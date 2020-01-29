Экономика

Время БиробиджанаВремя БиробиджанаМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума

Минтруд предлагает установить прожиточный минимум за четвертый квартал 2019 года в размере 10,6 тысячи рублей на человека. При этом для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 11 510 рублей, для пенсионеров — 8 788 рублей, а для детей — 10 383 рубля.
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с чего всё началось
Согласно законопроекту
, опубликованному на портале нормативно-правовых актов, предложено установить прожиточный минимум на уровне 10 609 рублей на душу населения.
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Газета.Ru вчера в 11:47
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Названа зарплата Медведева на новой должности

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Армия и оружие

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