Общество

ТАССТАССМинтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
Читать в источнике
Комментировать29
с чего всё началось
Минтруд подготовил
 проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.
РБК11:11

Подробнее о событии

Минтруд предложил сократить срок рассмотрения заявлений на использование маткапитала

Коммерсантъ11:50

Минтруд хочет ускорить рассмотрение заявлений о маткапитале

РИА Новости09:47

В Госдуме поддержали идею сократить сроки выдачи маткапитала

RT на русском12:07

Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

Говорит Москва10:59

Минтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

ТАСС10:21

Минтруд предложил в три раза сократить срок перечисления маткапитала

Интерфакс10:10

Минтруд предложил ускорить выдачу маткапитала

РБК11:11
Показать все источники
Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 17:52, Ашберн
Экономика

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости 03:45
Политика

Путин рассказал о росте экспорта российского оружия

С начала года Россия отгрузила иностранным заказчикам оружия и военной техники на 13 миллиардов долларов, экспорт растет, сообщил в понедельник президент Владимир Путин.
РИА Новости 06:09
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ 08:26
Кино

Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»

Озвучивает главного героя Джейсон Айзекс. Напомним, что над озвучиванием Бэтмена в мультфильме Супермен.
Профиль 15:36
Космос

Рогозин рассказал о планах создать «лифт» на Луну

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о планах создать специальный «лифт» на Луну, передает «Интерфакс».
МР7.ру 13:05
Армия и оружие

СМИ КНР: российский Су-27 порвал американский F-16

Информационное издание «Sina Military» опубликовало информацию о том, что российские истребители Су-27 смогли "порвать" американские истребители F-16, вопреки существовавшим ранее сомнениям.
Avia.pro вчера в 20:05
Наука

Ученые назвали самые опасные алкогольные напитки

Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
РИА Новости 15:45
Авто

«АвтоВАЗ» запустил производство обновленного внедорожника Lada 4х4

По информации ТАСС, «АвтоВАЗ» объявил о запуске производства новой версии внедорожника Lada 4х4.
Радио Комсомольская правда 09:30
Футбол

Слуцкий может возглавить «Рубин»

Газета.Ru 08:16
Наука

Обнаружены структуры веществ для борьбы с астмой

МедиаПоток 13 декабря в 11:12
Происшествия

Установлена причина смерти основателя «Белых касок»

Причиной смерти одного из основателей организации «Белые каски» Джеймса Ле Мезюрье стали травмы, полученные в результате падения с высоты.
Lenta.ru 09:50
Общество

В Гидрометцентре предупредили о снежном январе

Как рассказала "Российской газете" заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина, по предварительному прогнозу, в январе в Москве температура превысит норму на 1 градус.
Российская газета вчера в 17:00
Футбол

«Бавария» предложила Тухелю контракт

Руководство чемпионов Германии уже предложило Тухелю долгосрочный контракт.
Матч ТВ 13:54
Общество

Rambler хочет прекратить уголовное дело против Nginx

Спор предлагается перевести в гражданско-правовую плоскость Совет директор Rambler Group решил, что заявление о возбуждении уголовного дела по поводу ситуации с компанией Nginx нужно отозвать и при необходимости перевести спор в гражданско-правовую плоскость.
Коммерсантъ 14:00
Футбол

«Лацио» за 5 минут отыгрался и вырвал победу у «Кальяри»

За 7 минут до конца матча «лациале» сравняли счет и обыграли соперника (1:2). «Кальяри» вел в счете большую часть игрового времени.
LiveSport.ru 16:58
Общество

Начались задержания протестующих в палаточном лагере под Казанью

Вечерняя Казань 02:43
Политика

Путин ограничил выезд за рубеж экс-сотрудникам ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет ведомству вводить временный запрет на пять лет на выезд за рубеж для бывших сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ).
Газета.Ru 10:56
Общество

Forbes включил россиянку в список самых заметных новых миллиардеров

Журнал Forbes опубликовал материал, в котором назвал самых заметных персон, пополнивших в этом году список миллиардеров.
РБК вчера в 22:55
Политика

Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет

Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Rusvesna.su вчера в 08:37
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Фигурное катание

Плющенко резко ответил хореографу группы Тутберидзе

Чемпионат 15:23
Происшествия

Под Гатчиной в доме многодетной семьи нашли склад оружия

Позже стало известно, что дело об изнасиловании ребенка возбуждено в отношении многодетного отца, в доме которого нашли крупный склад с оружием.
Коммерсантъ 17:43
Хоккей

Илья Ковальчук покинул клуб НХЛ «Лос-Анджелес Кингз»

Известия 13:57
Происшествия

Летевшего в Новосибирск пьяного дебошира привязали к креслу

Ридус 04:21
Финансы

Россия увеличила вложения в гособлигации США на 622 миллиона долларов

Россия в октябре текущего года увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на 622 миллиона долларов - до 10,697 миллиарда долларов, свидетельствуют данные американского минфина.
РИА Новости 16:38
Происшествия

Мужчина открыл стрельбу в московском метро

В московском метро 23-летний мужчина открыл стрельбу на станции "Косино".
Российская газета 03:28
Единоборства

Дацик проиграл французскому кикбоксеру Жерому Ле Баннеру

Lenta.ru вчера в 14:19
Общество

СБУ инсценировала избиение депутата Верховной рады

Служба безопасности Украины (СБУ) инсценировала нападение на депутата Верховной рады от партии «Слуга народа» Михаила Ананченко.
Известия 15:49
Политика

Белорусский спецназовец рассказал об убийстве оппонентов Лукашенко

Бывший сотрудник специального отряда быстрого реагирования (СОБР) Белоруссии Юрий Гаравский в интервью Deutsche Welle рассказал, что участвовал в убийстве оппонентов президента страны Александра Лукашенко.
Lenta.ru 11:21
Авто

Составлен топ-5 лучших внедорожников за 150 000 рублей

Tvoe-avto.com вчера в 07:22
Как работают Яндекс.Новости?
Главное