Общество
Бел.РуМинтруд предложил снизить размер ежемесячной накопительной пенсии
По задумке, с будущего года срок расчёта выплаты накопительной части увеличат с 258 до 264 месяцев, или до 22 лет — на полгода больше установленного срока. На это время поделят всю сумму накоплений, на которую могут рассчитывать граждане страны после выхода на пенсию.
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с чего всё началось
Месячная сумма накопительной пенсии граждан в 2021 году уменьшится по сравнению с 2020-м. Это произойдет в результате увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев, или до 22 лет — то есть на шесть месяцев больше предыдущего срока. Такой законопроект разработал Минтруд.Известия17 мая в 17:01
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