL Хассан присоединился к составу OG по Dota 2. Об этом организация объявила во время презентации документального фильма True Sight о гранд-финале The International 2019.
Политика
Россия отреагировала на сорванный визит депутатов Нидерландов
Ранее нидерландская NOS сообщила, что законодатели второй палаты Генеральных Штатов решили не ехать в Россию с официальным визитом, так как депутат от партии «Демократы 66» Сьюрд Сьюрдсма оказался в черном списке Москвы.
Кино
Вышел дебютный трейлер анимационного Mortal Kombat
В сети появился дебютный трейлер анимационного фильма по вселенной «Смертельной битвы» («Mortal Kombat»).
Общество
В Гонконге разработали вакцину против коронавируса
Исследовательская группа из Гонконга разработала вакцину против коронавируса, сообщает китайская газета South China Morning Post со ссылкой на микробиолога Гонконгского университета.
Политика
Белашко раскритиковал выступление Зеленского в Польше
Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Польше с русофобской речью, которую будто бы позаимствовал у своего предшественника Петра Порошенко, отметил директор Агентства социальных коммуникаций Сергей Белашко.
Происшествия
В Самарской области депутата задержали при подготовке убийства мужа
Женщину подозревают в подготовке убийства мужа из-за совместно нажитого имущества, говорится на сайте СУСК по региону.
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте сломала ногу и отменила концерты
Артистка сломала лодыжку в ходе подготовки к новым постановкам к концертам.