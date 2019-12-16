Общество

ТАССТАССМинтруд предложил сократить сроки выдачи материнского капитала

Министерство труда и социальной защиты предложило уменьшить сроки рассмотрения заявления на получение материнского капитала, сроки выдачи средств из него и сроки проверки представленных гражданами документов.
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с чего всё началось
Минтруд подготовил
 проект постановления правительства, сокращающий срок рассмотрения заявления о распоряжении средствами материнского капитала российскими семьями с одного месяца до 12 дней, а срок перечисления выплаты — с 10 дней до трех.
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Автоматически обработан 7101 источник, обновлено в 16:21, Ашберн
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