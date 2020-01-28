Экономика

РБКРБКМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в целом по России за четвертый квартал 2019 года в размере 10 609 руб. Это следует из проекта приказа министерства, опубликованного на портале проектов нормативно-правовых актов.
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Минтруд: величина прожиточного минимума за IV кв. 2019 года не влияет на размер соцвыплат

ТАСС13:51

Минтруд объяснил предложение уменьшить прожиточный минимум

Rambler News Service13:28

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Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

РБК08:41

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в 10,6 тыс. рублей

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Минтруд предложил понизить размер прожиточного минимума

РИА Новости09:54

Минтруд предложил установить прожиточный минимум в размере 10 609 рублей

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Автоматически обработаны 7044 источника, обновлено в 16:06, Ашберн
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