Экономика
СолидарностьМинтруд предложил снизить размер прожиточного минимума
Министерство труда и социальной защиты внесло на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года, сообщает «Российская газета». Ведомство предлагает установить прожиточный минимум на душу населения на уровне 11 012 рублей.
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с чего всё началось
Минтруд внес на общественное обсуждение проект приказа о величине прожиточного минимума за III квартал 2019 года. Как говорится в пояснительной записке к документу, прожиточный минимум на душу населения планируется установить в размере 11 012 рублей.Российская газетавчера в 16:50
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Министерство труда предложило снизить прожиточный минимум в III квартале 2019 года
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