Общество
ТАССМинтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала
Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
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с чего всё началось
Минтруд подготовил проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.РБК11:11
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