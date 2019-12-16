с чего всё началось

Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.

Политика Президент подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ В понедельник президентом России Владимиром Путиным подписан закон, позволяющий вводить временный запрет на выезд из РФ на срок до пяти лет для граждан, уволенных с военной службы в органах ФСБ, передает ТАСС.

Музыка Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.

Общество Boeing решила приостановить производство самолетов 737 MAX Boeing решила приостановить производство лайнеров 737 MAX с января 2020 года, говорится в распространенном во вторник сообщении компании.

Экономика Россиянам вернут до 120 тысяч рублей с пенсионных взносов Согласно документу, налоговый вычет в размере 120 тысяч рублей будет учтен в гарантированном пенсионном плане (ГПП) для взносов, которые превышают 6% заработной платы.

Общество Власти Москвы определили регионы для вывоза мусора Московская мэрия опубликовала проект новой территориальной схемы обращения с отходами до 2029 года, который предполагает вывоз части мусора в соседние регионы.

Общество ЕС выразил разочарование итогами конференции ООН по климату в Мадриде Евросоюз высказал глубокое разочарование итогами завершившейся в Мадриде 25-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25) и выразил надежду, что в следующем году на форуме в Глазго все же будет согласована долгосрочная стратегия сокращения выбросов.

Общество Медведев утвердил перерегистрацию цен на жизненно важные лекарства Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на препараты из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП) в 2019-2020 годах.

Происшествия В Анапе подросток умер на приеме у врача Следственные органы на Кубани возбудили уголовное дело после смерти подростка во время оказания медицинской помощи в городской больнице в Анапе, сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю в понедельник.

Космос SpaceX запустила ракету со спутником связи Американская компания SpaceX в понедельник осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 с телекоммуникационным спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).

Политика Депутат Госдумы сравнила малоимущих россиян с уголовниками Депутат Госдумы от «Единой России» Ирина Гусева высказалась против освобождения малоимущих граждан от уплаты налога на доход физических лиц (НДФЛ), сравнив их с заключенными, которых всю жизнь обеспечивало государство.

Политика Шевченко назвал имя преемника Путина Преемником Владимира Путина на посту главы государства снова станет премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Музыка YouTube назвал самые популярные клипы уходящего десятилетия В преддверии Нового года YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов последних десяти лет — возглавляет ностальгический рейтинг, конечно же, видео на песню «Despacito» Луиса Фонси и Дэдди Янки.

Общество Россияне тратят на еду почти треть своего бюджета Наименьшая доля расходов на еду зафиксирована в Люксембурге, там она составила всего 8,4% бюджета семьи, а наибольшая — на Украине (50%).

Общество Оператор «Северного потока – 2» решил изменить условия прокладки труб Компания Nord Stream 2 направила запрос Германии на прокладку труб «Северного потока – 2» в зимние и весенние месяцы 2020 года, сообщило в воскресенье, 15 декабря агентство DPA со ссылкой источник в компании.

Финансы Официальный курс евро на вторник вырос до 69,94 рубля Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на вторник, вырос на 8,23 копейки - до 69,9431 рубля, курс доллара - на 21,42 копейки, до 62,7686 рубля, следует из данных Банка России.